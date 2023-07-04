Семья «ТАИФ-НК»: большим дружным коллективом нефтепереработчики провели День здоровья (видео)
Весело, задорно, спортивно, тепло и очень душевно — так работники АО «ТАИФ-НК» провели ставший уже традиционным День здоровья. В этом году культурно-спортивное мероприятие было приурочено ко Дню семьи, любви и верности, который принято отмечать в России 8 июля. Работники проявили свои физические способности и выдержку — развивали чувство ритма в танце, снимали стресс в командной йоге, прыгали на гигантской скакалке и надувных бананах, крутили педали на велотренажерах и, примерив костюмы матрешек, бегали на скорость. Самых маленьких ждали сладкая вата, попкорн, аниматоры, активные конкурсы, мыльные пузыри, шоу фокусника. В завершение спортивно-культурного мероприятия всех угостили вкусным обедом и горячим чаем.
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