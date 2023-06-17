Равиль Гарифуллин, «Волонтеры фронта»: «Сарматмобиль» встал поперек горла натовским СМИ»

Пилот автомобиля с ракетой на крыше — об общественном мнении, своих целях и благотворительности

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Конец этой рабочей недели наделал немало шума среди жителей столицы Татарстана, поскольку все их внимание было приковано к площади Свободы, а именно к стоящему на ней «Сарматмобилю». Машина не раз была замечена во многих российских городах, и в этот четверг она приехала в Казань, предварительно заехав Набережные Челны. Ее владелец — пилот Равиль Гарифуллин, координатор НОД по Татарстану и работник фонда «Волонтеры фронта», рассказал «Реальному времени» о том, в чем заключается цель данного проекта и как на него реагируют окружающие. Подробности — в нашем материале.

«Возвращение полетных заданий — это гарантия нашей безопасности»

— Что вы хотите сообщить своим автомобилем?

— Проект стартовал 8 декабря 2022 года. Больше полугода он курсирует по всей стране, включая Белоруссию. Проехал уже больше 60 тысяч километров на этой машине. Посетил больше 40 крупных городов, всю европейскую часть нашей страны, включая Татарстан. На ней [машине] написано: «Вернуть полетное задание: на Вашингтон». Президент России Владимир Путин семь месяцев тому назад сказал о равной и неделимой безопасности, от которой США отказались. Они не стали рассматривать этот договор. По нашей военной доктрине, как разъяснял глава государства, у нас ответно-встречный удар. То есть пока к нам не прилетит что-то, мы не имеем права пользоваться таким оружием. Ну или пока у нас не будет значимого ущерба. Проще говоря, пока город какой-нибудь не разбомбят или половину территории.

Напомним, в декабре прошлого года российский лидер, выступая на пресс-конференции в Бишкеке по итогам саммита Евразийского экономического союза, заявил, что в отличие от США у России в ядерной доктрине не прописано даже понятие превентивного удара. По его словам, в случае зафиксированного нападения она оставляет за собой право на запуск сотни ракет, но это не отменяет для страны ущерба от удара противника.

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

И это решают те люди, которые, мягко говоря, работают не в интересах нашей страны. Это как консалтинг-аудит. Те, кто занимаются госстроительством, знают, где центр принятия решения по адекватности реагирования на те или иные события. Так вот, когда глава государства об этом сказал, мы, люди услышали его слова и начали поднимать эту повестку, формировать общественное мнение и запрос на то, чтобы адекватно реагировать и вернуть полетные задания, которые были. То есть мы не придумываем что-то новое, потому что в 1991 году, при определенных событиях, между США, Великобританией и СССР был заключен договор о ненацеливании — о снятии полетных заданий.

Мы у себя сняли якобы для интеграции, а войска НАТО оставили их. Мы доводим до граждан эту информацию, чтобы они обратили внимание на этот момент и чтобы была равная и неделимая безопасность, которая достигается разрешением на удары по центрам принятия решений. На территории России войска НАТО, вооружая определенных людей, проводят свои операции и убивают наших граждан. «Сарматмобиль» появился для того, чтобы исключить такие ситуации из нашей жизни. Возвращение полетных заданий — это гарантия нашей безопасности.

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

«Это моя единственная и личная машина»

— Почему именно площадь Свободы?

— Автомобиль стоит на площади Свободы, потому что я приехал сюда по делам. Я вообще стою в разных местах города как в Казани, так и в Москве. Просто конкретно здесь у меня была назначена встреча, а это моя единственная и личная машина. Я на ней езжу везде. Помимо общественной деятельности, я также работаю волонтером фронта. Наш фонд собирает гуманитарную помощь для солдат, которые сейчас участвуют в специальной военной операции на Украине. Мы собираем для них всевозможные квадрокоптеры и другие ништяки. Здесь у нас есть, скажем так, спонсоры, которые нам помогают, и я с ними встречаюсь, чтобы согласовать все моменты.

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

«Те, кто за США, натравливают на меня ГАИ»

Отметим, что по приезду в Казань Гарифуллин сразу же столкнулся с несколькими проблемами, о которых рассказал в своем telegram-канале. Так, например, одной стал штраф за высокие флаги, установленные на «Сарматмобиле»:

— Как реагируют окружающие?

— Люди реагируют очень хорошо. «Сарматмобиль» собирает очень много внимания. Что самое интересное: все, кто за Россию, радуются, а кто против, пребывают в унынии. Вот те, кто за США, натравливают на меня ГАИ и полицию. В поездках у меня каждый день происходят какие-нибудь истории, которыми я делюсь в Telegram. В том числе и мнениями людей, выступающих против нас, и говорящих, что Америка — это лучшая страна, а мы просто обслуживающий персонал. Вообще, очень разные персонажи в нашей стране живут. Есть те, кто не хочет, чтобы мы включили этот защитный механизм.

«Машина собрала более 500 миллионов просмотров»

— Какие ваши дальнейшие планы?

— Дальнейшие наши планы никак не отличаются от предыдущих. Раз в месяц мы отвозим гуманитарную помощь в Донецк. Последнее время лозунг «Все для фронта, все для победы!» — это моя основная работа и занятия. Будем также ездить по стране, популяризировать и поднимать вопрос нашей безопасности. Хотелось бы добавить то, что все СМИ, которые формируют общественное мнение, принадлежат странам — участникам Североатлантического альянса. Они формируют наш запрос и говорят, как нам жить, о чем думать, и все в этом духе. «Сарматмобиль» встал поперек горла этим натовским СМИ. Эта машина собрала в общей сложности [на YouTube, RuTube, TikTok, VK] более 500 миллионов просмотров, не считая Telegram и WhatsApp.

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Понимаете, какая это цифра? Мы обгоняем даже Первый канал, потому что там кто-нибудь собирает миллион просмотров, и его сразу выводят на телевидение. При этом цифра в 500 миллионов была три месяца назад, а сейчас наверняка больше. Люди реагируют просто удивительно, но в Казани я буду только до следующей среды или четверга. Добавлю, что люди по стране сделали уже более 20 автомобилей, как у меня.

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