Прокуратура Приволжского района пресекла массовую регистрацию фирм по одному адресу

Фото: Максим Платонов

Прокуратура Приволжского района Казани обнаружила на улице Тихорецкой адрес, который незаконно использовали 28 фирм. По результатам проверки выяснилось, что компании фактически не располагались по указанному адресу — отсутствовали вывески, сотрудники и офисы.

Такая практика затрудняет возврат денег при нарушении обязательств фирмами, создает риски для контрагентов и осложняет государственный контроль за деятельностью компаний.

Прокуратура направила в суд иск с требованием признать незаконным предоставление собственниками помещения для массовой регистрации фирм, а также признать адрес массовым местом регистрации юридических лиц. Суд удовлетворил исковые требования.

Напомним, что недавно Прокуратура Московского района города Казани провела проверку в ООО «Медицинская региональная компания» по заявлениям сотрудников о нарушении трудового законодательства.



Матвей Гавриков