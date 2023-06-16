«Люди устали от зарубежных сериалов»: ТНВ снимает новый ситком

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Телеканал ТНВ и кинокомпания «Ватан 21 век» снимают сериал на татарском языке «Юллар чатында» («На перекрестке дорог»). Сегодня на презентации проекта генеральный директор канала Ильшат Аминов разбил символическую тарелку в присутствии партнеров, актеров, авторов и журналистов. О чем будет эта картина, и когда зрители смогут ее видеть — подробнее в материале «Реального времени».

«Ситком на собственном материале»

Сериал «Юллар чатында» («На перекрестке дорог») — это ситком, жанр комедийного телевизионного сериала с постоянными основными персонажами, связанными общей историей, местом действия и законченным сюжетом в каждой отдельно взятой серии. Действие будет происходить в разных локациях на автозаправочной станции «Татнефть» на трассе М-7.

Как показывают опросы и рейтинги, зрители устали от сериалов зарубежного производства, сообщил на презентации проекта генеральный директор АО «ТРК «Новый Век» Ильшат Аминов. Он выразил благодарность ПАО «Татнефть» и лично Наилю Маганову, а также Комиссии при раисе Татарстана по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в республике, и ее руководителю Марату Ахметову за помощь индустрии кино.

— Сейчас нужно делать сериалы на собственном материале, показывать то, что волнует наших людей. Сериал — это как раз тот формат, который позволяет очень эмоционально и очень просто разговаривать с аудиторией, дает ей возможность вместе с нами подумать о философии жизни. Потому что даже в таком, казалось бы, обыденном месте, как придорожная заправка, есть своя философия жизни. Очень важно, чтобы наши сериалы находили свою аудиторию. Они создаются на татарском языке, тем самым помогают и сохранять, и развивать родной язык — думать на татарском, мечтать на татарском, творить на татарском. Что для нас, безусловно, важно, — подчеркнул Ильшат Аминов.

«Сейчас нужно делать сериалы на собственном материале, показывать то, что волнует наших людей», — подчеркнул Ильшат Аминов. Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

«Я снимался в фильме Кустурицы, снимите и вы меня»

Для ТНВ за последнее время это четвертый по счету сериал, рассказал главный режиссер кинокомпании «Ватан», режиссер-постановщик сериала «На перекрестке дорог» Алмаз Акберов. По его словам, для съемок выбрали территорию АЗС «Татнефть» на М-7.

— Несмотря на то, что выезжать за пределы АЗС не планируется, локаций для съемок много: это сама зона заправки, зона кафе, ресторана, множество технических помещений, кухня, склад, зона с фудтраком. Мы осознаем, что зайти на работающую заправку и снимать — это большой риск, но плюс заключается в том, что остается атмосфера. В кадр попадают и обычные люди, которые заезжают заправиться. Это и можно считать особенностью. Жизнь на АЗС не останавливается из-за съемок, она течет в своем привычном ритме.

Алмаз Акберов поведал о том, что уже в первые дни съемок в кадр попали интересные люди, которые приехали на заправку случайно. Например, серб дальнобойщик.

— Он подошел к нам и говорит: «Я снимался в фильме Кустурицы, снимите и вы меня». Мы его вписали в сюжет нашего сериала — он сидел, ел и нечаянно уронил поднос. Короткий фрагмент, но мужчина был очень доволен, восторженным уехал дальше в свой рейс, — рассказал режиссер.

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Всего в процессе съемок предусмотрено 80 смен, из них 20 — это атмосферные съемки, то есть запечатление в кадре самой заправки в разное время суток и в разную погоду и 60 игровых смен. В съемках задействованы 18 основных актеров, вместе с эпизодическими ролями их число достигает 40. Технический персонал включает 20—25 человек.

— Мы планируем закончить съемочный процесс примерно в десятых числах сентября. Это зависит и от погоды, нам для съемок нужно больше солнечных дней, — объяснил Акберов.

«Играйте себя, Айлин!»

Эстрадная певица Айлин исполняет в сериале роль бизнес-леди по имени Гульгена:

— Я проходила кастинг. Меня просили быть разной, но в результате сказали: «Айлин, играйте себя» (смеется). Моя героиня очень коварная, но вместе с тем амбициозная, фартовая, богатая. Эти качества есть и у меня. Мне нравится, что она добивается поставленных целей, но не нравиться, что не всегда честными методами. В сериале я вынуждена быть такой, какой меня зритель даже не знает.



Эстрадная певица Айлин исполняет в сериале роль бизнес-леди по имени Гульгена. Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Айлин окончила Академию искусств имени Загира Исмагилова в Уфе, там же работала актрисой в Русском академическом драматическом театре. Для нее это не первый опыт съемок. В кино она снималась в Башкортостане, будучи студенткой. «Спустя 20 лет мне снова посчастливилось стать актрисой», — не скрывает своей радости певица.

А для Радифа Галимова это первый опыт участия в сериале. Раньше он снимался только в документальных фильмах и клипах. Молодой актер второй год играет в Камаловском театре, куда пришел сразу после театрального училища. В сериале исполняет роль заправщика.

— Мой герой мне очень нравится. Он — мечтатель. Простой заправщик, который мечтает стать артистом. Он поет и играет. У моего героя здесь нет истории любви. Он влюблен только в искусство, — пояснил актер.

Для Радифа Галимова это первый опыт участия в сериале. Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

«Философия есть в каждой серии»

Заправка — это как раз то место, где пересекаются дороги и в то же время судьбы. Все истории, которые будут показаны в сериале, взяты из нашей обычной жизни, рассказал сценарист, автор диалогов Альберт Шакиров.

— Философия этого сериала — дорога. У каждого из нас свой путь, по крайней мере, каждый в жизни хочет его найти. В сюжете сериала мы тоже хотим вместе с нашими героями найти ответы на вечные вопросы, здесь затрагиваются и проблемы поколений, и недопонимание между родными, и вопросы воспитания, и родного языка. Поднимается и проблема деревень. Философия есть в каждой серии.

Все истории, которые будут показаны в сериале, взяты из нашей обычной жизни, рассказал сценарист, автор диалогов Альберт Шакиров. Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Ярким представителем сельского населения в сериале станет фермер, роль которого сыграет известный актер, народный артист Татарстана Гамиль Асхадулла:

— Мой герой мне очень близок по духу. Он простой работяга. Выращивает на своей земле овощи. Через сериал мы хотим показать и проблемы простых сельчан. Например, мой герой не может реализовать свой товар, не может его продать, ходит везде со своими котомками. Здесь на заправке ему помогают, начинают покупать его помидоры для местного ресторана.

Ярким представителем сельского населения в сериале станет фермер, роль которого сыграет известный актер, народный артист Татарстана Гамиль Асхадулла. Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

«Мое новогоднее желание исполнилось»

— Сериал расскажет зрителям о событиях, жизненных ситуациях, происходящих внутри одной автозаправочной станции. Здесь пересекаются пути огромного множества путников, каждый из которых приходит со своим жизненным багажом, своими проблемами или успехами, в разном настроении и с разной целью. За короткий промежуток времени на АЗС проходит маленькая жизнь — люди влюбляются и расстаются, ссорятся и мирятся, познают себя. И все это на глазах у дружного коллектива АЗС, который готов разделить со своими гостями и горе, и радость, стараясь помочь каждому, — говорится в пресс-релизе компании.



Главная героиня сериала — молодая, но слишком инициативная сотрудница АЗС Жасмин (Ясминә), которая своей активностью многих раздражает. Она приезжает работать на заправку и пытается установить свои правила. Приехав на новое место работы, Жасмин встречает свою бывшую любовь — Булата. С одной стороны ее волнует карьера и амбиции, с другой — несчастная любовь, которая, как оказалось, не забыта.

Для Зульфии это дебют и давняя мечта. Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

На главную роль выбрана актриса Набережночелнинского государственного татарского драматического театра Зульфия Галиуллина. В челнинском театре она работает 7 лет, окончила Казанское театральное училище. Для Зульфии это дебют и давняя мечта:

— Мы с мужем были дома, когда позвонили и пригласили на кастинг. И самое интересное — нас пригласили вместе, он тоже актер. А вот подтверждение первым получил он один, его утвердили уже через неделю. Мне тогда не позвонили, я подумала, что меня не взяли, я проплакала весь день. Но через 4 дня мне сообщили, что рассматривают мою кандидатуру. Потом опять молчание. Через неделю я не выдержала, позвонила сама и мне сказали, наконец, что я утверждена на главную роль. Я была очень рада.

Актриса призналась, что загадала желание о съемках на Новый год:

— Я написала желание на куске бумаге, о том, что хочу играть в кино, подожгла его, положила в бокал с шампанским и выпила его. И моя мечта сбылась!

Главные роли в проекте исполняют актер ТГАТ им. Камала, народный артист РТ Ильдус Ахметзянов, народный артист РТ Искандер Хайруллин, ведущий актер Альметьевского татарского государственного драматического театра Раушан Мухаметзянов и другие актеры республиканских театров. Съемки 20-серийного проекта осуществляются при поддержке Комиссии при раисе республики по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Татарстане и благотворительного фонда «Татнефть».

1 / 48 Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru