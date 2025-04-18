ГЖИ Татарстана: жителям вернули 6,4 млн рублей за некачественные услуги ЖКХ

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Государственная жилищная инспекция Татарстана сообщила о перерасчете платы за услуги ЖКХ на сумму 6,4 млн рублей с начала года. Из них:

6,1 млн рублей компенсируют некачественные услуги, включая проблемы с горячей водой, отоплением и водоснабжением.

Еще 320 тыс. рублей возмещены из-за ошибок в начислениях и данных приборов учета.

Наибольшие суммы перерасчетов пришлись на Нижнекамский район (4,7 млн рублей). Значительные компенсации также получили жители Елабужского, Альметьевского, Зеленодольского, Бугульминского районов и Казани.

В ГЖИ Татарстана напомнили, что жители имеют право требовать перерасчет при некачественном предоставлении услуг. Отопительный сезон в этом году в Казани планируют завершить 21 апреля.

Матвей Гавриков