Гид по Право-Булачной: старообрядцы и энергетики

Прогулка вдоль Булака. Часть 8-я

Фото: Радиф Кашапов/realnoevremya.ru

Мы вернулись к Батуринскому мосту, а значит, в следующей части будем изучать Университетскую. Эта часть Булака — старообрядческий квартал, который заканчивается зданием «Казэнерго». Один из самых контрастных фрагментов Казани.



Никольская церковь (Право-Булачная, 53/2)

Ранее здесь стояла Коровинская беглопоповская часовня, снесенная в 1852 году по царскому указу о борьбе с расколом.

Дом Акима Ивановича Коровина в октябре 2020 года попал во все СМИ, когда историческую лестницу в нем купила визажист и антиквар из Уфы Рада Русских, а после скандала ее покупку поставили на государственную охрану. Коровин поселился в этих краях в 1818-м, дом был построен в 1830-е, а в советское время надстроен двумя этажами. По сути, вся эта территория — старообрядческая. Коровин также содержал и мост по современной улице Университетской, больницы и богадельни. Улица Пушкина называлась Рыбнорядской из-за ее рыбных лавок.

Фото: Радиф Кашапов/realnoevremya.ru

Нынешний храм построен в 1856-м, обращен в единоверческий и освящен во имя Святителя и Чудотворца Николая. Деньги на возведение давали купцы-старообрядцы: Арсений Кондратьевич Подуруев и Игнатий Петрович Рязанов. У Подуруева, лидера старообрядцев Белокриницкого согласия, было двое детей, в 1857—1859 годы он работал городским головой. В 1860-м он признал себя несостоятельным должником. Его сын Алексей в это время жил в Чистополе, а потом породнился со Стахеевыми. Мария Подуруева владела домом на Лобачевского, который в 2020-м стал жилым.

Проект храма — образцовый, от Константина Тона. Такая же церковь (с колокольней и куполом) стоит в селе Красная Слобода Спасского района.

Скриншот realnoevremya.ru из видео « Аэросъемка села Красная Слобода (Спасский район, церковь Казанской иконы Божией Матери)», https://www.youtube.com/watch?v=nVA1S8lLKps, автор: ООО «ЦГАСЛ»

В 1906 году во время ремонта внутри появились росписи в древнерусском стиле. Во время Гражданской войны в церковь попал артснаряд. Церковь не снесли в 1930 годы, но разобрали купол и колокольню. Здесь расположились учреждения и коммунальные квартиры, в частности общежитие «Татваленка», помещение сделали двухэтажным. В 1990-е годы его реставрировали, открыли сначала аптеку, а потом кафе.

В 1870 года рядом появился зимний Спасо-Преображенский храм, как раз на месте Коровинской часовни. Его проектировал Петр Романов. В 1888-м был пристроен придел с престолом во имя иконы Божией матери «Всех скорбящих радость» на деньги Устина Бочарова. Также здесь стояли церковный дом, богадельня…



В советское время в Спасо-Преображенском храме разместился Радиокомитет, в наше время работал банк. В здании лет 10 назад местный житель нашел сохранившиеся фрески. В прошлом году его выставили на продажу за 89,9 млн рублей как «помещение свободного назначения», что вызвало очередной этап обсуждении о возвращении храма старообрядцам.

Жилой дом 1877 года

Кирпичный дом в пять окон и два этажа в стиле ранней эклектики создал тот же Романов. На этом месте сейчас находится ресторан.

Фото: Радиф Кашапов/realnoevremya.ru

Институт международных отношений (Право-Булачная, 55/1)

Бывшее административное здание Казанского районного управления энергетического хозяйства «Казэнерго», построенное в 1949—1951 годах по проекту архитекторов Искандера Валеева, Павла Саначина, Георгия Солдатова, а также инженера Осии Берима. Судя по фотографиями — на месте хозяйственных построек. При въезде женщин-коллег сразу поздравили с 8 Марта. В 1964 году сюда перевезли на пятый этаж Центральную диспетчерскую службу.



Место возведения указывает на авторитет энергетиков, которые в то время работали на углу Большой Красной и Жуковского, а некоторые службы были раскиданы по Казани. Закладывая фундамент, строители обнаружили сруб с водой, который был определен, как часть одной из башен крепостной стены XVI века. Возможно, тут брали воду при защите города в 1552 году.

«Казэнерго» — пример включения национальных элементов в советской архитектуре: это окна в стрельчатых арках, аллюзия на булгарское зодчество.



Фото: Радиф Кашапов/realnoevremya.ru

Саначин в это время стал архитектором «Татпроекта», а в 1962-м возглавил управления Госкомитета по делам строительства и архитектуры ТАССР. Также проектировал Дворец пионеров имени Абдуллы Алиша, Татарскую филармонию.

Валеев работал начальником Управления по делам архитектуры при Совете министров ТАССР, потом заведовал отделом строительства Татарского обкома КПСС как глава и заместитель. С Саначиным они проектировали Ветеринарный институт. Он же занимался Дворцом культуры в Дербышках.

Солдатов на тот момент был молодым архитектором (а в 1957-м — уже главным).С Саначиным они придумали баню в Дербышках (снесена), а также дом на Маяковского, 28, Горького, 21, Пушкина, 5 и 7, Большой Красной, 57а, Клары Цеткин, 30.

Берим делал расчеты строительных конструкций цирка и гостиницы «Татарстан».



Тогда Булак был перекрыт деревянным мостом, а вместо площади у театра Камала жители гуляли по пологому берегу с аллеями и скамейками. В июле 2004 года «Татэнерго» переехало через дорогу в новое здание по проекту Германа Бакулина, а старое здание передали Татарскому государственному гуманитарно-педагогическому университету, а потом — Институту международных отношений, истории и востоковедения КФУ.

