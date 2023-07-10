Марат Сафиуллин: «Советую не прибегать к схемам оптимизации налогообложения»

Главный налоговик Татарстана разъяснил, как бизнесу республики избежать выездных налоговых проверок на предприятиях

Фото: предоставлено realnoevremya.ru УФНС по РТ

Почти полмиллиарда (487 млн) рублей доплатили в первом полугодии татарстанские предприятия и бизнес по налогу на добавленную стоимость. За весь прошлый год сумма доплат по НДС составила 1,4 млрд. Об этом в интервью «Реальному времени» сообщил руководитель УФНС России по Татарстану Марат Сафиуллин. Главный налоговик республики разъяснил, зачем предпринимателей вызывают на комиссию в налоговую службу, какие методы ведения бизнеса чаще всего привлекают внимание инспекторов и как избежать выездных налоговых проверок.

Схемы незаконной минимизации налоговых обязательств

— Марат Адипович, как часто налоговики выходят на выездную налоговую проверку?

— В последние годы налоговая служба изменила подход в контрольной работе и главной тенденцией является то, что количество выездных проверок снижается и при этом растет их эффективность, акцент в контрольной работе сделан на снижение административной нагрузки на добросовестных налогоплательщиков.

Налоговый контроль основан на риск-ориентированном подходе, когда мероприятия налогового контроля проводятся в первую очередь в отношении тех налогоплательщиков, которые участвуют в схемах незаконной минимизации налоговых обязательств.

В соответствии с Манифестом ФНС России приоритетным направлением деятельности службы является открытость к диалогу с налогоплательщиками.



И в случае установления налоговым органом фактов нарушения налогового законодательства, плательщика, допустившего такое нарушение, приглашают в налоговый орган, чтобы предложить добровольно устранить нарушение. И назначение выездной налоговой проверки — крайняя мера. Так, за 2022 год охват выездными налоговыми проверками составил всего 0,1% от числа плательщиков, стоящих на учете в налоговых органах республики.

Главной тенденцией является то, что количество выездных проверок снижается и при этом растет их эффективность. Фото: realnoevremya.ru

Вообще планирование выездных налоговых проверок — это процесс, построенный на отборе налогоплательщиков для выездного контроля в соответствии с критериями совершения налогового правонарушения. Данные критерии общедоступны, утверждены Концепцией планирования выездных налоговых проверок и опубликованы на официальном сайте ФНС России nalog.gov.ru в разделе «Налогообложение в Российской Федерации/Контрольная работа/Концепция системы планирования выездных налоговых проверок».

С Концепцией планирования выездных налоговых проверок можно ознакомиться в свободном доступе в удобное время и оценить имеющиеся у вас зоны риска.

Низкая зарплата и работа с перекупщиками — критерии для проверки

— Я думаю, что те, кто давно занимается бизнесом, наверняка об этих рисках знают и знают как правильно вести свое дело. А вот есть люди, которые вообще только зарегистрировались и только начали работать. Расскажите подробнее, о каких критериях риска идет речь?

— Критерии отбора налогоплательщиков для проведения выездной налоговой проверки могут включать следующие факторы: низкая налоговая нагрузка, отражение убытков в бухгалтерской или налоговой отчетности в течение нескольких налоговых периодов, значительные суммы налоговых вычетов, превышение роста расходов над ростом доходов, зарплата сотрудников ниже среднего уровня по отрасли в регионе, приближение к предельным значениям установленных показателей, позволяющих применять специальные налоговые режимы, «миграция» между налоговыми органами, ведение хозяйственной деятельности преимущественно с контрагентами-посредниками, перекупщиками и низкий уровень рентабельности деятельности.

Всего критериев риска 12 и мне хотелось бы обратить отдельное внимание на три из них. Первое, это налоговая нагрузка ниже среднеотраслевого показателя по виду экономической деятельности. Нормативы этих показателей отражены в концепции, а сама налоговая нагрузка — это отношение суммы всех уплачиваемых налогов организации по данным отчетности по отношению к оборотам. Второе, на что налоговые органы обращают пристальное внимание — это высокая доля налоговых вычетов, если она равна или превышает 89% за 12 месяцев. И третье, это ведение финансово-хозяйственной деятельности с высоким налоговым риском, заключение взаимоотношений с фирмами-однодневками, с сомнительными организациями, то есть использование незаконных схем минимизации своих налоговых обязательств.

Федеральная налоговая служба стала универсальным агрегатором информации по деятельности любого юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица. Фото: realnoevremya.ru

— А есть еще какие-то инструменты, кроме критериев риска, которые помогут налогоплательщику, в частности начинающему бизнесмену, самому определить свои слабые места?

— На сайте ФНС России размещено множество сервисов, позволяющих осуществить оценку как собственных рисков, так и рисков своих контрагентов. Например, сервисы «Прозрачный бизнес» и «Проверь себя и контрагента» позволяют получить комплексную оценку об организации — налогоплательщике, здесь доступна информация о записях о недостоверности, имеющиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, а также сведения о дисквалифицированных лицах, здесь же имеются сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов, а также не предоставляющих налоговую отчетность более 12 месяцев. Сервис «Калькулятор по расчету налоговой нагрузки» позволяет налогоплательщикам в режиме онлайн рассчитать налоговую нагрузку.

К нам стекаются огромные массивы данных

— Как проводите комплексную аналитическую работу и выявляете риски, с какой информацией работаете?

— На сегодняшний день в распоряжении налоговых органов имеются огромные массивы данных, которые в буквальном смысле стекаются к нам ежеминутно. Федеральная налоговая служба стала универсальным агрегатором информации по деятельности любого юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица. Для систематизации этих данных ФНС России использует автоматизированные системы контроля. В случае выявления каких-то рисков или проблемных зон, тогда уже непосредственно принимает участие налоговый инспектор.

Такие инструменты и объемы данных открывают огромные возможности для проведения аналитической работы.

— Вы говорили об автоматизированной системе контроля. Можно более подробно рассказать, что это такое?

— Примером такой автоматизированной системы контроля является внедренная с 2015 года система «АСК НДС-2».

Для обработки представленных в электронном виде деклараций по НДС (предмет проверки), книг покупок и книг продаж, журналов учета выставленных и полученных счетов-фактур налоговые органы используют технологическую базу системы Big Data «АСК НДС-2», аналогов которой в мире не существует.

Суть «АСК НДС-2» в том, что в ней реализован автоматический расчет контрольных соотношений показателей деклараций по НДС, которая выявляет расхождения, так называемые «разрывы», когда покупатель заявил вычет, а поставщик не начислил налог, то есть осуществляется контроль за источниками вычетов для НДС.

При выявлении рисков налогоплательщика приглашают в инспекцию, где ему представят сведения об имеющихся рисках и предложат пересмотреть модель ведения бизнеса. Фото: realnoevremya.ru

В случае установления риска налоговая инспекция проводит адресную работу с налогоплательщиком, например, отправляет требования о представлении пояснений или исправлении, может пригласить на заседание комиссии в инспекцию.

За год татарстанский бизнес доплатил почти 1,5 млрд рублей по НДС

— Часто налогоплательщики говорят, что их вызывают на комиссию в налоговую службу по вопросу уточнения налоговых обязательств. Что это за форма контроля «комиссия» и зачем налогоплательщика приглашают на нее?

— При выявлении рисков налогоплательщика приглашают в инспекцию, где ему представят сведения об имеющихся рисках и предложат пересмотреть модель ведения бизнеса и добровольно уточнить налоговые обязательства, подав уточненные декларации.

Так, по результатам мероприятий налогового контроля за 2022 год добровольно уточнили данные по налогу на добавленную стоимость 587 налогоплательщиков с суммой к доплате 1,4 млрд рублей, а за период январь — июнь 2023 года уточнил декларации 281 налогоплательщик с суммой налога к доплате 487 млн рублей.

В добровольном уточнении налоговых обязательств заинтересованы как налоговые органы, так и налогоплательщики.

— И в заключение, хотелось бы получить совет: что нужно делать, чтобы избежать визита налоговиков?

— Хотел бы подчеркнуть, что значительное количество добросовестных налогоплательщиков не сталкиваются с проведением выездных налоговых проверок, а советы для остальных самые простые:

работать и платить налоги в полном объеме в установленный срок,

не прибегать к схемам оптимизации налогообложения,

соизмерять результаты своей работы с критериями риска, предложенными ФНС России.

Хочу добавить, что нет необходимости делать это «вручную», все показатели аккумулируются в «Личном кабинете» юридического лица на сайте ФНС России в разделе «Как меня видит налоговая».

Если налоговая инспекция сообщает вам об установленных расхождениях, своевременно представить уточненную отчетность.

И тогда можно с большой вероятностью не беспокоиться о визите сотрудников налоговых органов.