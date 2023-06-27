Дмитрий Парышев: диверсифицируем и модернизируем производство

Дмитрий Парышев. История и современность

Строительство мостов традиционно играет стратегическую роль в развитии инфраструктуры практически любого государства. В советский период для этого создавались специализированные предприятия. Одним из них стал Курганский завод металлических мостовых конструкций, впоследствии получивший название «Курганстальмост». Производственная площадка была введена встрой с целью организации поставок на стройку Байкало-Амурской магистрали.

Предприятие справилось с переходом на рыночные рельсы, прошло через процедуру приватизации. В начале 2000-х производственные мощности завода подверглись модернизации.

С 2008 года во главе предприятия стоит Парышев Дмитрий Николаевич. Уроженец Кургана знаком с заводом с детства. Там работал его отец, он регулярно брал на производство будущего топ-менеджера.

Его карьерный путь на заводе начался в 2002 году после прохождения срочной службы в войсках РХБЗ. Сначала Парышев трудился мастером в нескольких цехах. Этот опыт помог ему получить понимание особенностей технологических аспектов всей производственной цепочки. В 2003-м году Парышев стал заместителем гендиректора. В его сферу ответственности вошли маркетинговая стратегия и планы перспективного развития предприятия. Через несколько месяцев получил назначение на пост исполнительного директора.

В этот период на заводе активно проводились работы по модернизации. В производственный процесс внедрялись передовые решения, цеха пополнялись инновационным оборудованием, обновлялся технологический парк. Это позволило повысить эффективность работы предприятия, сократить ручной труд, улучшить качество выпускаемой продукции, а также снизить затраты.

Непосредственное участие в процессах трансформации завода принимал сам Дмитрий Парышев. Компания по его инициативе внедрила уникальную технологию резки металла при помощи лазера. Также в цехах появились агрегаты газовой резки. И то и другое высокотехнологичное оборудование было привезено из Германии. Кроме того, было принято решение о диверсификации продукции.

Парышев Дмитрий внедрял на предприятии практики и идеи, которые были замечены им во время визитов на европейские предприятия. Речь не только о современных технологиях в производственном процессе, но и о новых подходах и методах управления, освоении перспективных бизнес-направлений. Все это стало возможным благодаря грамотной стратегии развития, которую выстроил Дмитрий Парышев.

Парышев Дмитрий Николаевич, современное положение компании

Парышев Дмитрий Николаевич. Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Курганстальмоста»

Главный производственный корпус завода располагается на площади свыше 75 тысяч квадратных метров. Он объединяет весь цикл — от подачи металла до отгрузки готовой продукции. Это позволяет контролировать все внутренние процессы и обеспечивать качественное создания продукции на каждом этапе.



Особое внимание компания уделяет минимизации экологического следа. Принцип работы, направленный на сокращение выбросов в окружающую среду, был выстроен еще отцом Дмитрия Парышева.

Например, на заводе работают фильтровальные вентиляционные установки, очищающие воздух в цехах, пылеулавливающие системы, окрасочные камеры, в которых воздух подвергается сухой чистке и др. Все это позволяет улучшить условия труда и снизить содержание вредных веществ в атмосфере.

Дмитрий Николаевич Парышев разделяет популярное представление в предпринимательском сообществе: соблюдение экологических принципов становится все более важным аспектом современного бизнеса.

Дмитрий Николаевич Парышев. О социальной направленности бизнеса

Парышев Дмитрий. Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Курганстальмоста»

Возглавляемый Парышевым Дмитрием завод активно инвестирует в развитие социальной инфраструктуры региона базирования.



Парышев Дмитрий, биографическая справка

Дмитрий Николаевич Парышев относится к категории людей, которых принято считать патриотами мест, где они родились или где располагаются их основные активы. Парышев учился в Кургане. Строил карьеру в родном городе. Добившись успеха, не переехал в Москву и не перенес в столицу головной офис промышленного холдинга. В общей сложности на курганском предприятии он работает уже более двадцати лет.

Дмитрий Парышев, хобби и научный труд

С детства увлекался спортом. Особый интерес у Парышева Дмитрия вызывал хоккей. Сначала занимался на любительском уровне, а затем перешел на профессиональный. На протяжении двух лет обучался в специализированном подмосковном учебном заведении олимпийского резерва. Вернувшись в Курганскую область, некоторое время играл за хоккейный клуб «Мостовик». Одновременно отвечал за физическую подготовку игроков.

Преградой на пути к большому спорту стали травмы. Однако хоккей не перестает занимать важное место в жизни Кроме того, иногда он и сам выходит на лед, участвуя в товарищеских матчах.

Парышев Дмитрий является соавтором нескольких научных статей, посвященных тонкостям промышленного производства.

