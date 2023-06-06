ПСО «Казань» целый год «не знало» о блокировке всех своих банковских счетов?

На этой неделе состоялся судебный процесс по иску ПСО «Казань» к «Банку Казани» о взыскании списанной банком неустойки за просрочку исполнения обязательств. В ходе рассмотрения дела выяснилось, что компания, оказывается, не знала, что все ее банковские счета почти целый год были арестованы в рамках уголовного дела. По словам ее представителей, ни банк, ни суд, ни следователь об этом не извещали. Каким образом ПСО при аресте всех счетов продолжало целый год осуществлять деятельность, остается только догадываться.



Договор прекращен, а условия его живут

На заседании судья тщательно разобрала, почему расчеты неустойки у сторон разные, в частности, почему они применяют разную ставку неустойки. Банк руководствуется соглашением о выдаче банковской гарантии, которое имеет непосредственное отношение к делу. А застройщик решил более справедливым применять к отношениям с банком условия совершенно другого соглашения, действие которого на момент спорных отношений было прекращено.

Судья Алсу Шарипова поинтересовалась у истца, по какой ставке он проводил собственный расчет неустойки? По словам Станислава Захарова, ПСО «Казань» опирается на ставку 0,05% от ставки ЦБ.

— Какое имеет отношение ставка 0,05% к этому делу? — возразил на это представитель банка. — Этот пункт договора, который уже прекращен.



Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

— Мы на него ссылаемся, потому что банковская гарантия предусмотрена по госконтракту. Да, она не применялась, но заявляем иск по статье 333 Гражданского кодекса РФ, чтобы доказать соразмерность неустойки, — пояснил суду Станислав Захаров.

— А действующим договором банковской гарантии предусмотрен другой расчет — 5% от всей суммы банковской гарантии за каждый день просрочки, — возразил представитель банка.



Важно не когда получили письмо, а когда поставили на нем штамп

Помимо размера неустойки, стороны по-разному применяют период ее начисления. Корреспондент «Реального времени» выяснил, что ПСО «Казань» считает справедливым исчислять сроки не с момента, когда письмо фактически ими получено, а с момента, когда сотрудники компании поставили на нем штамп.

— Давайте тогда поставим штамп сегодняшним числом, как будто только сегодня корреспонденцию получили, — предложил Захарову представитель банка.

Судья, по всей видимости, согласился с пояснениями банка о начале исчисления неустойки.

Как уже рассказывало «Реальное время», ПСО «Казань» в 2019 году перезаключило с «Банком Казани» соглашение о выдаче второй банковской гарантии для завершения госконтракта на строительство участка федеральной трассы М-7. Но в связи с возбуждением против компании уголовного дела в декабре 2021 года на ее 347 млн рублей на депозитном счете (покрытие по банковской гарантии) был наложен арест.

ПСО «Казань» в 2019 году перезаключило с «Банком Казани» соглашение о выдаче банковской гарантии для завершения госконтракта на стройку участка М-7. Фото: realnoevremya.ru

ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» выставило два требования о погашении неотработанной подрядчиком суммы аванса на сумму свыше 96 млн рублей (первое — на 200 тысяч рублей, второе — на 96 млн рублей). В результате «Банк Казани» списал со счета ПСО «Казань» свыше 96 млн рублей в счет требований заказчика, а также 250,7 млн рублей неустойки. По этим требованиям «Банк Казани» рассчитался собственными деньгами. После снятия ареста со счета (длился 67 дней) кредитная организация начислила ПСО «Казань» неустойку по ставке в 5% в день от всей суммы банковской гарантии, как и было предусмотрено соглашением между сторонам. Взамен «Банк Казани» сохранил начисление 6—7% годовых на депозите по банковской гарантии.

Расчет банка арифметически верный

«Пять процентов за каждый день просрочки — это явно несоразмерно. Неустойка в 2,6 раза превышает сумму долга, которую банк перечислил», — возмущался Станислав Захаров. Но все же сообщил, что действительно банк восстановил деньги и начислял проценты на депозит до 6 апреля 2022 года — компания этот факт не оспаривает.

На прямой вопрос судьи представитель ПСО «Казань» все-таки признал, что формально, юридически банк предоставил арифметически верный расчет, но компания все равно с ним не согласна, поскольку он несправедлив и неустойка чрезвычайно завышена.

— Удержанные средства были восстановлены на счете. ПСО «Казань» получило проценты до 6 апреля 2022 года, — парировал доводы оппонента представитель «Банка Казани» Денис Хайруллин.

Фото: Максим Платонов

По его словам, при оценке соразмерности неустойки необходимо учитывать общий контекст сложившихся договорных отношений между сторонами. Заключению соглашения предшествовало сохранение банком в пользу ПСО процентов, которые должны были сгореть в связи с досрочным изъятием денег с депозита. Тогда банк пошел навстречу, но потребовал более жесткие санкции в размере 5% в день за каждый день просрочки.

По словам представителей кредитной организации, сейчас получается, что банк все свои обязательства по договору выполнил, проценты, которые должны были сгореть, за ПСО сохранил, а спустя время, получив весь профит, застройщик пытается пересмотреть договоренности.

— Банк продолжал начислять проценты даже в период действия ареста. 350 млн рублей на два месяца были отвлечены из оборота банка в связи с арестом. О какой выгоде может быть речь? — акцентировал внимание суда Денис Хайруллин.

Судья отложил разбирательство на 4 июня, видимо для окончательной проверки представленных сторонами расчетов.

