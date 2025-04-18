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РСЧС предупредила о жаркой погоде в Татарстане с 18 по 23 апреля

13:08, 18.04.2025
РСЧС предупредила о жаркой погоде в Татарстане с 18 по 23 апреля
Фото: Динар Фатыхов

Республиканская служба чрезвычайных ситуаций (РСЧС) Татарстана сообщила об аномально жаркой погоде, которая ожидается в регионе с 18 по 23 апреля 2025 года. Среднесуточные температуры будут превышать норму на 9–12°.

  • По данным РСЧС, максимальные температуры воздуха составят +21…+27° с 18 по 22 апреля и +17…+22° — 23 апреля. Возможны тепловые удары и нарушения сердечной деятельности из-за перегревания.

Ведомство рекомендует носить светлую одежду и головные уборы, а также употреблять больше воды. В случае необходимости следует обращаться в экстренную службу по телефону 112.

Напомним, что татарстанские агрономы прокомментировали возможные последствия резких перепадов температур для сельскохозяйственных культур. По данным синоптиков, апрель 2025 года показывает аномально высокие температуры, близкие к рекордным значениям 2012 и 2024 годов.

Матвей Гавриков

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