Экономист о росте курса валют: «Не уверен, что доллар закрепится выше 90 рублей»

Эксперты предрекают рост цен на товары в долгосрочной перспективе из-за резкого скачка доллара и евро

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Курсы доллара и евро за одни сутки выросли более чем на 2 рубля. Произошло это впервые с марта 2022 года. Обе валюты достигли своих критических отметок утром 5 июля. Евро подскочил сразу до 102 рублей, а доллар взлетел до 93 рублей. Опрошенные «Реальным временем» экономисты связывают рост валюты с оттоком капитала из России и прогнозируют рост цен на импортные товары, однако резкого скачка ждать не стоит. Детали — в нашем материале.

«Когда курс ослабляется, начинаются разные теории заговора»

В России впервые за год резко поднялись курсы доллара и евро. Своих предельных отметок валюты достигали в последний раз в марте 2022 года. По данным на четверг, 6 июля, доллар на Московской бирже стоил 93 рубля, а евро — 102 рубля.

Расти валюта начала буквально с самого утра. Сначала курс доллара находился на отметке в 92 рубля, а евро — 100 рублей. Отреагировали на скачок валют и официальные лица. Например, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что колебания курса рубля не оказали негативного влияния на макроэкономические показатели. Он напомнил, что страна уже сталкивалась с резким снижением российской валюты.

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

А вот глава Центробанка Эльвира Набиуллина сказала, что движения курса рубля во многом определяет динамика внешней торговли. Именно по этой причине курс российский валюты начал снижение.

— Когда курс ослабляется, начинаются разные теории заговора, что чуть ли не специальное ослабление для того, чтобы увеличить доходы бюджета, или какие-то другие теории. Но надо смотреть прежде всего все-таки на динамику внешней торговли. Она во многом определяет движение курса, — высказалась Набиуллина.

Также глава Банка России сказала, что регулятор готов вмешаться в рынок своими интервенциями, только когда увидит риски финансовой стабильности. Набиуллина заверила: никаких рисков в связи со скачком валюты нет.

«Не уверен, что доллар закрепится выше 90 рублей»

Как объяснил «Реальному времени» главный экономист консалтинговой компании ПФ «Капитал» и экс-советник министра экономического развития России Евгений Надоршин, у подобных скачков курса доллара и евро есть масса различных причин. Вплоть до того, что многие трейдеры могут быть в плохом настроении.

— Не уверен, что стоит ждать резкого скачка цен на товары на российском рынке. В моем понимании, то большое движение, которое мы наблюдали в последнее время, может скорректироваться. И пока я не уверен, что доллар закрепится выше 90 рублей. Основная причина — это усилившийся отток капитала на фоне событий полуторанедельной давности, а именно марша на Москву (попытки мятежа ЧВК «Вагнер», — прим. ред.). Я полагаю, это существенно повысило неопределенность. И я думаю, санкции стали намного менее пугающими для обладателей капитала, — считает экономист.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По его мнению, вероятность, что часть людей, которая обладает капиталом, предпочла переместить средства за границу, возможно, это сделали в том числе и те, кто уезжал из страны в позапрошлые выходные и обратно не вернулся. Надоршин говорит: то же самое могли сделать и те люди, которые остались в России.

— И внятного понимания и объяснения недавним событиям, боюсь, до сих пор нет. По крайней мере, у подавляющей части людей точно. Очевидно, есть и та часть людей, которым есть на что купить доллары и куда их перевезти. Они тоже находятся в похожей ситуации. Весь этот процесс будет временным. Хотя это неоднозначно. Тут есть проблема. Потому что нашелся фактор, который, в моем понимании, в головах обладателей капитала оказался сравним или перевесил санкции с точки зрения рисков, это может стать длительной причиной оттока капитала в существенном объеме, — подчеркнул эксперт.

«Под влиянием экспорта и импорта курс доллара не скачет»

Собеседник «Реального времени» полагает, что все вышеназванное может вернуть курс доллара в зону трехзначных значений, то есть 100 рублей за один доллар. По словам Евгения Надоршина, возможности сценария с трехзначными курсами на конец года существенно выросли. И пока сложно сказать, как в дальнейшем будет развиваться ситуация.

— Влияние на цены окажется скромным, если будет коррекция и доллар вернется на значение ниже 90 рублей. Это будет малозаметное влияние. Ничего похожего на те скачки, которые мы наблюдали в последнюю пару лет, не будет. Но дополнительное ускорение инфляции (до уровней прогнозов начала этого года) мы можем наблюдать. Вероятно, оправданно ожидать несколько более высокую инфляцию, — считает экс-советник министра экономического развития Российской Федерации.

Евгений Надоршин объяснил, что в последнее время на курс доллара и евро потоки капитала существенное влияние оказывают довольно редко. По мнению экономиста, реакция Центрального банка России должна быть более конструктивной и содержательной, чем те комментарии, которые представители регулятора предлагали до недавнего времени.

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

— То объяснение, которое предложила глава ЦБ Эльвира Набиуллина — что причина скачков связана с проблемами во внешней торговле, не является хорошим объяснением для тех колебаний, которые мы видели в последние дни и сегодня, в частности. Под влиянием экспорта и импорта курс доллара и евро не скачет так, как он скачет сейчас, — высказался Надоршин.



«Нельзя отрицать ничего, даже падения рубля»

Как считает кандидат экономических наук и профессор КФУ Игорь Кох, нельзя назвать объективные или субъективные причины резкого скачка валюты. Объяснить их однозначно никто не может.

— Центральный банк говорит, что это связано с перекосами в торговом балансе. С тем, что сейчас налаживается потихоньку импорт, соответственно, нужно больше валюты для того, чтобы оплачивать импортные поставки, а экспорт не растет. Поэтому экспортеры не столь много валюты продают на рынке. Плюс меняется структура международных платежей, в страну приходят не доллары и евро, которые более востребованы, а юани и другие валюты. Ко всему прочему есть и другие причины, которые в совокупности приводят к скачку валюты, — сказал в разговоре с «Реальным временем» Кох.

Экономист говорит, что по закону Центробанк и не должен реагировать на подобного рода ситуации, у него попросту нет таких обязательств. По словам специалиста, ЦБ может предпринимать валютные интервенции, то есть продавать валюту из своих запасов или, наоборот, покупать, когда это нужно. Но в данный момент Банк России этого не делал.

— В настоящее время нельзя отрицать ничего, даже падения рубля. Но, скорее всего, такого не будет, и ждать этого не нужно. В последние дни это явно какой-то спекулятивный ажиотаж, — полагает ученый.

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Игорь Кох акцентировал внимание на том, что импортные товары зависят от скачка валюты напрямую. Поэтому можно ожидать повышения цен на импортные товары или на те товары, которые производятся с использованием импортных комплектующих.

— Этот рост будет меньше, чем рост курса, поскольку есть еще и внутренние расходы, на которые курс не влияет. Но в течение нескольких ближайших месяцев, если курс не вернется к прежним значениям, то мы увидим постепенное повышение цен, — подытожил собеседник издания.

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