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Семья «ТАИФ-НК»: большим дружным коллективом нефтепереработчики провели День здоровья (видео)

11:00, 04.07.2023 1 Сюжет: АО «ТАИФ-НК» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время»
Семья «ТАИФ-НК»: большим дружным коллективом нефтепереработчики провели День здоровья (видео)
Фото: Александр Ильин /realnoevremya.ru

Весело, задорно, спортивно, тепло и очень душевно — так работники АО «ТАИФ-НК» провели ставший уже традиционным День здоровья. В этом году культурно-спортивное мероприятие было приурочено ко Дню семьи, любви и верности, который принято отмечать в России 8 июля. Работники проявили свои физические способности и выдержку — развивали чувство ритма в танце, снимали стресс в командной йоге, прыгали на гигантской скакалке и надувных бананах, крутили педали на велотренажерах и, примерив костюмы матрешек, бегали на скорость. Самых маленьких ждали сладкая вата, попкорн, аниматоры, активные конкурсы, мыльные пузыри, шоу фокусника. В завершение спортивно-культурного мероприятия всех угостили вкусным обедом и горячим чаем.

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Видео: realnoevremya.ru/Камиль Исмаилов, Алексей Игнатюк
ПромышленностьНефтехимия Татарстан ТАИФ-НК

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 комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:49
    классный тимбилдинг!
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