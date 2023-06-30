Артисты из разных театров и дальнобойщик из Сербии: новые подробности о сериале ТНВ

Телеканал продолжает презентовать свой ситком на татарском языке

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Телеканал ТНВ и кинокомпания «Ватан 21 век» продолжают снимать сериал «Юллар чатында» («На перекрестке дорог»). Сегодня они презентовали свою кинокартину заместителю председателя Госсовета Татарстана, председателю Комиссии при раисе республики по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в регионе, Марату Ахметову. Также в ходе встречи были раскрыты философия национального ситкома и портрет его постоянного зрителя. Детали — в материале «Реального времени».

«Наша самая главная задача — не останавливаться!»

Напомним, главная презентация проекта с торжественным разбитием тарелки прошла еще 16 июня. Уже тогда стало известно, что «Юллар чатында» будет представлять собой комедийный телевизионный сериал с постоянными основными персонажами, связанными общей историей, местом действия и законченным сюжетом в каждой отдельно взятой серии. При этом развиваться его события будут в разных локациях автозаправочной станции «Татнефть» на трассе М-7.

Съемки 20-серийного проекта осуществляются при поддержке Комиссии при раисе Татарстана по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в республике, и благотворительного фонда «Татнефть».

Как рассказал «Реальному времени» генеральный директор АО «ТРК «Новый Век» Ильшат Аминов, настроение на съемочной площадке стоит немного волнительное, потому что всех интересует лишь один вопрос — что же получится из имеющегося материала. Однако, по его словам, ответ на него уже есть: «Получится хорошая притча о жизни человека, встречающего на перекрестках судьбы разных людей, которые в том числе определяют и его собственное будущее». Аминов подчеркнул, что в целом «это простой сериал», в котором зрители увидят «красивых ребят и красивые истории».

— Проблема в том, что мне показали некоторые отрывки, и мне очень смешно и интересно, мне все очень нравится! Однако как это будет выглядеть, когда соединится со зрителями, я пока не могу понять. То, что нравится мне, может не понравиться другим. Но все это очень здорово, и процесс идет, возникают всякие интересные ситуации. В сериале очень добрый юмор и хорошие приколы. Сам по себе он очень жизненный, поскольку опирается на нашу жизнь. Ведь главное же, чтобы не было ничего надуманного. К ним также будут приезжать гости, в том числе наши звездные лица — певцы и артисты. Все запланировано так, чтобы максимально приблизить его к нашим жизненным реалиям. Он станет успешным! — рассказал Ильшат Аминов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Вместе с этим он выделил и актерский состав, в который вошли такие профессионалы, как актер ТГАТ им. Камала, народный артист Татарстана Ильдус Ахметзянов, народный артист республики Искандер Хайруллин, ведущий актер Альметьевского татарского государственного драматического театра Раушан Мухаметзянов и другие. По словам гендиректора «ТРК «Новый Век», уже сейчас все они готовы сняться в полнометражном фильме:

— У нас потрясающие актеры! Все они из разных театров, и главное, что им самим нравится кино. Вот они сейчас завели разговор: «Хватит уже сериал снимать! Давайте сделаем полнометражный фильм!» Но это же уже серьезный вызов, причем как с точки зрения техники, так и финансов, со сценарием. Они, конечно, готовы, и дело за малым. Говорят мне: «Дайте нам миллиард — и мы снимем вам гениальное кино!» Ну я так тоже могу! Поэтому пока мы не можем так говорить. Нам нужно учиться и постоянно совершенствоваться, наращивать в том числе и производственную базу. Я рад, что у нас потихоньку кино начинает иметь признаки такого хорошего возрождения. Фильм «Микулай» многие хвалят, и я тоже считаю, что это действительно хорошее кино. Сегодня оно воспринимается уже на другом уровне, в том числе и зрителями. Надо двигаться, и это сейчас самое важное. Наша самая главная задача — не останавливаться! — подчеркнул Ильшат Аминов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Наша аудитория — это аудитория нашего канала»

В ходе встречи Ильшат Аминов еще раз прошелся по сюжету и философии «Юллар чатында», снова подчеркнув, что его тема довольно-таки простая, а потому каждый телезритель сможет найти в нем что-то близкое для себя:

— Вы знаете, я очень рад, что у нас собрался такой качественный и талантливый состав артистов. Вы сами видите, они все ослепительно красивы и талантливы! Очень важно, что этот сериал, с одной точки зрения, простой по своей тематике: придорожное кафе, люди встречаются, влюбляются, расстаются. Все как и в жизни. Потому что наша жизнь состоит из таких встреч и выбора дороги, по которой мы дальше пойдем. Как говорится, налево пойдешь — вот это найдешь, прямо пойдешь — счастье обретешь, а направо пойдешь — все потеряешь. Вот так же и в этом сериале — люди ищут свою дорогу и живут своей жизнью. Я думаю, сериал будет близок нашим телезрителям по своей тематике и ситуациям, которые они проживают. Поэтому я надеюсь и я уверен, что он найдет своего телезрителя. Наша аудитория — это аудитория нашего канала, это те люди, которые смотрят ТНВ. Поэтому мы опираемся на их предпочтения и отклики, — заявил он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В ходе дальнейшей презентации выступили режиссер «Юллар чатында» Алмаз Акберов и автор сценария Альберт Шакиров, стало известно, что, несмотря на весь творческий процесс, работа ведется по «жесткому сценарному плану». Каждая его серия, как уже было сказано выше, несет в себе отдельную историю, но в то же время все они связаны единым сюжетом и персонажами. Главная героиня картины — слишком инициативная сотрудница головной компании, чьи идеи не пришлись по вкусу руководству и коллегам, а потому ее — Жасмин (Ясминә) — отправляют на АЗС. На этой площадке у нее появляется полная свобода действий, благодаря которой она может продемонстрировать весь свой талант, но есть лишь одно условие — работать в согласии с директором. На пути Жасмин будет множество трудностей, в том числе ей предстоит встретиться со своим бывшим парнем.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Во время съемок, как рассказали авторы ситкома, нашлось место и случайным забавным ситуациям. Так, например, в один из съемочных дней на автозаправку приехал дальнобойщик, который представился сербом по имени Владимир. Он попросился сняться в сериале, заявив, что уже имеет опыт работы в двух фильмах Эмира Кустурицы:

— Ему говорят, что съемки же будут долго идти, а он отвечает: «Я здесь четыре дня буду!» — поделился один из авторов картины.

В конечном итоге дальнобойщик принял участие в одной из коротких сцен, и, как подчеркнул режиссер, любой приезжающий на заправку так или иначе сможет попасть в кадр и поучаствовать в какой-нибудь ситуации.

«Сегодня ты можешь снимать десятую серию, а завтра ты уже работаешь над первой»

После завершения презентации кинокартины зампредседателя Госсовета Татарстана, председатель Комиссии при раисе республики по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в регионе, Марат Ахметов также выступил с небольшой речью, отметив, что сериал решает задачи не только по развитию отечественной киноиндустрии, но и по сохранению национальной культуры.

— Решаются те задачи, которые поставлены перед нашей комиссией (Комиссия по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в республике, — прим. ред.), а именно — сохранение родных языков. В этом случае речь идет о татарском языке. Я думаю, этот сериал будет удачным, поскольку он уже не первый и определенный опыт в этом плане у нас наработан. Правда, немного артисты поменялись, ну ничего. Безусловно, сочетание процесса работы заправки с десятками встреч и судеб, а также уникальные сюжеты… Должен получиться очень интересный сериал, который поможет нам заполнить нишу, считающуюся очень потребной для нашего татарского населения. Тем более мы подводим итоги показа каждого из сериалов и очень хорошо чувствуем, как динамика «посещения экрана» в этот период возрастает. Хоть ТНВ — компания, которая и так имеет много зрителей, и это всегда вторые или третьи места рейтинга, но в дни показа сериалов она сразу подскакивает на второе место. Это очень важный фактор. Тем более аудитория такая — от ста и более тысяч зрителей, — рассказал он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Своими впечатлениями о сериале с «Реальным временем» поделилась и исполнительница его главной роли — актриса Набережночелнинского государственного татарского драматического театра Зульфия Галиуллина. В челнинском театре она работает 7 лет, окончила Казанское театральное училище. Для Зульфии это дебют и давняя мечта:

— Это уже не театр. Если там все начинается с одной точки «А» и идет к точке «Б», то в кино все совсем по-другому. Сегодня ты можешь снимать десятую серию, а завтра ты уже работаешь над первой. Поэтому конкретно сказать о том, что у меня что-то поменялось по отношению к персонажу, я сейчас не могу. Но многое поменялось уже внутри меня, как актрисы. У меня появилось больше уверенности и опыта. Все-таки я театральная актриса. Мне было сложно первое время привыкать к процессу съемок. Сейчас мне хотелось бы, чтобы зрителю все понравилось! — рассказала она.

Также, об изменениях своего отношения к работе в процессе съемок рассказала актриса, исполнившая роль буфетчицы Раили: «Сейчас у меня многое поменялось, точно. Потому что изначально я вообще не проходила кастинг и не должна была сюда попасть. Но так получилось, что актриса, которая была приглашена на эту роль, в какой-то момент не смогла. Ну и позвали меня. Вот таким волшебным, чудесным образом мне досталась эта роль. Она раскрывается в процессе всего сериала, и она не сразу понятна. С каждой репетицией, с каждым съемочным днем она все шире и шире. И вообще, по образу Раиля развивается весь сериал. То есть она не одинаковая. В начале она — ищущая свою любовь. В конце она уже нашедшая своего возлюбленного. В целом у нас в рамках сериала все идет по плану. Все прекрасно: дружный и хороший коллектив, у которого все должно получиться. У меня этот опыт первый, так как я актриса театра. Для меня каждый опыт — это большой плюс в копилку моей профессии», — рассказала она.

1 / 15 Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».