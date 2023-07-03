Скандал с допингом в сборной России по академической гребле: в команде — предатель? / «Реальное время»
В Казани проходит Кубок России по академической гребле. Однако старт турнира совпал с крупным скандалом в истории национального спорта. Никита Моргачев и Павел Сорин, обвиненные в употреблении мельдония накануне Олимпиады-2020, прошли проверку на полиграфе и были оправданы. Теперь Моргачев обвинил бывшего коллегу по сборной страны (фамилия не указывается) в том, что он подсыпал им допинг накануне соревнований, в результате чего парные четверки не допустили к участию на Олимпиаде. Среди них был и казанец Артем Косов, лишившийся шанса выступить на Олимпиаде в Токио. Подробнее в скандале разбирается Джаудат Абдуллин, корреспондент нашей спортивной редакции, в прямом эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.
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