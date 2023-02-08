Бывший сити-менеджер Казани исправляет прикус

Марат Загидуллов активно занялся развитием стоматологического бизнеса

Как стало известно «Реальному времени», бывший сити-менеджер Казани Марат Загидуллов активно занялся развитием стоматологического бизнеса. В течение месяца он подал заявки на регистрацию сразу 20 товарных знаков, так или иначе связанных с медицинской и стоматологической практикой. В прошлом Загидуллов уже оформлял несколько лицензий на устройства для обеззараживания воздуха, патент на устройство для коррекции положения зубов, регистрировал товарный знак «Еврокаппа Джуниор». Подробнее о новом бизнес-проекте экс-главы казанского исполкома, прославившегося организацией первой закупки «краснобусов» для столицы республики и скандалом вокруг «безвозвратных» кредитов, выданных в нулевых одним из крупнейших военно-промышленных предприятий России ОАО «Мотовилихинскими заводами», — в нашем материале.

Знаки красивой улыбки

20 товарных знаков зарегистрировал Марат Загидуллов под занавес прошлого и в начале этого года. Большинство из них так или иначе связаны со стоматологией или ее узкой областью — ортодонтией, занимающейся зубочелюстными аномалиями. Во многих знаках фигурируют слова «каппа» (накладка для исправления положения зубов), «крючок», есть заявка на товарный знак «Ортокампус» и заявки на знаки, под которыми предполагаются сдача в аренду медоборудования и оказание медицинских услуг.

Медицинский бизнес Загидуллова давно уже развивается в Москве — он выступает главным бенефициаром в ООО «Сан смайл», основным видом деятельности которого является стоматологическая практика. У компании, согласно данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», имеется в аренде недвижимость — помещение площадью 38,8 кв. м в доме №10 на Палихе и здание площадью 273 кв. м на Малой Семеновской, где расположено производство Eurokappa — под таким брендом Марат Загидуллов выпускает элайнеры, прозрачные биополимерные капы для коррекции прикуса.

У компании, согласно данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», имеется в аренде недвижимость — помещение площадью 38,8 кв. м в доме №10 на Палихе. Фото yandex.ru/maps

В ноябре 2022 года он продал права на полезную модель «Устройство для коррекции зубов» ООО «Лаборатория дента», которое принадлежит АО «Еврокаппа». Также эта компания является владельцем товарных знаков «Мульти-смарт», «Все честно», «День ровных зубов», «Фабрика ровных улыбок», «Набор ровных улыбок» и «Капитошка» и подала заявки на регистрацию еще трех «зубастых» товарных знаков.

Активно развиваться зарегистрированная в 2017 году «Лаборатория дента» начала с 2019 года, и уже к 2021-му ее выручка выросла в 14 раз — до 89,7 млн, а в последние два года эта фирма начала приносить прибыль.

Редакция направила в адрес фирм Марата Загидуллова запрос с просьбой рассказать подробнее о своем проекте, ответ будет опубликован по получении.

Большая госпомощь и большие убытки

Компания «Сан смайл» в период пандемии коронавируса получала финансовую поддержку от Минэкономразвития России в виде финансирования на возвратной основе — дважды под льготные 6% и 7%, а также субсидию в размере 908 тысяч рублей.

Однако в течение 5 последних лет, с 2017 по 2021 год, эта фирма, несмотря на ежегодный рост выручки (по итогам 2021 г. она превысила 265 млн рублей), стабильно оставалась в убытке. Самым провальным стал 2019 год, когда чистые убытки составили 130,3 млн, однако и 2021-й компания завершила с убытком в 96,3 млн рублей.

Фото: gorstom.ru

Деньги из чистого воздуха

При этом, согласно открытым данным, Марат Загидуллов в 2021 году избавился от доли в ООО НПФ «Поток интер», которым, как и АО «Еврокаппа» и ООО «Лаборатория дента» руководит Олег Ощепков. Совладельцем этой компании с миллионным уставным капиталом, владеющей лицензией на технологию биоинактивации «Поток», используемую на МКС и в медицинских учреждениях для обеззараживания воздуха и фильтрации вирусов и микроорганизмов, Загидуллов являлся с 2014 до 2021 год.

В 2019—2020 годах ООО НПФ «Поток Интер» получило господдержку — в общей сложности почти 3,99 млн рублей. Эта компания, завершившая 2021 год с выручкой 380,5 млн рублей и чистой прибылью в 1,6 млн, последние 5 лет показывала положительную динамику, а ее продукция активно продвигается на рынок как панацея от проблем не только в медучреждениях, но и на пищевых предприятиях. ИИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалея высоко оценил результаты применения рециркуляторов от «Поток Интер» в борьбе с распространением COVID-19. Только в 2020 году компания поставила по госконтрактам в медучреждения и Роспотребнадзору установок для очистки воздуха, фильтрационного оборудования и медицинской мебели в общей сложности более чем на 47,3 млн рублей. При этом доля госконтрактов в ее выручке составила менее 8%.



От «Драконов» к «Градам», от «Градов» — в интернет

Сам Марат Загидуллов в недолгую бытность сити-менеджером Казани — именно так чаще всего именовали главу городского исполкома — прославился, в числе прочего, закупкой первой партии китайских красных автобусов для столицы республики. Транспорт приобрели через связанную с его большой семьей ООО «Лизинг трейд» — тех самых «китайских драконов» (Golden Dragon), от которых перевозчики вскоре начали отказываться из-за низкого качества. Однако к тому моменту, когда «драконы» начали рассыпаться на ходу, Загидуллов уже пересел в кресло депутата Госдумы.

Фото: Владимир Васильев

В 2013 году гендиректор пермского ОАО «Мотовилихинские заводы» Николай Бухвалов обратился с заявлением к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, в котором просил дать оценку действиям Марата Загидуллова в период, когда тот имел отношение к управлению этим предприятием и, по версии акционеров, влиял на принятие решений советом директоров о выдаче кредитов сторонним компаниям, что привело к потере порядка 1,2 млрд рублей, а одним из кураторов сделки стал упомянутый выше Олег Ощепков. «Мотовилихинские заводы» — одна из крупнейших российских оружейных компаний, которая выпускает, в частности, реактивные системы залпового огня «Ураган», «Град» и «Смерч», нефтепромысловое оборудование и строительно-дорожную технику.

Было возбуждено уголовное дело по факту причинения имущественного ущерба ОАО «Мотовилихинские заводы», которое в ноябре 2014 года было прекращено «в связи с отсутствием состава преступления в действиях фигурантов».

В 2016 году Марат Загидуллов стал якорным инвестором в проекте ordinec.ru. Тогда сообщалось, что этот сервис автоматической монетизации тематических сообществ в течение первого года своей деятельности приобрел около 200 сообществ с ежедневной аудиторией 10 млн человек в крупнейших соцсетях Рунета. Однако сегодня сервис по указанному адресу не работает, а поисковики находят отзывы о нем лишь пятилетней давности.

Марат Загидуллов родился 5 июня 1974 года в Казани, в 1991 году окончил школу №131. Учился в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, Московском государственном университете экономики, статистики и информатики, Академии народного хозяйства при правительстве РФ — Высшей школы международного бизнеса.

Загидуллов успел поработать в должностях гендиректора Финансового дома «Русь» в Москве, начальника управления финансовых, внешнеэкономических организаций и средств массовой информации Минимущества России. С 2004 года был советником президента «Транскредитбанка» — стратегического партнера ОАО «РЖД», первым заместителем генерального директора ОАО «Мотовилихинские заводы», председателем совета директоров впоследствии обанкротившегося «Эконацбанка».

С 2006 по 2007 год руководил исполкомом муниципального образования города Казань, а в декабре 2007-го был избран депутатом Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации. Депутатское кресло покинул в 2011-м.