Trademark «Татарстан»: молочные миллиардеры, «Академия ведьм» и «Капсула бессмертия»

Обзор заявок на регистрацию товарных знаков компаниями и предпринимателями Татарстана. Часть 24-я

Фото: realnoevremya.ru/Никита Коновальцев

Сегодня в еженедельной подборке новых брендов, которые регистрируют предприниматели Татарстана, мы постарались собрать больше товарных знаков производственных компаний. Производители детских творожков, мороженого, автозапчастей и даже «капсулы бессмертия» — в подборке «Реального времени». Впрочем, попала в нее и пара любопытных кейсов из сферы услуг.

Роспатент, realnoevremya.ru

Набережночелнинская компания «Вилс Маркет» с 2017 года занимается продажей колесных шин и дисков, а также аксессуаров для автомобилей под брендом HypeTuning. Причем делает это весьма активно — у проекта есть живой паблик в ВК и интернет-магазин с обширным каталогом. Недавно компания подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака — сразу в англо- и русскоязычном написании. Компания Ленара Фаттахова существует с 2019 года. Ее выручка в прошлом году выросла примерно в четыре раза — до 22,6 млн рублей

Роспатент, realnoevremya.ru

Ресторан паназиатской кухни Kuji Sushi работает в технопарке имени Лобачевского «самого молодого города России» Иннополиса уже полтора года. Спустя время компания решила зарегистрировать свой товарный знак, который буквально прямо повторяет довольно раскрученный в русскоязычном YouTube бренд одноименного подкаста Тимура Каргинова и Андрея Коняева. Если рестораторам из Татарстана удастся застолбить название за собой, использовать это слово в общепите раскрутившим его комику и математику уже не удастся.

Роспатент, realnoevremya.ru

Ушедший в бизнес бывший сити-менеджер Казани Марат Загидуллов вновь засветился на рынке интеллектуальной собственности. В феврале мы уже писали о том, что он регистрировал ряд товарных знаков медицинской, в частности стоматологической, тематики. На этот раз бывший чиновник, похоже, решил застолбить за собой права на коммерческое использование термина «диффузия». Напомним, так называют неравновесный процесс перемещения (молекул и атомов в газах, ионов в плазме, электронов в полупроводниках и тому подобное) вещества из области с высокой концентрацией в область с низкой концентрацией, приводящий к самопроизвольному выравниванию концентраций по всему занимаемому объему. Для чего организатору транспортной реформы в Казани понадобился патент на это слово, не ясно. Он давно не доступен для комментариев.

Казанская компания «Амотел24» с 2019 года занимается телемедицинскими дистанционными предрейсовыми осмотрами, которые являются обязательными для водителей и пилотов. Она поставляет подключенные к своему софту оборудованные медицинскими приборами терминалы компаниям, оказывающим транспортные услуги и имеющим транспортные парки. Согласно системе «СПАРК», в прошлом году объем этого бизнеса составил скромные 5,5 млн рублей. Но судя по свежей заявке на регистрацию товарного знака в Роспатенте, основатели этого бизнеса решили его «немного масштабировать».

Роспатент, realnoevremya.ru

Мистика и эзотерика притягательны для человека, особенно в сложные времена. Сбежать от жизненных обстоятельств в выдуманный мир — выбор, который делают очень многие. Популярность многочисленных книг, фильмов и сериалов на эту тему тому подтверждение. В 2021 году в Казани было учреждено ООО «Академия ведьм» для, как не трудно догадаться, обучения «магии». Спустя 2 года компания подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Белая ведьма». Имеют право — Госдума эту далеко не всегда безобидную деятельность в России пока еще не запретила.

Роспатент, realnoevremya.ru

Входящий в орбиту «Ак Барс Холдинга» Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат выпускает известные в регионе продукты под собственными брендами «Очень важная корова», «Васькино счастье», «Обнимама». У предприятия появилась линейка для детей в возрасте от трех лет, которая пока ограничена фруктовым творогом. Никакого другого названия у продуктов нет, но есть логотип в виде мультяшного то ли снегиря, то ли пингвина а-ля «Смешарики». Его-то ЗМК и намерен запатентовать в качестве своего товарного знака в Роспатенте. Кстати, по данным «СПАРК», на продаже своей продукции предприятие в прошлом году заработало свыше 13 млрд рублей, что, для понимания, вдвое больше выручки 2018 года.

Роспатент, realnoevremya.ru

Еще одни молочные миллиардеры — Вадим Сулаков и Ко, построившие империю мороженого «Славица» с производством в Красноярске и Набережных Челнах, регистрируют очередной пакет товарных знаков. По данным «СПАРК», годовая выручка предприятия в автограде в прошлом году составила 1,6 млрд рублей. Уже скоро в обширной сети киосков компании могут появиться новые продукты под брендами «Клубничное лето» и «Апельсиновое лето». Один из самых известных брендов «Славицы» — «Советский пломбир». Кстати, одна из компаний группы Сулакова владеет правами на бренд «Фруктовый лед» с 2019 года, а на бренд «Лето», страшно подумать, аж с 1993 года.

Роспатент, realnoevremya.ru

Крупный производитель резинотехнических изделий для грузовиков из Набережных Челнов «Элемент» попал в санкционный список в связи с событиями на Украине и сменил название на «РТИ-Компонент». По данным «СПАРК», в 2022 году предприятие, заработавшее в 2021 году свыше 700 млн рублей, в прошлом году не получило никакой выручки. Хотя в сведениях о бизнесе подсанкционных компаний могут быть погрешности. Так или иначе, жизнь продолжается, ведь среднесписочная численность сотрудников — 83 человека, у которых наверняка есть семьи. Поэтому предприятие в конце июня предприняло очередную попытку зарегистрировать за собой бренд «Элемент» в фирменном начертании.

Роспатент, realnoevremya.ru

Уже 6 лет компания «Эквалайн» из технополиса «Химград» занимается поставками комплектующих для ЧПУ-станков, на чем, согласно «СПАРК», в прошлом году удвоила выручку до 70 млн рублей. В заявке на регистрацию товарного знака, которую компания подала недавно в Роспатент — фирменный логотип «Эквалайна». Возможно, существует и заявка на наименование, но обнаружить ее «Реальному времени» не удалось.

