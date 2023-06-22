Мастер-классы от олимпийских чемпионов, матч со звездами спорта и эстрады, концерт под открытым небом
В Нижнекамске состоялась акция «Флаг добра» при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел»
«Когда видишь горящие глаза детей, которые любят спорт, то вспоминаешь себя в этом возрасте. Я сам был таким, тренировался с большой самоотдачей, ничего другого мне не надо было. Необходимо поддерживать ребят, показывать на своем примере, как нужно добиваться целей», — считает олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Андрей Сильнов. Он вместе с другими легендами спорта, олимпийским чемпионом по футболу Алексеем Прудниковым и ветераном «Спартака» Виктором Булатовым, дал мастер-класс для воспитанников дворовых клубов в Нижнекамске. Мероприятие «Флаг добра» прошло при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел». Немало сюрпризов в этот день ждало любителей футбола. На поле стадиона «Нефтехимик» вышла известная российская футбольная команда «Старко», в состав которой вошли известные спортсмены, актеры и звезды эстрады — Михаил Гребенщиков, Виктор Зинчук, Григорий Гладков и другие. После мачта музыканты дали живой концерт, исполнив всеми любимые композиции.
«Посмотреть на легенду — уже праздник»
14-летний Никита Кузнецов из дворового клуба «Юный энергетик» до начала мастер-классов признался корреспонденту «Реального времени», что считал дни до встречи с легендарными спортсменами. Мальчик с 10 лет увлекается футболом, мечтает попасть в сборную России. Понимает, что для этого нужно много трудиться.
— В этом году наша команда заняла первое место в турнире «Кожаный мяч». Мы очень хотели стать победителями, выкладывались на 100%. Сегодня я хочу, чтобы Виктор Булатов из «Спартака» научил меня делать финты, правильно наносить удары. В будущем мне это пригодится, — уверен он.
Тренер Никиты Андрей Семенов подчеркнул, что и сам с удовольствием бы вышел на поле и взял уроки у знаменитых спортсменов. Легендарных игроков он помнит еще из детства — неоднократно смотрел матчи по телевизору.
— У ребят сегодня есть возможность лично пообщаться с олимпийскими чемпионами. Для меня посмотреть на легенду — уже праздник. А поучиться у них мастерству — двойное удовольствие, — считает тренер дворового клуба «Юный энергетик».
«Эти тренировки запомнятся ребятам на всю жизнь»
До начала игр, как и положено, прошла разминка. Провел ее олимпийский чемпион 2008 года по прыжкам в высоту Андрей Сильнов. Легендарный спортсмен рассказал ребятам, что начинать разминаться лучше с ходьбы на месте для разогрева тела. Затем следует выполнить суставную гимнастику и динамические упражнения для растяжки мышц.
— Легкую атлетику называют королевой спорта. Самое главное в любом виде спорта — правильно выполнять движения. Этому надо учиться. Я расскажу, как избежать травм в футболе, — обратился к участникам мастер-класса Андрей Сильнов. Сам мастер признался, что такие встречи с ребятами приносят ему большое удовольствие:
— Когда видишь горящие глаза детей, которые любят спорт, то вспоминаешь себя в этом возрасте. Я сам был таким, тренировался с большой самоотдачей, ничего другого мне не надо было. Необходимо поддерживать ребят, показывать на своем примере как нужно добиваться целей, — уверен он.
Ветеран ФК «Спартак» Виктор Булатов отметил, что главная задача мастер-классов — направить детей в нужное русло, привить любовь к футболу.
— В наше время очень много футболистов выходило из дворовых клубов. Тогда не было интернета, гаджетов. Мы с утра до вечера занимались спортом, оттачивали свое мастерство. Дай бог, чтобы из этих ребят выросли чемпионы, — озвучил главное пожелание ветеран спорта.
Всего в мастер-классах приняли участие воспитанники четырех дворовых клубов и команда ДЮСШ «Нефтехимик». Мальчишки буквально облепили легендарных спортсменов.
— А как правильно вести мяч?
— Сколько часов в день нужно тренироваться, чтобы стать олимпийским чемпионом?
— Какая позиция в футболе самая важная? — наперебой спрашивали они.
Бывший советский футболист, вратарь, заслуженный мастер спорта СССР, олимпийский чемпион (1988) Алексей Прудников старался уделить время каждому, подробно объясняя базовую ячейку всей футбольной структуры.
— По мне, так самая сложная позиция — это вратарь, — с улыбкой отвечал он. — Вратарь все умеет — и на поле бегать, и ворота защищать.
После мастер-классов Алексей Прудников признался корреспонденту «Реального времени», что общение с легендами спорта даст детям импульс для дальнейшего развития:
— Ребята придут домой, расскажут об этом своим друзьям и родным. Эти тренировки запомнятся им на всю жизнь. В моей практике такое было — проходит 10 лет и ко мне подходит парень и спрашивает: «Вы меня не помните? Я с вами был на тренировке». А сам он уже в сборной играет.
В завершение мастер-классов ребятам сделали памятные подарки, среди них — сертификат на все домашние матчи ФК «Нефтехимик».
«Спасибо СИБУРу за то, что мы продолжаем эти добрые традиции»
На этом сюрпризы не закончились. Сразу же после мастер-классов на стадионе «Нефтехимик» при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» состоялся товарищеский матч между сборной Нижнекамска и командой артистов «Старко». Модератором и комментатором встречи выступил российский певец Сергей Крылов.
Состав звездной команды — «Золотая гитара России» Виктор Зинчук, композитор Григорий Гладков, ди-джей, телеведущий Михаил Гребенщиков, солисты театра Оперетты Иван Викулов и Павел Иванов, Ромарио, актер театра на Таганке Александр Алешкин, Юрий Давыдов и группа «Зодчие», Алексей Прудников, олимпийский чемпион 1988 года по футболу, ветеран «Спартака», олимпийский чемпион 1988 года по футболу, ветеран «Спартака» Сергей Горлукович, трехкратный чемпион России по футболу в составе «Спартака» Виктор Булатов, олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Андрей Сильнов.
В сборную города вошли нижнекамские спортсмены, представители муниципалитета и «Нижнекамскнефтехима».
Посмотреть на необычную игру также пригласили семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья. До начала мачта организаторы подарили им сертификаты на посещение матчей ФК «Нефтехимик». Председатель Ассоциации родителей и опекунов детей-инвалидов Алсу Сабирзянова призналась, что очень тронута таким вниманием.
— Нам очень приятно. Спасибо большое за подарки. Наша ассоциация существует с 1992 года. Сегодня в ней 142 подопечных. Все дети с разными диагнозами — ДЦП, аутизм, с ментальными нарушениями, онкологией. Посещение матчей положительно скажется на настроении и детей, и родителей, — уверена она.
Генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Марат Фаляхов, обращаясь к присутствующим, подчеркнул, что СИБУР — социально ответственная компания, активно участвующая в различных проектах, направленных на улучшение качества жизни людей в регионах своей деятельности, в частности, поддерживает развитие спорта и создает необходимые условия для занятий спортом детей.
— Сегодня у участников матча есть прекрасная возможность проверить свои силы, продемонстрировать характер, целеустремленность и волю к достижению высоких результатов. Вместе с тем дружеское состязание — это лучшая форма установления теплых отношений, продвижения здорового и активного образа жизни, — отметил он.
Заместитель мэра Нижнекамска Марина Камелина в своем приветственном слове поблагодарила СИБУР за вклад в развитие спортивного движения в регионе.
— Сегодня классный спортивный праздник. Спасибо СИБУРу за то, что мы продолжаем эти добрые традиции, заложенные в нашем городе. Нижнекамск всегда был спортивным городом. У нас в футбол играют и дети, и взрослые. Символично, что в Нижнекамске этот год проходит под эгидой здоровья и здорового образа жизни. Огромное спасибо за такой подарок. Здорово, что турнир проходит под флагом добра, — торжественно сказала она.
«Здесь нет проигравших»
В этот вечер болельщикам действительно некогда было скучать. Еще бы — не каждый день можно увидеть на футбольном поле целую плеяду звезд. Счет в матче открыла команда «Старко», на 21-й минуте гол забил актер Александр Алешкин. Однако уже спустя пять минут сборная Нижнекамска смогла отыграться — 1:1.
В перерыве матча корреспондент «Реального времени» пообщалась с игроками.
— Я только с поля. Соперник замечательный, заставляет нас играть. По некоторым моментам местная команда нас опередила. Здесь нет проигравших, каждый выигрывает — это победа над самим собой, возрастом и обстоятельствами, — едва отдышавшись, сказал обладатель титула золотая гитара России Виктор Зинчук.
Российский журналист, музыкальный обозреватель АИФ Владимир Полупанов признался, что победить нижнекамцев — сложная задача.
— С командой «Старко» езжу не первый раз. Нижнекамск — прекрасный город. Организация мероприятия на высшем уровне. Очень профессиональное поле. Я надеюсь, что счет будет увеличиваться в нашу пользу (смеется). В нашей команде есть такие мастера, как Сергей Горлукович, олимпийский чемпион 1988 года, Виктор Булатов, который играл за «Спартак». У вас ребята тоже не промах, — уверен он.
Накал страстей не спадал до конца игры. Сборная Нижнекамска не сдавалась, навязывая свои правила.
— Нефтехимики! Нефтехимики! — скандировали болельщики.
— Мы всегда поддерживаем свою команду. Приходим на все спортивные мероприятия, сами участвуем. Наше направление — это укрепление и продвижение здорового образа жизни. Мы стараемся задать настроение команде, чтобы в эту ветреную погоду игрокам было тепло от нашей поддержки, — сказала ярая болельщица Алена Зиганшина, менеджер по укреплению здоровья и продвижения здорового образа жизни «Нижнекамскнефтехима»
Начальник ремонтного производства «Нижнекамскнефтехима» Вячеслав Журавлев отметил, что матч стал настоящим футбольным праздником.
— Много-много лет назад эти же ребята из «Спартака» приезжали к нам. Очень приятно, что спустя столько лет они в здравии, в хорошем настроении. Ребята выкладываются, мне тоже хочется гол забить. В любом случае — победит дружба! Спасибо предприятию за такой праздник, — сказал он.
Эксперт-логистик «Нижнекамскнефтехима» Ильдар Тимериев подчеркнул, что играть со звездами — очень волнительно: «Соперник достойный, хорошо держит мяч». Однако в этот день удача оказалась не на стороне нижнекамцев. После упорной борьбы победу одержала команда «Старко» со счетом 4:3. Как отметил модератор встречи Сергей Крылов, это хороший повод, чтобы взять реванш в будущем.
После искрометного матча нижнекамцев ждал еще один подарок — концерт под открытым небом от звезд эстрады. Сергей Крылов, Михаил Гребенщиков, Григорий Гладков исполнили свои знаменитые хиты. Завершилось мероприятие выступлением группы «Зодчие». Как признались и знаменитые гости, и зрители — этот теплый прием они будут еще долго хранить в своей памяти.
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