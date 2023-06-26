Trademark «Татарстан»: коллекция Карины Богуславской, ювелирка Елены Войтко и козы из Петровского

Обзор заявок на регистрацию товарных знаков компаниями и предпринимателями Татарстана. Часть 20-я

Товарный знак — это не просто запоминающаяся «метка» бренда, которая обеспечивает дополнительную рекламу его продукции, но и зачастую способ самовыражения владельца бизнеса. В сегодняшнем еженедельном обзоре заявок на регистрацию товарных знаков от татарстанских фирм и предпринимателей «Реальное время» рассказывает о самых оригинальных заявках и самых богатых на товарные знаки правообладателях.

Такие разные ассоциации



Заявку на регистрацию умилительного и задорного товарного знака «Козья усадьба» подал индивидуальный предприниматель из казанского поселка Петровский Гадель Хайруллин. В числе видов деятельности у него значится разведение овец и коз, производство молока, сыра и сырных продуктов, так что силуэт козы, вписанный в букву «К», полностью отражает суть предприятия и смотрится более чем уместно.

Фото: скрин Роспатент/realnoevremya.ru

Ассоциации, которые намерен вызвать владелец зарегистрированного 21 июня 2023 года ООО «Лидер паркета» Александр Булыков новым товарным знаком, более сложны: лев, конечно, в известном смысле лидер зверей, но с паркетом его может объединять разве что цвет.

Фото: скрин Роспатент/realnoevremya.ru

Впрочем, и два знака составленные из схематично очерченной крыши и зеленеющего дерева, которые пытается зарегистрировать строительная компания «Гиперион», также не ассоциируются напрямую со строительной отраслью — видимо, при их разработке стояла задача подчеркнуть экологическую направленность продукции предприятия.

Фото: скрин Роспатент/realnoevremya.ru

А вот специализирующееся на производстве молока и молочной продукции зарегистрированное в конце 2022 года казанское ООО «ЕВЗ», которым владеет и руководит Виталий Зайцев, никакие ассоциации с тем, что производит, выстроить не пытался. Регистрируемый им товарный знак — это незамысловато оформленный девиз: «Делаем по-честному».

Фото: скрин Роспатент/realnoevremya.ru

Веселый смурфик и летучий червячок

Права на товарный знак в виде веселого «смурфа» в красных кедах и черных очках хочет «застолбить» ООО «Полезные игрушки», зарегистрированное в Казани в квартире на улице Роторной в марте 2023 года Анной и Степаном Гордеевыми (он — единоличный владелец, она — генеральный директор). Основной вид деятельности компании с уставным капиталом — разработка компьютерного программного обеспечения, но в списке есть и розничная торговля по почте и Интернету. Заявка на бренд подана по классу игрушек и видеоигр.

Фото: скрин Роспатент/realnoevremya.ru

Ну а самый загадочный товарный знак решила зарегистрировать индивидуальная предпринимательница из казанского поселка Константиновка Алия Полякова. Пиявка с проклюнувшимися за спиной желтыми крылышками, красным флажком-сердечком в руке и белом «кокошнике» с желтым крестом олицетворяет то ли скорую помощь в организации развлечений, то ли стремительное продвижение рекламы клиентов ИП Поляковой с гарантией того, что целевая аудитория после такой рекламы обязательно воспылает сердечной склонностью к рекламируемым компаниям и их продуктам. Заявка зарегистрирована по классу косметической и фармацевтической продукции.

Фото: скрин Роспатент/realnoevremya.ru

Этот товарный знак открывает беспредельный простор для фантазии о возможностях предпринимательницы, которая официально ведет деятельность информационных и рекламных агентств и иную деятельность, включая оказание дополнительных образовательных услуг для детей и взрослых, деятельность в области исполнительских искусств, культуры, художественного творчества и развлечений. А с другой стороны, в нынешней экономической ситуации знак этот может показаться ну очень символичным: в сегодняшних экономических реалиях многие мелкие предприниматели реально чувствуют себя беззащитными и готовы на все — и крылышки приделывать, и «сердечками» махать — лишь бы бизнес выжил.

Сделали знак красиво

«Художественный» товарный знак регистрирует скромное казанское ООО «АВА Групп» завершившее 2022 год с «нескромной» чистой прибылью в 34,5 млн рублей. Эта зарегистрированная на ул. Баумана в Казани торговая компания с годовым доходом в 86,3 млн на конец года, по данным «СПАРК-Интерфакс» насчитывала всего 9 работников. Торгует она всем — от одежды и обуви до машин и оборудования, основным видом деятельности у нее значится «торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет».

Фото: скрин Роспатент/realnoevremya.ru

Владелец этой основанной в 2021 году фирмы с названием созвучным названию известного, в том числе и по широко ведущимся рекламным кампаниям краснодарского инвестиционно-строительного холдинга, Сергей Еремеев. Он является также совладельцем зеленодольского ООО «Казаньэкспресс», доходы которого за 2022 год приблизились к 2,86 млрд рублей, а также единственным владельцем московского ООО «Енот экспресс» (29,5 млн рублей дохода в 2022 году) и петербургского ООО «Данис маркет» (доход в 2022 г. — 2,6 млн). Все три фирмы минувший год, по данным вышеупомянутого сервиса, завершили с миллионными убытками.

Фото: скрин Роспатент/realnoevremya.ru

АО «Татспиртпром» регистрирует очередной товарный знак в стиле ретро — «Хлебная» — с намеком на историческую российскую марку крепкого напитка. Правда, у сидящего за рулем старинного трактора «механизатора» вид совсем не местный — наши трактористы не носили не только шляп, но и бород. Чтобы убедиться в этом, достаточно припомнить кадры одноименного старого художественного фильма, где Николай Крючков и Петр Алейников отплясывают в промасленных комбинезонах с улыбками на чумазых, но тщательно выбритых лицах.

Когда важен не знак, а его владелец

Два знака «Радар» — черно-белый и цветной — хочет зарегистрировать владелица крупной казанской компании «Оборудование и краски» Радмила Белавина. Эта фирма, ведущая под брендом «Радар» торговлю лакокрасочными материалами также в Москве, Казахстане, Узбекистане и Киргизии на конец 2022 года, согласно «СПАРК-Интерфаксу», состояла из двух сотрудников, получила доход почти 34 млн рублей и чистую прибыль 4,5 млн.

Фото: скрин Роспатент/realnoevremya.ru

Индивидуальный предприниматель Карина Ирековна Богуславская, зарегистрированная на улице Богатой в деревне Матюшино, подала заявки на регистрацию товарного знака, состоящего из двух слов — «Бимакс релакс» — в четырех написаниях с использованием латиницы и без оной. Богуславская, по данным «СПАРК-Интерфакс», — обладательница коллекции из 219 товарных знаков, в том числе 56 исторических. Наиболее значительная часть из них имеет отношение к продукции «Нэфис Косметикс».

Фото: скрин Роспатент/realnoevremya.ru

Очень скромного вида торговый знак «Диалант/Dialant» регистрирует бывший коммерческий директор «Казанской Ривьеры» Елена Войтко — не как предприниматель, а как физлицо. По Международной классификации товаров и услуг этот незамысловатый знак предназначен для ювелирных изделий, часов, драгоценных камней.

Фото: скрин Роспатент/realnoevremya.ru