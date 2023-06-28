Александр Степанов снова «барс»

Смотрите, кто вернулся

Назначение на пост главного тренера ХК «Барс» Александра Степанова ознаменует возвращение в Казань тех людей, которые вместе с наставником «Ак Барса» Зинэтулой Билялетдиновым добились побед в середине нулевых годов. Журналист спортивной редакции «Реального времени» Джаудат Абдуллин вспоминает о том, как «Степа» стал «татарином».

«Неизвестно кому повезло»

Александр Степанов родился в спортивной семье, его отец — тоже Александр — занимался тяжелой атлетикой, о чем рассказал корреспонденту «Реального времени» в интервью в 2006 году. Разговор получился спонтанным, поскольку на тот момент у Александра Степанова — хоккеиста — были взаимоотношения с теннисисткой Анастасией Мыскиной, находившейся в расцвете своей спортивной славы. Планировалось интервью с Анастасией, но она к нему не была готова, поскольку на игре против Александра Степанова применили серьезный силовой прием. На Анастасии не было лица, об интервью не могло быть и речи, но выручил отец, рассказавший о своем славном прошлом.

Правда, специализированные справочники не дают понять, в какой весовой категории выступал штангист Александр Степанов. Предположительно, это была категория до 100 килограммов, поскольку в памяти остались слова о чехословацком штангисте Оте Заремба, который сенсационно выиграл олимпийское золото Москвы-1980, опередив советского фаворита Игоря Никитина. Для Степанова-старшего пробиться в сборную было практически невозможно, поскольку в олимпийском цикле Москвы в его весовой категории был не только Никитин из Комсомольска-на-Амуре, но еще и Сергей Аракелов из Краснодара, Павел Сырчин из Краснокамска, Пермской области, Виктор Наниев из Орджоникидзе, Виктор Соц из Донецка. А в следующем олимпийском цикле появились Павел Кузнецов из Владимира, Александр Попов из Красноярска и легендарный Юрий Захаревич из Димитровграда, Ульяновской области. Можно было посылать по трое штангистов на международные старты, и все вернулись бы с медалями.

Посвящать оставшуюся часть жизни тяжелой атлетике? Наверное, Степанов-старший понимал, что это бесперспективно. Тем более что в 1982 году, спустя 3 года после рождения Саши, у него родился еще один сын, Толя. Привести их в тяжелую атлетику? Так сделали, например, его коллеги по штанге Вячеслав Клоков, советского чемпион мира, вырастивший другого российского чемпиона мира Дмитрия Клокова, либо ижевчанин Олег Хомяков, чей сын Дмитрий Хомяков стал чемпионом Европы, представляя казанское «Динамо». Но Степанов-старший отдал сыновей в хоккей. Причем, старшего Сашу взяли в одну группу с младшим Толей, поскольку он начал заниматься хоккеем поздно, в 9 лет, когда по его возрасту уже не было набора. Так, через занятия с младшими, Александр Степанов догонял сверстников, а затем даже играл в первом звене по своему возрасту. Вопрос — где? Вы удивитесь, но это школа «Спартака», где начинали тренироваться и он, и Анатолий Степанов. Только Анатолий затем выпускался из спортшколы ЦСКА в группе легендарного Юрия Чабарина, первого и единственного тренера Вячеслава Фетисова. А Александр выпускался из «Динамо» у бывшего нападающего динамовской команды середины 80-х годов Виктора Шкурдюка.

Касательно того, что у Степанова-старшего не получилось большой карьеры в штанге. Наиболее показательна история с «мухачами», которые соревновались в одни годы с ним. Виктор Мазин завоевал золото на Олимпиаде в Москве, затем сел в тюрьму, освободился и умер в прошлом году от рака горла. Его неудачливый конкурент (в контексте Москвы-80) казанец Николай Колесников долгое время служил в МВД, вырастил олимпийского призера по спортивной гимнастике Анастасию Колесникову, сейчас возглавляет женскую сборную России по тяжелой атлетике.

Александр Степанов по окончании хоккейной школы дебютировал в «Динамо-2» в сезоне 1996 года. Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Дебют в «Динамо» и лучше поздний, чем никакой

Итак, Александр Степанов по окончании хоккейной школы дебютировал в «Динамо-2» в сезоне 1996 года. Помню стенания своей коллеги по газете «Молодежь Татарстана» по поводу того, что в хоккейной школе «Итиль» занимался ее внук и как это было тяжело для семейного бюджета. Слушал многочисленные рассказы и воспоминания от успешных и неуспешных в итоге выпускников хоккейных школ тех лет, по поводу того, как родители в буквальном смысле взваливали на себя все финансовые затраты, но у Степановых, получается, было сразу два парня, пробивавшие бреши в семейном бюджете, и честь и хвала родителям, что не скинули с себя эту ношу.

Правда, в 1996-м, перед 17-летним Александром Степановым встала еще большая проблема. Дебют всего-навсего в «Динамо-2», где за сезон только в воротах побывали семеро, в обороне 26 (!) защитников, в нападении 50 (!) форвардов. Рядом Алексей Бадюков, Алексей Терещенко, Игорь Щадилов, воспитанник Нижнекамска Эдуард Першин, будущий судья Алексей Раводин. Но, кроме них, Россия приняла на себя настоящий поток бывших соотечественников. В том же «Динамо-2» отметились шесть украинцев, пять казахстанцев, три белоруса. Плюс непонятно по какой причине оказавшийся в России японец Катаро Кано, который ни за одну команду Японии, тем более за сборную этой страны, так и не сыграл.

Вторым тренером «Динамо-2» был хорошо знакомый Степанову по спортшколе Владимир Шкурдюк, и часть партнеров представляла 1979 год рождения, но в итоге из него заиграли только ровесники Дмитрий Кокорев, самый талантливый в том выпуске, Максим Афиногенов и самый загадочный Алексей Йотов, который переехал в Болгарию, где стал играть и за местные клубы, и за сборную, даже в этом году «попылив» во второй лиге чемпионата мира на турнире, который выиграла сборная Объединенных Арабских Эмиратов. Однокашники Герасимов, Катрич, Поперечный, приехавший из Украины Цыруль, у всех затем была достаточно длительная карьера, но ни разу не такая успешная, как у Степанова. Возможно и потому, что они быстро покидали «Динамо», не успев поучиться у Билялетдинова, повариться в его котле, где игроки готовились неспешно, но качественно.

К примеру, до сорока лет доиграл и еще один ровесник Степанова Илья Демидов, лучший защитник «Динамо» по 1979 году рождения, входивший вместе с Афиногеновым в состав юниорской сборной России. Но, рано уехав в Канаду, он как-то сник, затем у него была достаточно невнятная карьера по возвращению, и они снова встретились с однокашником Степановым спустя десять с лишним лет в Риге, где в начале 2008 года проходил финал Континентального кубка. Корреспондент издания там тоже был, вместе с нынешним руководителем департамента мини-футбола Казани Сергеем Рожковым, руководителем Национального банка Татарстана Маратом Шарифуллиным и другими партнерами по мини-футбольному сообществу. Мы могли наблюдать за тем, как «Ак Барс» выигрывает почетный трофей, попутно обыгрывая ХК «Рига-2000» с Ильей Демидовым в составе. А уже затем, по телевизору, наблюдали, как «Ак Барс» и Степанов насмерть бьются с «Трактором» в одном из самых кровопролитных матчей за всю историю КХЛ. Это тоже из разряда «...неизвестно кому повезло», поскольку в середине 90-х перспектива карьеры того же Демидова представлялась куда более светлой, чем у Степанова.

Зинэтула Билялетдинов перед сезоном 2006 года пригласил в Казань сразу шестерых динамовцев. Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

«Степа-татарин», Толя-«нефтяник»

Динамовцев Москвы в СК им. Урицкого практически не было, за исключением защитника Валерия Назарова (сезон 1979/80 годов). Ну, не имело смысла аттестованным динамовцам терять «выслугу лет» и другие ништяки, связанные с выступлениями за динамовскую команду, где их зачастую аттестовывали на офицерские звания, и переходить в заводские или профсоюзные команды.

Поэтому, когда партнер Назарова по обороне московского «Динамо» Зинэтула Билялетдинов перед сезоном 2006 года пригласил в Казань сразу шестерых динамовцев (названных Бадюкова, Терещенко, Щадилова, а также голкипера Александра Еременко, Владимира Воробьева и Илью Никулина), то они стали первыми динамовцами в Казани, уже после Назарова. Седьмого динамовца, Степанова, Билялетдинов даже не приглашал, поскольку Александр к тому времени 2 года не мог толком играть из-за травмы плеча. Закрадывались даже мысли о том, чтобы закончить с хоккеем, и на первый сбор «Ак Барса» в Финляндию он поехал без контракта. Любопытно, что в том же сезоне 2005/06 за Альметьевск играл его младший брат Анатолий, до того времени выступавший в ОЧБ, Открытом чемпионате Беларуси.

В сотый раз писать о том, как оправдалось приглашение группы бело-голубых в Казань, нет смысла, поскольку на этом костяке Казань выиграла чемпионат России 2006 года, а затем и два Кубка Гагарина. Даже после отъезда ряда динамовцев-барсов в Уфу, в Казани оставались динамовцы, и тот же Степанов с каждым годом все больше превращался в «Степу-татарина». Женился здесь, хотя и не на названной выше Мыскиной, нашедшей свое семейное и материнское счастье с другим человеком. Но и в этих отношениях был смысл, поскольку именно Степанов познакомил Максима с теннисисткой Еленой Дементьевой, и теперь хоккейно-теннисная семья Афиногеновых-Дементьевых растит троих детей. Что касается самого Степанова, то его супруга Алина — скрипачка, и отъезд Александра из Казани разрушил прекрасный скрипичный дуэт «Экстрим». После Казани в игровой карьере Степанова были Череповец, Уфа и Подольск, в тренерской — только московские клубы «Динамо», где играл сам, и «Крылья Советов», где выступал его младший брат Анатолий. Он-то и сменил старшего брата на посту главного в «Крылышках» — будут теперь соперничать в первенстве высшей хоккейной лиги.

Джаудат Абдуллин