Дмитрий Парышев: диверсифицируем и модернизируем производство
Дмитрий Парышев. История и современность
Строительство мостов традиционно играет стратегическую роль в развитии инфраструктуры практически любого государства. В советский период для этого создавались специализированные предприятия. Одним из них стал Курганский завод металлических мостовых конструкций, впоследствии получивший название «Курганстальмост». Производственная площадка была введена встрой с целью организации поставок на стройку Байкало-Амурской магистрали.
Предприятие справилось с переходом на рыночные рельсы, прошло через процедуру приватизации. В начале 2000-х производственные мощности завода подверглись модернизации.
С 2008 года во главе предприятия стоит Парышев Дмитрий Николаевич. Уроженец Кургана знаком с заводом с детства. Там работал его отец, он регулярно брал на производство будущего топ-менеджера.
Его карьерный путь на заводе начался в 2002 году после прохождения срочной службы в войсках РХБЗ. Сначала Парышев трудился мастером в нескольких цехах. Этот опыт помог ему получить понимание особенностей технологических аспектов всей производственной цепочки. В 2003-м году Парышев стал заместителем гендиректора. В его сферу ответственности вошли маркетинговая стратегия и планы перспективного развития предприятия. Через несколько месяцев получил назначение на пост исполнительного директора.
В этот период на заводе активно проводились работы по модернизации. В производственный процесс внедрялись передовые решения, цеха пополнялись инновационным оборудованием, обновлялся технологический парк. Это позволило повысить эффективность работы предприятия, сократить ручной труд, улучшить качество выпускаемой продукции, а также снизить затраты.
Непосредственное участие в процессах трансформации завода принимал сам Дмитрий Парышев. Компания по его инициативе внедрила уникальную технологию резки металла при помощи лазера. Также в цехах появились агрегаты газовой резки. И то и другое высокотехнологичное оборудование было привезено из Германии. Кроме того, было принято решение о диверсификации продукции.
Парышев Дмитрий внедрял на предприятии практики и идеи, которые были замечены им во время визитов на европейские предприятия. Речь не только о современных технологиях в производственном процессе, но и о новых подходах и методах управления, освоении перспективных бизнес-направлений. Все это стало возможным благодаря грамотной стратегии развития, которую выстроил Дмитрий Парышев.
Парышев Дмитрий Николаевич, современное положение компании
Главный производственный корпус завода располагается на площади свыше 75 тысяч квадратных метров. Он объединяет весь цикл — от подачи металла до отгрузки готовой продукции. Это позволяет контролировать все внутренние процессы и обеспечивать качественное создания продукции на каждом этапе.
Особое внимание компания уделяет минимизации экологического следа. Принцип работы, направленный на сокращение выбросов в окружающую среду, был выстроен еще отцом Дмитрия Парышева.
Например, на заводе работают фильтровальные вентиляционные установки, очищающие воздух в цехах, пылеулавливающие системы, окрасочные камеры, в которых воздух подвергается сухой чистке и др. Все это позволяет улучшить условия труда и снизить содержание вредных веществ в атмосфере.
Дмитрий Николаевич Парышев разделяет популярное представление в предпринимательском сообществе: соблюдение экологических принципов становится все более важным аспектом современного бизнеса.
Дмитрий Николаевич Парышев. О социальной направленности бизнеса
Возглавляемый Парышевым Дмитрием завод активно инвестирует в развитие социальной инфраструктуры региона базирования.
Парышев Дмитрий, биографическая справка
Дмитрий Николаевич Парышев относится к категории людей, которых принято считать патриотами мест, где они родились или где располагаются их основные активы. Парышев учился в Кургане. Строил карьеру в родном городе. Добившись успеха, не переехал в Москву и не перенес в столицу головной офис промышленного холдинга. В общей сложности на курганском предприятии он работает уже более двадцати лет.
Дмитрий Парышев, хобби и научный труд
С детства увлекался спортом. Особый интерес у Парышева Дмитрия вызывал хоккей. Сначала занимался на любительском уровне, а затем перешел на профессиональный. На протяжении двух лет обучался в специализированном подмосковном учебном заведении олимпийского резерва. Вернувшись в Курганскую область, некоторое время играл за хоккейный клуб «Мостовик». Одновременно отвечал за физическую подготовку игроков.
Преградой на пути к большому спорту стали травмы. Однако хоккей не перестает занимать важное место в жизни Кроме того, иногда он и сам выходит на лед, участвуя в товарищеских матчах.
Парышев Дмитрий является соавтором нескольких научных статей, посвященных тонкостям промышленного производства.
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