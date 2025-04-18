РСЧС предупредила о жаркой погоде в Татарстане с 18 по 23 апреля

Фото: Динар Фатыхов

Республиканская служба чрезвычайных ситуаций (РСЧС) Татарстана сообщила об аномально жаркой погоде, которая ожидается в регионе с 18 по 23 апреля 2025 года. Среднесуточные температуры будут превышать норму на 9–12°.

По данным РСЧС, максимальные температуры воздуха составят +21…+27° с 18 по 22 апреля и +17…+22° — 23 апреля. Возможны тепловые удары и нарушения сердечной деятельности из-за перегревания.

Ведомство рекомендует носить светлую одежду и головные уборы, а также употреблять больше воды. В случае необходимости следует обращаться в экстренную службу по телефону 112.

Напомним, что татарстанские агрономы прокомментировали возможные последствия резких перепадов температур для сельскохозяйственных культур. По данным синоптиков, апрель 2025 года показывает аномально высокие температуры, близкие к рекордным значениям 2012 и 2024 годов.



Матвей Гавриков