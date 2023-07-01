«Холоднее, чем этот, июнь наблюдался в 2017 году»: каким запомнят начало лета в Татарстане и чего ждать в июле

Засуха, заморозки и низкое давление — чем отличилась погода в июне и чего ожидать от июля

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Конец весны и начало лета 2023 года в Татарстане отличились чередой природных аномалий — необычно теплый май и холодный июнь, засухи и заморозки. Из-за высоких майских и низких июньских температур жители республики прожили два одинаковых по погоде месяца, считает доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев. Чем еще отличился июнь и чего ждать от июля — в материале «Реального времени».

Холоднее июнь в Татарстане наблюдался в 2017 году

Основное, чем запомнился июнь 2023 года, — аномальный холод. Как рассказал «Реальному времени» доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев, климатическая норма для первого месяца лета составляет +18 градусов, а она достигала лишь +16,5 градуса.

— Холоднее, чем этот, июнь наблюдался в 2017 году. Тогда средняя температура достигала +15,6 градуса, — обратил внимание Тимур Аухадеев.

Из-за низкой температуры не успела прогреться и вода в реках. Обычно уже к 1 июня Волга прогревалась до +17 градусов, а в этом году такой показатель фиксируется и в конце месяца. В норме на данный момент температура воды должна достигать +20 градусов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Вместе с тем за июнь выпало недостаточное количество осадков. При месячной норме в 58 мм их насчитали всего 8 мм.

— По результатам июня недобор по осадкам мы наблюдаем уже третий год подряд и начинаем к этому привыкать. Феноменом является еще и тот факт, что суточное количество осадков у нас растет по климату. Но растет оно в основном за счет роста количества зимних осадков, — заявил собеседник «Реального времени».

Кроме того, в прошедшем месяце зафиксировалось еще одно нетипичное для июня явление — заморозки. Ночью 13 числа температура воздуха местами опускалась до нуля градусов.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Такое очень редко наблюдается, что заморозки происходят во второй декаде июня, — прокомментировал Тимур Аухадеев.

«Для июня аномально холодный период, для мая аномально теплый»

Июнь стал не первым месяцем, отличившимся аномалиями в 2023 году. Холодному июню предшествовал теплый май, что, по словам Тимура Аухадеева, также повлекло за собой последствия.

— Май был аномально теплым со средней температурой 16,3 градуса при норме в 14,1. Таким образом, период с мая по июнь можно охарактеризовать как уже не май, но еще и не июнь. Для июня аномально холодный период, для мая аномально теплый. Так что мы прожили два одинаковых месяца, — считает доцент.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

По его словам, такой ранний приход лета отрицательно повлиял на аграриев. Из-за высоких температур быстро испарился запас продуктивной влаги в почве.

Совокупность ряда явлений — поздних заморозков, раннего лета и недостаточного количества осадков — привела к засухе, рассказал эксперт:

— У нас фиксируется засуха. В Татарстане в целом зона рискованного земледелия. Из-за климата мы становимся зоной еще более рискованного земледелия.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

«В ближайшие дни погода поменяется»

Что касается прогноза на июль, то, по словам Аухадеева, температура все же станет близка к климатической норме — в среднем +20 градусов. Такая тенденция сохранится в течение всей первой декады месяца.

— По поводу осадков: в ближайшие дни погода поменяется, приобретет циклонический характер. Давление понизится, осадки появятся, — добавил доцент.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Так, с вечера четверга давление уже начало опускаться. Своего пика снижение достигнет к вечеру воскресенья, 2 июля.

— Это может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей. Давление понизится на 12 мм. Это достаточно много. Это падение давления сопоставимо с поднятием в гору на высоту 130 метров, — привел пример эксперт.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Тимур Аухадеев также добавил, что ночные температуры не опустятся ниже 17 градусов. Вода же в реках и озерах, если прогноз осуществится, прогреется до нормы.

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