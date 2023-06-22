Мастер-классы от олимпийских чемпионов, матч со звездами спорта и эстрады, концерт под открытым небом

В Нижнекамске состоялась акция «Флаг добра» при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел»

«Когда видишь горящие глаза детей, которые любят спорт, то вспоминаешь себя в этом возрасте. Я сам был таким, тренировался с большой самоотдачей, ничего другого мне не надо было. Необходимо поддерживать ребят, показывать на своем примере, как нужно добиваться целей», — считает олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Андрей Сильнов. Он вместе с другими легендами спорта, олимпийским чемпионом по футболу Алексеем Прудниковым и ветераном «Спартака» Виктором Булатовым, дал мастер-класс для воспитанников дворовых клубов в Нижнекамске. Мероприятие «Флаг добра» прошло при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел». Немало сюрпризов в этот день ждало любителей футбола. На поле стадиона «Нефтехимик» вышла известная российская футбольная команда «Старко», в состав которой вошли известные спортсмены, актеры и звезды эстрады — Михаил Гребенщиков, Виктор Зинчук, Григорий Гладков и другие. После мачта музыканты дали живой концерт, исполнив всеми любимые композиции.

«Посмотреть на легенду — уже праздник»



14-летний Никита Кузнецов из дворового клуба «Юный энергетик» до начала мастер-классов признался корреспонденту «Реального времени», что считал дни до встречи с легендарными спортсменами. Мальчик с 10 лет увлекается футболом, мечтает попасть в сборную России. Понимает, что для этого нужно много трудиться.



В мастер-классах приняли участие воспитанники четырех дворовых клубов. Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— В этом году наша команда заняла первое место в турнире «Кожаный мяч». Мы очень хотели стать победителями, выкладывались на 100%. Сегодня я хочу, чтобы Виктор Булатов из «Спартака» научил меня делать финты, правильно наносить удары. В будущем мне это пригодится, — уверен он.



Тренер Никиты Андрей Семенов подчеркнул, что и сам с удовольствием бы вышел на поле и взял уроки у знаменитых спортсменов. Легендарных игроков он помнит еще из детства — неоднократно смотрел матчи по телевизору.



Тренер Андрей Семенов подчеркнул, что и сам с удовольствием бы вышел на поле. Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— У ребят сегодня есть возможность лично пообщаться с олимпийскими чемпионами. Для меня посмотреть на легенду — уже праздник. А поучиться у них мастерству — двойное удовольствие, — считает тренер дворового клуба «Юный энергетик».



«Эти тренировки запомнятся ребятам на всю жизнь»



До начала игр, как и положено, прошла разминка. Провел ее олимпийский чемпион 2008 года по прыжкам в высоту Андрей Сильнов. Легендарный спортсмен рассказал ребятам, что начинать разминаться лучше с ходьбы на месте для разогрева тела. Затем следует выполнить суставную гимнастику и динамические упражнения для растяжки мышц.



До начала игр, как и положено, прошла разминка. Провел ее олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Андрей Сильнов. Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Легкую атлетику называют королевой спорта. Самое главное в любом виде спорта — правильно выполнять движения. Этому надо учиться. Я расскажу, как избежать травм в футболе, — обратился к участникам мастер-класса Андрей Сильнов. Сам мастер признался, что такие встречи с ребятами приносят ему большое удовольствие:



— Когда видишь горящие глаза детей, которые любят спорт, то вспоминаешь себя в этом возрасте. Я сам был таким, тренировался с большой самоотдачей, ничего другого мне не надо было. Необходимо поддерживать ребят, показывать на своем примере как нужно добиваться целей, — уверен он.



Ветеран ФК «Спартак» Виктор Булатов отметил, что главная задача мастер-классов — направить детей в нужное русло, привить любовь к футболу.



Ветеран ФК «Спартак» Виктор Булатов отметил, что главная задача мастер-классов — направить детей в нужное русло. Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— В наше время очень много футболистов выходило из дворовых клубов. Тогда не было интернета, гаджетов. Мы с утра до вечера занимались спортом, оттачивали свое мастерство. Дай бог, чтобы из этих ребят выросли чемпионы, — озвучил главное пожелание ветеран спорта.



Всего в мастер-классах приняли участие воспитанники четырех дворовых клубов и команда ДЮСШ «Нефтехимик». Мальчишки буквально облепили легендарных спортсменов.



— А как правильно вести мяч?



— Сколько часов в день нужно тренироваться, чтобы стать олимпийским чемпионом?



— Какая позиция в футболе самая важная? — наперебой спрашивали они.



Бывший советский футболист, вратарь, заслуженный мастер спорта СССР, олимпийский чемпион (1988) Алексей Прудников старался уделить время каждому, подробно объясняя базовую ячейку всей футбольной структуры.

Алексей Прудников старался уделить время каждому, подробно объясняя базовую ячейку всей футбольной структуры. Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— По мне, так самая сложная позиция — это вратарь, — с улыбкой отвечал он. — Вратарь все умеет — и на поле бегать, и ворота защищать.



После мастер-классов Алексей Прудников признался корреспонденту «Реального времени», что общение с легендами спорта даст детям импульс для дальнейшего развития:



— Ребята придут домой, расскажут об этом своим друзьям и родным. Эти тренировки запомнятся им на всю жизнь. В моей практике такое было — проходит 10 лет и ко мне подходит парень и спрашивает: «Вы меня не помните? Я с вами был на тренировке». А сам он уже в сборной играет.



В завершение мастер-классов ребятам сделали памятные подарки, среди них — сертификат на все домашние матчи ФК «Нефтехимик».



«Спасибо СИБУРу за то, что мы продолжаем эти добрые традиции»



На этом сюрпризы не закончились. Сразу же после мастер-классов на стадионе «Нефтехимик» при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» состоялся товарищеский матч между сборной Нижнекамска и командой артистов «Старко». Модератором и комментатором встречи выступил российский певец Сергей Крылов.



На стадионе «Нефтехимик» состоялся товарищеский матч между сборной Нижнекамска и командой артистов «Старко». Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Состав звездной команды — «Золотая гитара России» Виктор Зинчук, композитор Григорий Гладков, ди-джей, телеведущий Михаил Гребенщиков, солисты театра Оперетты Иван Викулов и Павел Иванов, Ромарио, актер театра на Таганке Александр Алешкин, Юрий Давыдов и группа «Зодчие», Алексей Прудников, олимпийский чемпион 1988 года по футболу, ветеран «Спартака», олимпийский чемпион 1988 года по футболу, ветеран «Спартака» Сергей Горлукович, трехкратный чемпион России по футболу в составе «Спартака» Виктор Булатов, олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Андрей Сильнов.



В сборную города вошли нижнекамские спортсмены, представители муниципалитета и «Нижнекамскнефтехима».



Посмотреть на необычную игру также пригласили семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья. До начала мачта организаторы подарили им сертификаты на посещение матчей ФК «Нефтехимик». Председатель Ассоциации родителей и опекунов детей-инвалидов Алсу Сабирзянова призналась, что очень тронута таким вниманием.



Посмотреть на необычную игру также пригласили семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Нам очень приятно. Спасибо большое за подарки. Наша ассоциация существует с 1992 года. Сегодня в ней 142 подопечных. Все дети с разными диагнозами — ДЦП, аутизм, с ментальными нарушениями, онкологией. Посещение матчей положительно скажется на настроении и детей, и родителей, — уверена она.



Генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Марат Фаляхов, обращаясь к присутствующим, подчеркнул, что СИБУР — социально ответственная компания, активно участвующая в различных проектах, направленных на улучшение качества жизни людей в регионах своей деятельности, в частности, поддерживает развитие спорта и создает необходимые условия для занятий спортом детей.



— Сегодня у участников матча есть прекрасная возможность проверить свои силы, продемонстрировать характер, целеустремленность и волю к достижению высоких результатов. Вместе с тем дружеское состязание — это лучшая форма установления теплых отношений, продвижения здорового и активного образа жизни, — отметил он.



Генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Марат Фаляхов подчеркнул, что СИБУР — социально ответственная компания. Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Заместитель мэра Нижнекамска Марина Камелина в своем приветственном слове поблагодарила СИБУР за вклад в развитие спортивного движения в регионе.

— Сегодня классный спортивный праздник. Спасибо СИБУРу за то, что мы продолжаем эти добрые традиции, заложенные в нашем городе. Нижнекамск всегда был спортивным городом. У нас в футбол играют и дети, и взрослые. Символично, что в Нижнекамске этот год проходит под эгидой здоровья и здорового образа жизни. Огромное спасибо за такой подарок. Здорово, что турнир проходит под флагом добра, — торжественно сказала она.

Заместитель мэра Марина Камелина поблагодарила СИБУР за вклад в развитие спортивного движения в регионе. Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

«Здесь нет проигравших»



В этот вечер болельщикам действительно некогда было скучать. Еще бы — не каждый день можно увидеть на футбольном поле целую плеяду звезд. Счет в матче открыла команда «Старко», на 21-й минуте гол забил актер Александр Алешкин. Однако уже спустя пять минут сборная Нижнекамска смогла отыграться — 1:1.



В перерыве матча корреспондент «Реального времени» пообщалась с игроками.



— Я только с поля. Соперник замечательный, заставляет нас играть. По некоторым моментам местная команда нас опередила. Здесь нет проигравших, каждый выигрывает — это победа над самим собой, возрастом и обстоятельствами, — едва отдышавшись, сказал обладатель титула золотая гитара России Виктор Зинчук.



На 21-й минуте гол забил актер Александр Алешкин. Однако спустя пять минут сборная Нижнекамска смогла отыграться — 1:1. Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Российский журналист, музыкальный обозреватель АИФ Владимир Полупанов признался, что победить нижнекамцев — сложная задача.



— С командой «Старко» езжу не первый раз. Нижнекамск — прекрасный город. Организация мероприятия на высшем уровне. Очень профессиональное поле. Я надеюсь, что счет будет увеличиваться в нашу пользу (смеется). В нашей команде есть такие мастера, как Сергей Горлукович, олимпийский чемпион 1988 года, Виктор Булатов, который играл за «Спартак». У вас ребята тоже не промах, — уверен он.



Накал страстей не спадал до конца игры. Сборная Нижнекамска не сдавалась, навязывая свои правила.



— Нефтехимики! Нефтехимики! — скандировали болельщики.

— Нефтехимики! Нефтехимики! — скандировали болельщики. Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Мы всегда поддерживаем свою команду. Приходим на все спортивные мероприятия, сами участвуем. Наше направление — это укрепление и продвижение здорового образа жизни. Мы стараемся задать настроение команде, чтобы в эту ветреную погоду игрокам было тепло от нашей поддержки, — сказала ярая болельщица Алена Зиганшина, менеджер по укреплению здоровья и продвижения здорового образа жизни «Нижнекамскнефтехима»



Начальник ремонтного производства «Нижнекамскнефтехима» Вячеслав Журавлев отметил, что матч стал настоящим футбольным праздником.



— Много-много лет назад эти же ребята из «Спартака» приезжали к нам. Очень приятно, что спустя столько лет они в здравии, в хорошем настроении. Ребята выкладываются, мне тоже хочется гол забить. В любом случае — победит дружба! Спасибо предприятию за такой праздник, — сказал он.



Начальник ремонтного производства НКНХ Вячеслав Журавлев отметил, что матч стал настоящим футбольным праздником. Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Эксперт-логистик «Нижнекамскнефтехима» Ильдар Тимериев подчеркнул, что играть со звездами — очень волнительно: «Соперник достойный, хорошо держит мяч». Однако в этот день удача оказалась не на стороне нижнекамцев. После упорной борьбы победу одержала команда «Старко» со счетом 4:3. Как отметил модератор встречи Сергей Крылов, это хороший повод, чтобы взять реванш в будущем.



Реклама. ПАО «Нижнекамскнефтехим». Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

После искрометного матча нижнекамцев ждал еще один подарок — концерт под открытым небом от звезд эстрады. Сергей Крылов, Михаил Гребенщиков, Григорий Гладков исполнили свои знаменитые хиты. Завершилось мероприятие выступлением группы «Зодчие». Как признались и знаменитые гости, и зрители — этот теплый прием они будут еще долго хранить в своей памяти.

