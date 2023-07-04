День в истории: открыли «Чашу», переименовали Кенигсберг

Чем примечательна дата 4 июля?

Фото: Олег Тихонов/realnoevremya.ru

4 июля в Филиппинах празднуют День республики. 4 июня на Всероссийской сельскохозяйственной выставке в Москве открылся павильон ТАССР, Сулейман Аитов получил награду от императрицы, начала работу «Чаша», в Самоа 4 июля затянулось на два дня, Кенигсберг стал Калининградом, на советской атомной подлодке запустили реактор, в Туркмении запретили поступать в высшие учебные заведения сразу после школы. Родились: певица Зифа Басырова, тореро Манолете, актриса Джина Лоллобриджида. Умерли: физик и химик Мария Кюри, поэт Самуил Маршак, музыкант Астор Пьяццолла. Подробнее — в обзоре «Реального времени».



Привезли павильон ТАССР

4 июля 1910 года родилась певица Зифа Басырова. При этом порой забывается, что также она 20 лет работала в татарском театре. Уже в 1940-е годы Басырова поет по радио народные песни, по сути, вводя в канон татарской музыки: «Су буйлап», «Таң атканда», «Фазыл чишмәсе». На «Мелодии» у Басыровой выходило множество мини-альбомов, а в 1973-м она выпустили диск-гигант «Татарские песни».

4 июля 1913 года Сулейман Аитов получил благодарность от императрицы Александры Федоровны за пожертвования в пользу неимущих. В это время валовой доход только в Казани у этого купца превышал 1 миллион рублей. Не менее деятельной была его жена Фатиха (в девичестве Яушева), которая в 1908 году открыла первую татарскую женскую гимназию — в ней, например, училась композитор Сара Садыкова.

3 июля 1923 года на Всероссийской сельскохозяйственной выставке в Москве открылся павильон ТАССР, который построили в Казани, во дворе здания реального училища (ул. Мартына Межлаука, 1), а потом привезли в столицу в 15 вагонах.

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

4 июля 2013 года открылся Центр семьи «Казан», в просторечии — «Чаша». Объект, созданный скульптором (не архитектором!) Даши Намдаковым, с четырьмя залами регистраций и смотровой площадкой, тут же стал новым символом города, обязательным к посещению туристами и местом проведения массовых мероприятий.

4 июля 2022 года «Реальное время» опубликовало интервью с новым директором Казанского государственного цирка Эльмирой Булатовой, которая, имея за плечами опыт работы в Цирке братьев Запашных, Большом Московском цирке и частной цирковой организации Art Community, задумала ребрендинг учреждения, чтобы вернуть ему славу одного из главных культурных символов татарстанской столицы.

Фото: Ринат Назметдинов/realnoevremya.ru

Атомный реактор на подлодке

4 июля 1946 года город Кенигсберг стал Калининградом. При этом старинный замок с основания в 1255 году соседние народы называли по-своему: литовцы — Караляучюс, поляки — Крулевец, в русских источниках его именовали Королевец. В 1945 году по решению Потсдамской конференции северная часть немецкой провинции Восточная Пруссия вместе с Кенигсбергом перешла Советскому Союзу.



4 июля 1958 года впервые в СССР на атомной подводной лодке К-3 «Ленинский комсомол» был запущен атомный реактор. Это была первая советская и третья в мире атомная подлодка. В сентябре 1967 года на ней возник пожар, тогда погибли 39 человек. В 2022 году она стала музейным экспонатом в «Острове фортов» в Кронштадте.



После школы — нельзя

4 июля 1892 года в государстве Самоа случилось два раза, поскольку эта страна перешла в другой часовой пояс, на 24 часа назад. Сделано это было для удобства торговли с США. Но в результате островитяне стали испытывать трудности в сотрудничестве с Австралией и Новой Зеландией, а потому в полночь с 29 на 30 декабря 2011 года Самоа перескочило в 31 декабря. Время между соседними островами, Самоа и Американским Самоа, отличается на 25 часов летом. И всего на 24 — зимой.

4 июля 2003 года в Туркмении запретили поступать в высшие учебные заведения сразу после школы. Только после двухгодичной работы по выбранной специальности! Либо после службы в армии. Такое решение принял президент страны Сапармурат Ниязов.

