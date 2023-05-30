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В Татарстане директору НИИ предъявили аферу на 400 тысяч

09:38, 30.05.2023
В Татарстане директору НИИ предъявили аферу на 400 тысяч
Фото: tatniiaxp.ru

Как сообщают источники «Реального времени», в Казани по подозрению в мошенничестве задержали директора НИИ агрохимии и почвоведения Елену Прищепенко. Против нее СК возбудил дело об ущербе в значительном размере по материалам оперативной разработки экономических полицейских МВД по РТ.

По версии силовиков, мадам директор сначала без оснований выписывала подчиненным премии, а потом собирала их наличными. В деле фигурирует сумма более 400 тысяч рублей, отмечает один из источников «Реального времени».

Делом занимается четвертый отдел по особо важным делам Следкома по РТ. На прошлой неделе силовики ходатайствовали о домашнем аресте фигурантки, однако суд ограничился запретом определенных действий.

В СК и МВД по Татарстану данное дело пока не комментируют.

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Ирина Плотникова
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