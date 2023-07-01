Кто подставил казанского гребца Артема Косова?

Следим за крупным скандалом в истории спорта России

Фото: Илья Репин/realnoevremya.ru

В Казани проходит Кубок России по академической гребле. Старт турнира совпал с крупным скандалом в истории национального спорта или «настоящим предательством», по оценке корреспондента спортивной редакции «Реального времени». Увы, это косвенно затронуло известного казанского гребца Артема Косова, потерявшего шанс выступить на Олимпиаде в Токио. Подробности — в материале.

Косов как пример самого невезучего спортсмена России

Артем Косов, 37-летний лидер казанской академической гребли, потенциально мог стартовать в трех летних Олимпиадах. На ОИ-2012 в Лондоне он числился запасным, но руководство сборной сообщило, что для него нет места, и взяли в четверку парную другого спортсмена. В Рио его четверка парная распалась, пришлось пересаживаться в четверку распашную. Распашная лодка напоминает обычные лодки, где человек гребет двумя руками, парная — работает по принципу гребцов на галерах, где они сидят на своих бортах, держа двумя руками одно весло. На Олимпиаду в Токио Косов отобрался, но там не смог стартовать, потому что у двух его напарников обнаружили запрещенный мельдоний. Попытка заменить этих гребцов на их товарищей по команде была сорвана, потому что, как выяснилось, один из них вовсе не товарищ, а совсем даже наоборот.

Один из дисквалифицированных гребцов, Никита Моргачев, приехал в Казань, чтобы стартовать впервые после двухлетней дисквалификации, перед этим рассказав журналистке Наталье Марьянчик о том, что его с партнером по несчастью — Павлом Сориным — оправдало РУСАДА, так как выяснилось, что мельдоний им подсыпали перед Олимпиадой: «С запасными, по итогам прохождения отрезков в Москве, лодка стала гораздо медленнее. Можно было поехать и занять последнее место. Тут как раз пришли результаты полиграфа — главным подозреваемым оказался один из запасных. И федерация приняла решение, что иметь такого человека в олимпийском составе — большой риск». Занавес!

Понятно, что ни журналистка, ни гребец не раскрыли имени «главного подозреваемого», поскольку идет расследование, хотя это секрет Полишинеля после определяющего намека «один из запасных».

На Олимпиаду в Токио Косов отобрался, но там он не смог стартовать, потому что у двух его напарников обнаружили запрещенный мельдоний. Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Запасных было двое: кто из них «главный подозреваемый»?

Имена их были известны еще 2 года назад: Никита Еськин и Александр Матвеев. Еськин, 24-летний гребец, на тот момент представлявший армейскую структуру из Санкт-Петербурга и приехавший сейчас в Казань как член команды Краснодарского края. В начале нынешнего года он победил на тренировочных стартах в московском «Баскет-холле» в так называемых тестах на концептах. Люди, которые ходят в фитнес-клубы, могут примерно представить эти снаряды, на которых изображается гребля. Понятно, что для профессиональных спортсменов делают более усовершенствованные концепты, но общий принцип одинаков -это старты, имитирующие греблю. 27-летний псковитянин Александр Матвеев также приезжал в Казань, становясь здесь призером чемпионата России прошлого года. Про Матвеева можно сказать чуть больше, чем про Еськина, поскольку он представляет известную гребную династию, его отец Сергей становился бронзовым призером Олимпиады 1996 года в Атланте.

Можно попытаться с помощью косвенных признаков, определить, кого Моргачев имеет в виду из числа подозреваемых. Хотя это и сложно сделать. К примеру, Моргачев в открытую говорит, о подозреваемом, что его посадили в лодку в апреле 2021-го на чемпионате Европы, но результат был ниже, чем нужно, поскольку россияне проиграли соперникам, с которыми предстояло бороться за лицензию на Игры. Чемпионат Европы 2021 года проходил в Италии, и там в экипаж четверки парной был включен Никита Еськин. Изначально тренеры сборной составили четверку: Сорин, Еськин, Пименов, Косов, по итогу заменили Пименова на Никиту Моргачева.

Что касается Николая Пименова, то он стартовал на том чемпионате Европы в одиночке. Но этот факт опровергается другим, поскольку Моргачев в своем интервью рассказывает, что не мог бы составить экипаж двойки парной с товарищем по несчастью Павлом Сориным, поскольку они оба загребные, иными словами, оба гребут только с одной стороны лодки. А Еськин, вместе с казанцем Артемом Косовым был баковым, гребя с другой стороны лодки. И получается, что для Никиты конкурентом в данной ситуации был казанец Косов. А нарушитель подсыпал мельдоний конкретно в бутылочки Моргачева и Сорина для того, чтобы сесть в лодку вместо одного из них.

Если «друг» оказался вдруг...

Со временем становится понятной позиция федерации академической гребли, которая изначально планировала заменить Моргачева и Сорина Еськиным, который на момент начала мельдониевого скандала находился на сборе в подмосковной Рузе, и Матвеевым, на тот момент стартовавшим на первенстве мира до 23 лет в Чехии. Производить эту замену означало бы, что федерация в итоге поощрила подозреваемого, более того, это вызвало бы негативную реакцию всего «гребного мира», мол, привезли допингистов. Причем никаких шансов, чтобы бороться даже за выход в финал не было, как не было их и у той четверки, которую наспех собрали из Косова, Моргачева, Владислава Рябцева и Антона Заруцкого, пересевшего в четверку из восьмерки. Напомним, что ранее они все гребли в парных экипажах, а тут пришлось перестраиваться под распашную. Вышли в полуфинал, и это был максимум того экипажа. Перед Олимпиадой же снялись, а по нашей лицензии стартовали гребцы из Литвы.

Тогда Александр Матвеев остро отреагировал на снятие в своих соцсетях, написав: «Я не плачусь из-за того, что не поеду на ОИ. Я понимаю, что изначально я и не должен был туда ехать. И мне очень жаль других ребят, которые проделали огромный путь! Я не понимаю одного. После первенства мира мне просто сказали: «Ты должен заменить». И никто не спрашивал, хочу ли я и так далее. А спустя неделю получается, что виноваты-то запасные и психологическое напряжение. Хотя все понимают, что это неправда. Алло, очнитесь. Это все так грустно».

Итак, федерация гребли России приняла единственно правильное решение в 2021 году, оставив весь экипаж четверки парной на берегу. Поскольку не могли стартовать в Токио трое в лодке, не считая одного мерзавца. Теперь дело за вторым правильным решением: выдавить его из спорта любыми возможными путями. Слова Моргачева в концовке интервью Марьянчик: «Если ты совершил то, что совершил, если из-за тебя целый экипаж, который готовился не один год и не поехал на Олимпийские игры, то будь добр отвечать за поступки по всей строгости. А еще я хочу, чтобы люди, которым не дай бог придет в голову совершить подобное, понимали меру ответственности за свои действия. Это и справедливо, и просто адекватно к человеку, готовому к совершению подлости». Повторимся, мы не знаем точно, о ком идет речь, хотя в гребной семье его личность известна.

Автора совершенной подлости, по словам Моргачева, уже нет в составе сборной страны. Но он остался в гребле, в составе какой-то региональной команды. Что любопытно, перешедший в Сербию Пименов представлял в России сборную Краснодарского края, как сейчас Еськин. Не поехавший на Олимпиаду в Токио Павел Сорин из Пскова, как и Александр Матвеев, который мог его заменить, но это не позволила ему сделать федерация. Поэтому злоумышленник, кем бы он ни был, нагадил не просто партнерам по сборной страны, но и коллеге по команде своего региона. Присутствие мерзавца в общей среде может привести к вполне конфликту в гостинице, эллингах, на воде, в конце концов. Кто-то же должен ответить за потерю Косовым токийской Олимпиады, а еще, помимо Олимпиады, за потерю солидных денежных средств в виде спортивных стипендий и испорченную спортивную репутацию Моргачева и Сорина. Хватит жалеть и поощрять подлецов, как это было принято в девяностые. Единожды предав, люди не исправляются. Поэтому под ногами гребного мерзавца должна гореть земля и обжигать вода, во всяком случае, в спортивной индустрии, как это было с тем же Моргачевым, который по условиям дисквалификации не мог никуда устроиться на работу по спортивному профилю.



Джаудат Абдуллин