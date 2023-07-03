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Скандал с допингом в сборной России по академической гребле: в команде — предатель? / «Реальное время»

15:30, 03.07.2023 3 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Скандал с допингом в сборной России по академической гребле: в команде — предатель? / «Реальное время»
Фото: realnoevremya.ru

В Казани проходит Кубок России по академической гребле. Однако старт турнира совпал с крупным скандалом в истории национального спорта. Никита Моргачев и Павел Сорин, обвиненные в употреблении мельдония накануне Олимпиады-2020, прошли проверку на полиграфе и были оправданы. Теперь Моргачев обвинил бывшего коллегу по сборной страны (фамилия не указывается) в том, что он подсыпал им допинг накануне соревнований, в результате чего парные четверки не допустили к участию на Олимпиаде. Среди них был и казанец Артем Косов, лишившийся шанса выступить на Олимпиаде в Токио. Подробнее в скандале разбирается Джаудат Абдуллин, корреспондент нашей спортивной редакции, в прямом эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.

«Реальное время»
Справка

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции «Реального времени».

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 комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 03 июл
    грызня это - ваш спорт, все средства хороши для кого-то
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    Анонимно 03 июл
    что значит ваш? ну да, грызня, где без этого? в политике то же самое, в искусстве - да везде
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  • Анонимно 03 июл
    Сомневаюсь что здесь имеет место предательство, ничего не доказано
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