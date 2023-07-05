«Почему вы говорите, что неустойка в предмет залога не входила?»

В Татарстане суд вынес решение по спору ПСО «Казань» и «Банка Казани»

Арбитражный суд Татарстана вынес решение по иску ПСО «Казань» к «Банку Казани» и встречному иску банка к компании Равиля Зиганшина. Оба заявления были удовлетворены частично. Застройщик требовал от кредитной организации вернуть 250 млн рублей списанной неустойки, но в итоге с банка в пользу ПСО взыскали только 35 млн. Судя по всему, татарстанский арбитраж пришел к выводу, что неустойка в размере 215 млн рублей была удержана кредитором обоснованно. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

Разные ставки при расчете неустойки

Татарстанский арбитраж вынес решение по спору ПСО «Казань» и «Банка Казани» о взыскании списанной кредитной организацией неустойки за просрочку исполнения обязательств. Хотя в ходе судебного разбирательства представитель строительной компании вновь утверждал, что неустойку банк взыскал необоснованно:

— Начисление неустойки от всей суммы банковской гарантии противоречит компенсационной функции неустойки, поскольку исполнение обязательств банком только на 96 млн рублей. Взыскание на 250 млн, вернее, удержание в одностороннем порядке, мы считаем неправомерным, если обязательство частично исполнено, — заявил представитель интересов ПСО «Казань» Станислав Захаров.

Адвокат также напомнил о восстановлении средств банком на залоговом счете: «Это подтверждает наш довод, что банк, являясь кредитной организацией, залогодержателем, может беспрепятственно списывать и возвращать деньги на залоговый счет». По его мнению, учитывая, что ПСО обеспечило необходимую сумму на залоговом счете, это не должно было обернуться негативными последствиями в виде взыскания неустойки.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Однако представитель «Банка Казани» Денис Хайруллин ему возразил. Юрист сослался на пункт 1.1 договора залога, заключенного между сторонами:

— В пункте 1.1 договора залога сказано, что предмет залога обеспечивает требования в том объеме, в котором они существуют в момент их фактического исполнения, в том числе и неустоек. Почему вы тогда говорите, что согласно буквальному толкованию неустойка в предмет залога не входила?

Стороны продолжили спорить о разных ставках неустойки, которые применяли при расчете. Банк в этом вопросе руководствуется соглашением (5% за каждый день просрочки), а застройщик ссылался на ставку 0,05% от ставки ЦБ.

Денис Хайруллин указал, что в случае, если иск банка будет удовлетворен частично, кредитор просит сократить сумму взыскиваемых средств максимум в 10 раз. Однако отталкиваться в этом вопросе просит не от суммы неоплаченной неустойки, а от общей задолженности ПСО «Казань»: сумма контракта — 96,2 млн рублей, ранее изъятые средства — 250,8 млн и оставшиеся — 842,3 млн рублей.

Неустойка взыскана обоснованно

По итогу заседания оба заявления были удовлетворены частично, передает корреспондент «Реального времени». ПСО «Казань» требовало взыскать с «Банка Казани» 250 млн рублей. Суд в итоге взыскал с банка в пользу ПСО 35 млн. Судья Алсу Шарипова пришла к выводу, что неустойка в размере 215 млн рублей удержана банком со строительной компании обоснованно.

По всей видимости, суд принял во внимание бездействие ПСО «Казань» по снятию ареста с залогового счета, финансовую выгоду компании от бездействия в виде полученных процентов от банка, а также учел финансовые издержки кредитора от взаимодействия с недобросовестным подрядчиком.

В марте текущего года строительная компания Равиля Зиганшина ПСО «Казань» подала иск к «Банку Казани» о взыскании списанной банком неустойки за просрочку исполнения обязательств — 250,8 млн рублей. Банк, в свою очередь, подал встречный иск на сумму 842,3 млн рублей.



Спор возник в рамках госконтракта по реконструкции федеральной трассы М-7. Фото: realnoevremya.ru

Госзаказ по реконструкции трассы М-7

Спор возник в рамках госконтракта по реконструкции федеральной трассы М-7. В июле 2018 года «Волго-Вятскуправтодор» заключил договор с ПСО, которое должно было выполнить работы на участке км 761+500 — км 771+246. В июне 2019 года «Банк Казани» выдал компании Зиганшина гарантию в обеспечение контракта.

Подрядчик не выполнил работу в срок, ушел с объекта, «забыв» уведомить об этом своего гаранта, и банку пришлось выплатить «Волго-Вятскуправтодору» штраф в 200 тысяч рублей и 96 млн рублей в качестве аванса по госконтракту. После чего банк предъявил ПСО требования к оплате 96,2 млн, а когда компания не заплатила, попытался списать эту сумму с ее счета. Однако счет застройщика был заморожен по решению Советского райсуда Казани в рамках уголовного дела.

В апреле прошлого года, после снятия ареста со счетов ПСО «Казань», банк списал с залогового счета компании сумму основного долга — 96,2 млн, а также частично набежавшую неустойку — 250,8 млн рублей.

В декабре компания ПСО «Казань» потребовала от банка вернуть размер неустойки, списание которой она сочла «неосновательным обогащением». Тогда «Банк Казани» выкатил встречный иск с размером требований почти под миллиард рублей.

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