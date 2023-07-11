Как Дзюба открыл для России футбольного тренера Бердыева

Теперь его сын стал спортивным директором «Рубина»

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Константин Дзюба играл в четвертьфинале чемпионата Европы до 16 лет. В его партнерах были Владимир Габулов и Дмитрий Сычев, нынешний тренер «КАМАЗа» Ильдар Ахметзянов. Он защищал цвета казанского «Рубина-2». Спортивная редакция «Реального времени» напоминает историю футбольного пути нового спортивного директора ФК «Рубин».

Знакомство Дзюбы с Бердыевым

Увы, в 2000-м российская футбольная сказка чемпионата Европы до 16 лет закончилась в четвертьфинале, разбившись о сверхталантливую Голландию — 0:3. В ее составе Роби Матейсен, Робин ван Перси, Джон Хейтинга и «любимец» телекомментатора Геннадия Орлова Рафаэль ван дер Варт. Именно его фамилию произносил наподобие заклинания Геннадий Сергеевич, дай бог ему прожить долгие годы, проведя их как можно дольше от микрофона. Что касается итогов чемпионата Европы до 16 лет, то голландцы в полуфинале проиграли Чехии, а чехи в финале уступили Португалии. Россия обыграла будущего чемпиона, классика! Как и то, что Чехия проиграла, после «золотого» мяча, забитого португальцами на 91-й минуте. Ах эти золотые голы: в 1996-м проиграли Германии в финале Евро, в 2004 году — Греции в полуфинале Евро, в 2000-м, получается, был промежуточный этап.

Юные россияне проиграли голландцам 8 мая 2000 года, а уже 18 мая смоленскую команду возглавил Курбан Бердыев. Может, дело в том, что Сергей Стукашов экс-игрок алма-атинского «Кайрата», где он и сдружился с Бердыевым. И вот тут есть подозрение, что именно Стукашов намекнул-подсказал-напомнил смолянам про Бердыева. В свою очередь, как только Бердыев укрепится в Казани, он позовет его в Казань, и Стукашов 3 года будет тренировать «Рубин-2» (2003—2006 годы).

Тут надо пояснить. В 1999 году Курбан Бердыев недолго тренировал сборную родного Туркменистана, поскольку украинского наставника Виктора Пожечевского убрали. Пожечевский добивался со сборной определенных успехов, но все это за счет украинцев и россиян, оформивших местное гражданство. Да и в четвертьфинале Азиатских игр он проиграл Китаю. Примерно в тот же период президент Туркменистана Сапармурат Ниязов высказал мнение, что главным в жизни туркмена были и остаются кони, сопроводив это назначением известного местного коневода Гельды Кяризова «министром по лошадям». Видимо, в эти времена Бердыев и получил предложение возглавить сборную Туркменистана, но документальных подтверждений этому факту нет, а в трех матчах 1999 года она выходила под руководством Равшана Мухадова.

Бердыев буквально на общественных началах помогал своему другу Стукашову и там познакомился с Юрием Дзюбой, на тот момент директором смоленского «Кристалла». Тот утверждал, что произошло это на сборах в Израиле, хотя в Израиле, как мы помним, юниорская сборная проводила успешный для себя чемпионат Европы 2000 года.

Фото: realnoevremya.ru

Вторая команда Константина Дзюбы

Возвращаясь к родному для Константина Дзюбы Смоленску. К чести армейских структур, потеряв вначале «Искру,» затем и ЦСК ВВС, они переориентировались на молодежный футбол, и в Смоленске последовательно появились «РУОР-ЦСКА», затем любительская команда «СКА-Юность России». И сразу девять футболистов «СКА-Юность России», плюс 14 футболистов дубля смоленского «Кристалла» собрались в городе Ярцево, где образовалась новая команда уровня второй лиги «Оазис». Городок небольшой — 40 тысяч населения, никогда бы сам не решился на создание команды мастеров, но она была как воздух нужна смолянам, чтобы питать игроками «Кристалл». Идея отличная — исполнение так себе, поскольку по итогу из Ярцево в Смоленск перебрались только Максим Бабурин, Сергей Леоненков, Дмитрий Пацко и Александр Семенов. Плюс заиграл уроженец Ярцево Алексей Коломийченко. Зато из команды «Оазис» в состав юниорской сборной России отправились сразу три игрока Дмитрий Чигазов, Константин Дзюба и Сергей Егоров.

Стукашов продолжил руководить юниорской сборной в 2001-м, она играла против Венгрии с Саболчем Хусти, против Турции с Семихом Шентюрком, против Голландии, которая добавила в звездный состав еще пару бриллиантов Деми де Зеува и Клас-Яна Хунтелара. Мы боролись с Италией, где играли Фабио Квальярелла и Симоне Пепе. Снова обыграли Англию, на этот раз — 1:0, все-таки поколение 1983 года рождения у родоначальников футбола ничуть не улучшилось, разве что появился Джастин Хойт, который затем выберет сборную Тринидада и Тобаго. У нас тоже новички в составе — Эдуард Анисахаров из нижнекамского «Нефтехимика» и сразу три ноунейма из частной команды «Краснодар-Центр-Р», созданной для перепродажи футболистов. Пассажиров в сборной становится все больше, и мы в отборе на чемпионат Европы до 18 лет проигрываем Литве, пропустив с пенальти на четвертой добавленной минуте. Той Литве, которую годом ранее громили — 5:1 в товарищеском матче, забивая в ворота будущего «рубиновца» Жидрунаса Карчемарскаса усилиями Зеленовского, Кудряшова, Немова.

В финальной восьмерке чемионата Европы до 18 лет сыграют наши недавние противники Англия (которую мы дважды обыгрывали), Ирландия, Чехия, а в финале Испания (Андрей Иньеста, Хосе Антони Рейес, Фернандо Торрес) победит Германию (Филипп Лам, Пер Мертезакер, Давид Одонкор, Петр Троховски и будущий спартаковец Малик Фати).

Фото: realnoevremya.ru

Из Ярцево в Щелково

В 2002 году Стукашов покинул юниорскую сборную и у него новая команда — весьма амбициозный проект «Спартак» из Щелково. В его составе казанец Рустэм Канипов и нижнекамец Ильдар Ахметзянов, который сейчас тренирует «КАМАЗ». Стукашов в Щелково не надолго, с января до мая, в следующем году его ждет Казань, там же в 2005 году окажется и Константин Дзюба. Любопытный нюанс: у них с Бердыевым один день рождения — 25 августа.

До этого у Дзюбы будет сезон в московском «Титане» под руководством знаменитого Валерия Маслова, сочетавшего футбол с игрой в хоккей с мячом. «Титан» в те годы пытались перепрофилировать под опорный пункт юниорской сборной страны разных возрастов. Приглашали партнера Дзюбы по 1983 году Илью Попрыгушина, россиянина с ганскими корнями Аллана Дугблея, будущего рубиновца Алана Касаева и тренеров, которые считались лучшими по работе с молодежью. В результате ничего не менялось, кроме места базирования команды: Реутов (19 км от Москвы), Железнодорожный (24 км от Москвы), наконец, собственно, Москва.

С 2002 года игроки юношеской сборной до 18 лет поступили поначалу в распоряжение Валерия Газзаева, который тогда руководил молодежной сборной страны. К тому времени Сычев был плотно задействован Олегом Романцевым в главной сборной страны, а Валерий Георгивич из 1983 года рождения оставил только Габулова, Кудряшова, Немова и Георгия Микадзе. Сменивший Газзаева на посту главного тренера Андрей Чернышов постепенно начал привлекать к молодежке капитана юниорской сборной Кирилла Орлова, Александра Сонина, Ахметзянова, Шешукова, наконец, Сергея Черногаева, из-за удаления которого команда Стукашова получила ранее столько проблем в игре с Литвой.

В конечном итоге Чернышов собрал один из самых сильных в 21-м веке подбор футболистов (Акинфеев, Билялетдинов, Быстров, Денисов, Жирков, Саенко, Самедов), плюс «татары» (Ахметзянов, Бухаров, Гильмуллин) и два человека, игравшие еще у Стукашова — Черногаев и Шешуков, и вылетел с ними из отбора на молодежный чемпионат Европы 2006 года, дважды уступив сборной Дании. В финале молодежного чемпионата Европы-2006 уже знакомая нам Голландия разгромила Украину — 3:0, а список участников турнира, бывших конкурентов Дзюбы и Ко, сам по себе мог напоминать символическую сборную: Михел Ворм, Ники Хофс, де Зеув и Хюнтелар (Голландия), Чезаре Бово, Марко Донадель, Джорджо Кьеллини и Пепе (Италия), Рикарду Куарежма, Куштодиу, Раул Мейрелеш (все Португалия). То есть у голландцев, итальянцев, португальцев юниоры «доживали» до молодежной команды, осуществляя идею существования «института сборных», а российские тренеры приходили на руководство со словами: забудьте, чему вас раньше учили. В целом юниорская команда Стукашова и молодежка Чернышова не имели практически ничего общего, хотя, по идее, должны были напоминать перетекающие сосуды. Остается констатировать на этом примере, что мы описали многолетний путь российского футбола, усеянный граблями.

В год европейского триумфа молодежной сборной Голландии Константин Дзюба играл в «Рубине-2». У него в партнерах — Рустэм Канипов и Дмитрий Чигазов, будущий директор спортивного клуба «Нефтехимик» Андрей Борзенков, будущий тренер женской команды «Рубин» Илья Ульянин, будущий тренер вратарей «Балтики» Глеб Пресняков. А последними командами 24-летнего Дзюбы станут волгоградский «Ротор» и латвийская «Юрмала», за которые он сыграет в сезоне 2007 года. В «Юрмале» он снова встретил голкипера Дмитрия Чигазова и познакомился с тренером Олегом Стоговым, который заберет его из Латвии в «Ротор», где его партнером будет Олег Веретенников, казанец Канипов и некий Алексей Балаган, своей фамилией характеризующий общее состояние волгоградского клуба. Там за сезон сменится пять тренеров: Валерий Бурлаченко, Александр Корешков, Леонид Колтун, Сергей Попков, Олег Стогов. Как-раз таки Стогов в конце сезона избавит волгоградцев от мучительной необходимости запоминать имя нового тренера, пережив в Волгограде 2007 год и задержавшись на начало 2008-го, по итогам которого Стогов также переедет в Казань, чтобы возглавить «Рубин-2». Но к этому времени Константин Дзюба уже завершит игровую карьеру.

Джаудат Абдуллин