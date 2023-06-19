«Стрела» снова осталась без медалей

Так выглядит разочарование

Казанская «Стрела» к серебряным медалям по итогам чемпионата страны по регби-7 не смогла добавить еще и медали в классическом регби. В игровых командных видах спорта Казань в третий раз за сезон уступила в итоговой схватке — после поражения «Ак Барса» в решающем матче «Кубка Гагарина» и проигрыша «КОС-Синтез» в финале Кубка России, напоминает спортивная редакция «Реального времени».



Регби по популярности отрывается от конкурентов

Российское регби с каждым годом делает даже не шаги, а гигантские прыжки вперед, туда, где маячат баскетбол и волейбол, обходя гандбол, и оставив далеко позади водное поло, хоккей с мячом и хоккей на траве. Это негласное соревнование в популярности игровых командных видов спорта, где на пике находится футбол, его подгоняет хоккей с шайбой, а дальнейшую диспозицию мы уже привели. Столь резкий скачок популярности произошел в регби в посткоронавирусное время, когда изголодавшемуся по зрелищу зрителю первым делом представили сражения на регбийных полях, и вот уже к специалистам этого вида спорта прибавились обычные зеваки, а далее федерация начала делать все, чтобы интерес не пропал, с перспективой получить новых потребителей данного спортивно-развлекательного продукта.

К примеру, в конце нынешнего чемпионата страны по классическому регби руководство национальной федерации устроило нон-стоп из матчей за седьмое, пятое, третье места, выведя за скобки финал. Последними перед финалом на площадку вышли команды Казани и Красноярска. «Стрела» сделала одну замену по сравнению с проигранным полуфиналом, когда вернулся Магомед Давудов, отбывший дисквалификацию, и сменил Антона Дроздова. Соперник казанцев «Красный Яр» поменял Александра Худякова на Александра Ильина, и спустя минуту после начала матча за бронзу произвел «обратную замену». Ильин травмировался, и место на поле снова занял Худяков.

Спустя пять минут раннюю замену пришлось проводить уже «Стреле», когда Арсения Петрушинина заменили на Дмитрия Гриценко. Прошло еще три минуты, и «Стрела» оказалась в большинстве. Причем для определения нарушения главному судье Георгию Коппу понадобилась помощь ВАР, и комментаторы игры отметили: «Пусть остальные виды спорта нам завидуют, у них такого нет, у нас — есть». Это касалось еще одного плюсика, когда главный судья на камеру объясняет свои решения одному или сразу двум капитанам играющих команд.

Российское регби с каждым годом делает даже не шаги, а гигантские прыжки вперед. Фото realnoevremya.ru

Когда упорно следуешь неверному принципу

Но даже в этом отношении явный минус в том, что кто-то из игроков команд вблизи от камер мотивировал партнеров не литературными выражениями, не уменьшает положительный эффект от судейской работы в регби на камеру.

Впрочем, какими бы плюсами не было насыщено околоспортивное действо, главным плюсом, мотивирующим просмотр матча, должно быть то, что происходит на площадке. А в Казани в этот день было интересно, хоть и непонятно. Началось с того, что «Стрела» отказалась от возможности заработать первые три очка и выбрала вместо штрафного «коридор». Это как в более привычном баскетболе отказываются от пробития штрафного, с потенциальным максимумом в два очка, чтобы продолжить атаку и забить трехочковый. «Стрела» отказалась от штрафного, чтобы завершить перспективный подход к зачетному полю «Красного Яра». В итоге получила дулю. Правда, этот ошибочный выбор вскоре сделал и «Красный Яр», тоже решив не пробивать штрафной и не сумев завершить атаку результативным действием. Но красноярцы на 22-й минуте исправились, получили право на штрафной, забили, заработали три очка. А «Стрела» продолжила едва ли не маниакально следовать установке затащить мяч в зачетку, вместо того, чтобы забить его над Н-образными воротами. И вот тут возникал вопрос: зачем? Ну, на старте игры это было как-то оправданно тем, что «Стрела» лучше выглядела в прямом противостоянии, чаще переталкивая соперников в схватках и моле, к тому же у красноярцев был удален игрок, из-за чего в тех же самых схватках у них было на одного регбиста меньше. Но на 35-й и 40-й минутах матча «Стрела» отказалась пробивать штрафные, играя уже в равных составах. Поначалу этими странными решениями возмущался только один из комментаторов игры, недоумевая: «Когда у тебя на газоне лежат три очка, их надо забирать». По окончании первого тайма его недоумение поддержал сокомментатор, а уж корреспондент «Реального времени» удивлялся подобной стратегии еще по ходу полуфинала в Пензе, когда ни разу отказ от штрафного не приводил к результативному действию. Ну и простой вывод, что занос мяча в зачетку дает ненамного больше очков — всего пять, а забитый штрафной — три. Попытку затем еще надо реализовать, чтобы получить максимум в семь очков. Зачем «Стрела» с маниакальным упорством отказывалась от пробития штрафных и потенциальных девяти баллов, и было, и остается непонятным.

Спаслись в концовке, проиграли за минуту до финала

Может быть, дело было в ветре, поскольку «Красный Яр» в начале второго тайма не реализовал штрафной, пробивая в те же ворота, в которые ранее отказывались бить «стрелки»? Вопрос остается без ответа, а пока Гуга Хантадзе занес мяч за линии чужой зачетки, что зафиксировали арбитры, после просмотра ВАР, Кобус Мараис реализовал, и «Стрела» вышла вперед — 7:3. Увы, но за 12 минут до окончания основного времени результативным действием отметился красноярец Евгений Проненко, что для регби стало такой же неожиданностью, как если бы в футболе забил Юрий Ковтун. Не в свои ворота, к чему мы уже привыкали, а в чужие. Вместе с реализацией Хейна Стинкампа «Красный Яр» в одной атаке набрал максимальные семь очков и вышел вперед — 10:7. Кстати, Стинкамп забивал в те ворота, куда ранее трижды не решился ударить Кобус Мараис. И ветер не помешал попасть.

«Стрела» могла все решить в основное время, но в очередной куче-мале Георгий Копп не углядел фиксации мяча в зачетке, тут и ВАР не помог. Сам Копп успокаивал игроков: «Смотрите, какая камера большая. Сейчас все увидим». Но нет. Не увидели, и счет не изменился, пока наконец-то Мараис не получил четвертый шанс на реализацию штрафного, сравняв счет — 10:10.

По итогу команда второй год подряд остается без медалей, второй год подряд уступая в домашнем матче за третье место. Фото realnoevremya.ru

Когда реальность против потенциальности

«Стрела», если бы уповала на реальность, выиграла бы матч за бронзу в основное время. А так пришлось бодаться еще 20 дополнительных минут, как в последний раз происходило в российском регби аж в 2019 году, когда в матче за бронзу встречались московская «Слава» и ВВА из Монино. «Слава» тогда была сильнее, и два ее игрока Никита Вавилин и Степан Хохлов были в этот день в составе «Стрелы». К тому, чтобы заработать очередную бронзу, мог помочь еще один «СЛАВный» регбист, а именно Максим Шевцов, не игравший в 2019-м, зато сейчас вышедший на замену и на свежих ногах домчавшийся до зачетки «Красного Яра» — 15:10. Произошло это на исходе первых 10 минут дополнительного времени и вызвало неописуемый восторг казанских болельщиков и партнеров Шевцова. Однако последними, кто радовался оказались немногочисленные гости. Перспективная атака «Стрелы» за четыре минуты до финального свистка оборвалась из-за нарушения правил с ударом вперед, после чего «Красный Яр» помчался в последнюю атаку, которую завершил Роман Ходин. Он и Алексей Цейцин были в составе нынешнего «Красного Яра», кто ранее играл за «Стрелу» и сейчас завоевал бронзу. Поскольку Ходин занес, а Стинкамп реализовал попытку Красноярска — 17:15 в пользу «Красного Яра».

По итогам этого суперзахватывающего поединка довелось прочесть и много сожалений и много негатива в адрес «Стрелы», причем от сторонних любителей регби. Отмечалось, что по все тому же потенциалу собранный перед этим сезоном состав мог позволять казанцам играть в финале. Но по итогу команда второй год подряд остается без медалей, второй год подряд уступая в домашнем матче за третье место. В прошлом году ВВА из Монино, сейчас «Красному Яру», который, как отмечали все те же любители регби, провел крайне невнятный сезон, сумев собраться только в плей-офф. В полуфинале дал бой «Енисею», в матче за бронзу выхватил у «Стрелы» бронзу, которая уже висела на шеях парней. У клуба блестящий тренерский и административный штаб: Джей Пи Нил, Альфред Хисамов, Рамиль Юсупов, — великолепный ансамбль в линии статистики — медицины — пресс-службы: Марат Зиатдинов, Дмитрий Цуриков, Алексей Анисимов. Ребята, вы лучшие. В «Стреле» создали едва ли не лучшую клубную атмосферу среди коллег по игровым видам спорта в Казани и среди конкурентов по российскому регби. Дружная атмосфера, игроки адекватные, отзывчивые, общительные. Но вот этот принцип «все или ничего» буквально якорем утянул коллектив с пьедестала почета на безмедальное место. Серьезно! Футбольный «Манчестер Сити», показав крайне невнятную игру в финале Лиги чемпионов, празднует победу, «Стрела», проведя отличный сезон, сидит на безмедальной «диете», две игры подряд гоняясь за капризным журавлем. В этот регби-день, довелось в других матчах за пятое и седьмое места увидеть редкие кадры, как мяч, после удара, попадал в штангу ворот и вылетал в поле, как игрок команды останавливался перед зачеткой, отдавая пас набегающему партнеру, чтобы он занес мяч в зачетку, просто сделав один шаг, но никто так не удивлял регбийное сообщество, как Казань, которая беззаботно растратила свои шансы. Можно понять отказ от пробития штрафного во время удаления у соперника. Можно простить промах Мараиса, не реализовавшего попытку Шевцова. Но упорство в отказе от штрафных на протяжении всего первого тайма можно сравнить только со стрельбой в собственные ноги.

Джаудат Абдуллин