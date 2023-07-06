День в истории: настал вечер трудного дня

Чем примечательна дата 6 июля?

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Сегодня, 6 июля, отмечается Всемирный день поцелуя и Международный день кардиолога. 6 июля в Свияжске впервые состоялся фестиваль «Музыка веры», на «Казань Арене» открылась летняя Универсиада, создан Совет Народных Комиссаров СССР, появилась фраза о «счастливом детстве», Луи Пастер успешно испытал вакцину против бешенства, в прокат вышел фильм «Вечер трудного дня», столица Казахстана начала перебираться в Акмолу. Родились: актриса Нэнси Рейган, музыкант Билл Хейли, президент Нурсултан Назарбаев, рэпер 50 Cent, хоккеист Виктор Кузькин. Умерли: писатель Василий Аксенов, джазмен Луи Армстронг, писатель Уильям Фолкнер, актриса Нонна Мордюкова, композитор Эннио Морриконе. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Начали Универсиаду

6 июля 1954 года в деревне Подпорожье Казачинского района Красноярского края умер писатель и критик Гумер Гали. Родился 16 июня 1900 года в селе Старые Тинчали Буинского района, работал в Донбассе, после учился в Татарском коммунистическом университете, начал публиковать рассказы, критические статьи и рецензии. В 1925-м отправился в Париж на Международную выставку искусств представителем Татарстана. Тогда же стал редактором журнала «Безнен юл» («Казан утлары»), после работал редактором Татарского книжного издательства. В Казани в честь него установлена мемориальная доска на здании на ул. Кави Наджми, 24/20, где он жил в 1931—1937 году.

6 июля 2012 года в Свияжске провели первый Международный фестиваль духовной музыки «Музыка веры». Он проходил в церкви святителя Германа при поддержке Министерства культуры РТ и был придуман для того, чтобы объединить людей разных социальных сфер, конфессий и мировоззрения и приобщить людей широкого круга к искусству музыки.

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

В ночь с 6 на 7 июля 2013 года в присутствии 45 тысяч зрителей прошла церемония открытия XXVII летней Универсиады на новом стадионе «Казань Арена». В состязаниях приняли участие более 10 тысяч спортсменов из 175 стран, боровшихся за 351 комплект медалей в 27 видах спорта.

6 июля 2022 года «Реальное время» сообщило, что в Татарстане пройти отбор Минсельхозпрода, чтобы получить субсидии из бюджета на возмещение затрат по ремонту сетей и дорог, удалось менее трети садоводческих товариществ. Им полагалась большая часть денег, выделенных в том году по программе, — 237 млн рублей.

Фото: Инна Серова/realnoevremya.ru

Такое счастливое детство

6 июля 1923 года был создан Совет Народных Комиссаров СССР под председательством Владимира Ленина. Занимался СНК обеспечением общественного порядка, распределением государственного бюджета, составлением народно-хозяйственного плана и играл ключевую роль в значимых для общества и страны процессах. В 1946 году СНК СССР был преобразован в Совет Министров СССР.

6 июля 1936 года впервые была обнародована фраза «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!»: таким был лозунг, который несли участники физкультурного парада на Красной площади. Позже она попала на плакаты, названия картин, в передовицу «Правды». Образ был закреплен фотографией «Друг детей» с буряткой Гелей Маркизовой. Ее отец был наркомом земледелия Бурят-Монгольской АССР. В ноябре 1937-го его арестовали по обвинению в участии в контрреволюционной панмонгольской организации и проведении контрреволюционной шпионско-диверсионной работы. Расстрельный приговор был приведен в исполнение 14 июня 1938 года. Его жена с дочерью и сыном были сосланы в Туркестан, она погибла при загадочных обстоятельствах.

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Уезжаем в Акмолу!

6 июля 1885 года Луи Пастер, французский химик и микробиолог, впервые испытал вакцину против бешенства на человеке. Для этого выдался подходящий случай — 9-летнего Йозефа Майстера укусила бешеная собака, спасать его нужно было немедленно, иначе бы он умер. Мальчику в течение 10 часов вводили препарат, после чего выяснилось, что первые испытания вакцины на человеке прошли успешно.

6 июля 1964 года в Великобритании вышел в прокат фильм «Вечер трудного дня», в главных ролях снялись участники группы The Beatles. Он не смог стать первым по кассовым сборам в Великобритании (лидировал «Голдфингер»), зато это первая в истории британского музыкального кино картина, получившая две номинации на премию «Оскар».

6 июля 1994 года Верховный Совет Казахстана решил перенести столицу страны из Алматы в Акмолу. Официально город был объявлен новой столицей Казахстана 10 декабря 1997 года, а 6 мая 1998 года она получила новое имя — Астана.

