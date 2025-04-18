Прокуратура Приволжского района пресекла массовую регистрацию фирм по одному адресу
Прокуратура Приволжского района Казани обнаружила на улице Тихорецкой адрес, который незаконно использовали 28 фирм. По результатам проверки выяснилось, что компании фактически не располагались по указанному адресу — отсутствовали вывески, сотрудники и офисы.
Такая практика затрудняет возврат денег при нарушении обязательств фирмами, создает риски для контрагентов и осложняет государственный контроль за деятельностью компаний.
Прокуратура направила в суд иск с требованием признать незаконным предоставление собственниками помещения для массовой регистрации фирм, а также признать адрес массовым местом регистрации юридических лиц. Суд удовлетворил исковые требования.
Напомним, что недавно Прокуратура Московского района города Казани провела проверку в ООО «Медицинская региональная компания» по заявлениям сотрудников о нарушении трудового законодательства.
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