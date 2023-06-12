В Татарстане ночью вновь ожидаются заморозки

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане в ночь на вторник, 13 июня, в низких местах возможны слабые заморозки. Температура воздуха может опуститься до 0 градусов, прогнозируют в Гидрометцентре республики.

В целом по Татарстану ночные температуры составят от +3 до +8 °С. В Казани ожидается от +6 до +8 градусов, а в низких местах от +3 до +5 °С.

Днем в Татарстане воздух прогреется до +17..+22 градусов. В столице республики прогнозируется от +19 до +21 °С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Существенных осадков в Татарстане 13 июня не ожидается. Установится переменная облачность. Порывы ветра могут усиливаться до 15 м/с.

Напомним. заморозки в республике прогнозировались и в ночь на понедельник, 12 июня. Температуры воздуха опускались до -1 градуса.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина