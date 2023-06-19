Trademark «Татарстан»: ижевский миллиардер на Голубом озере, бренд парка «Белый лев», конфеты «Огни Казани»

Обзор заявок на регистрацию товарных знаков компаниями и предпринимателями Татарстана. Часть 19-я

Права на товарный знак — бренд, логотип, фирменное наименование — это не только интеллектуальная собственность, но и способ заработка и оружие против конкурентов. В сегодняшнем еженедельном обзоре заявок в Роспатент от предпринимателей Татарстана «Реальное время» обнаружило сразу несколько заявок, которые можно отнести к последней из перечисленных выше категорий. Но, как обычно, есть и несколько интересных новых брендов, за которыми стоят принадлежащие заявителям проекты и компании.

Роспатент/realnoevremya.ru

Созданное всего год назад казанское ООО «Флортек» подало в Роспатент заявку на регистрацию своего фирменного наименования и логотипа. В этом событии не было бы ничего особенного, если бы не бренд, который известен более 20 лет по всей стране, и не связи группы одноименных компаний с многолетней историей. Московское ООО «Флортек» строит промышленные полы в России с 2002 года, на 100% принадлежит гражданину Германии Ральфу Грютцмахеру и с марта этого года является ответчиком по иску о банкротстве от известного коммерческого девелопера Intercom Group. Казанское ООО «Флортек» создано в 2007 году, но последние несколько лет показывает чисто символический финрезультат. Зато, видимо, почувствовавшее новые возможности в связи с санкциями и текущим положением дел у российско-регманского конкурента новое ООО того же Роберта Якушева за 2022 год заработало 319 млн рублей выручки и вскоре может защитить свои права на хорошо известное в своей нише фирменное наименование.

Роспатент/realnoevremya.ru

Производитель конфет-суфле «птичье молоко» под известным почти каждому казанцу названием «Птичка милая» в бежево-коричневой коробке — кондитерское предприятие «Браво» подало заявки на регистрацию сразу двух товарных знаков «Астероид» и «Огни Казани». По данным «СПАРК», дела у компании идут неплохо, выручка растет — в 2022 году впервые превысила 50 млн рублей при чистой прибыли в 2 млн рублей. А совладельцы производства Вадим и Лилия Рочевы никаким другим бизнесом не занимаются и последние годы официально не занимались.

Роспатент/realnoevremya.ru

Пока бывший помощник Дамира Фаттахова, бывший руководитель аппарата руководителя прифронтового Белгорода, бывший издатель «Площади Свободы», бывший директор «Дирекции парков и скверов» Алсу Шакирзяновна Саетова ищет себя, индивидуальный предприниматель Алсу Фаридовна Саетова из Казани регистрирует права на бренд Saetova. Что именно она собирается продвигать под ним, пока непонятно. Алсу Фаридовна является совладельцем рекламного агентства «Палантир» и предпринимателем по продаже товаров через интернет.

Роспатент/realnoevremya.ru

Ассоциация социальных женских инициатив «НУР» была создана в 2021 году. Хедлайнером объединения является (если верить открытым данным) Айгуль Хайруллина. Она называет себя бизнес-наставником и продюсером. Судя по «СПАРК», Айгуль Фаритовна много лет занималась микрокредитованием. «3000+ учеников по России, заработала компаниям 3 млрд+, 100 млн+ на онлайн-вебинарах, Организатор бизнес-встреч 30+, многодетная мама» — в общем, довольно типичная самопрезентация для инфобизнесмена. Чтобы никто не «присоседился» к новому бизнес-проекту Хайруллиной, которая в нем формально не занимает никаких должностей, ассоциация «НУР» регистрирует свое фирменное наименование и логотип в Роспатенте.

Роспатент/realnoevremya.ru

Ижевский миллиардер, основатель предприятия по производству сантехники эконом-класса «Ваннваныч» (продукция под брендами «Марка») Александр Марченко перебрался в 2021 году в пригород Казани на побережье заповедных Голубых озер. В качестве индивидуального предпринимателя он регистрирует новый бренд «МаркаСтрой» в классе отделочных материалов (керамических плиток, кирпичей и тп). Выручка «Ваннваныча» за 2022 год впервые превысила 2 млрд рублей, чистая прибыль почти достигла 50 млн рублей (по данным системы «СПАРК»).





Роспатент/realnoevremya.ru

Раушан Уразов подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака и логотипа парка «Белый лев», который с 2019 года работает в пригороде Владивостока. Идеологами и организаторами парка, в котором живут спасенные неравнодушными приморцами гималайские медведи, сибирские волки, африканские львы и птицы, является семья Асновиных. Животные живут на деньги с продажи билетов, которые принимает ИП Асновин Иван Сергеевич. Какое отношение предприниматель Уразов из Казани имеет к этому проекту, неизвестно. Но в случае успешной регистрации товарного знака права на него будут принадлежать именно ему.

Роспатент/realnoevremya.ru

Идеолог некогда большого и известного образовательного проекта Made in Kazan Анастасия Аксенова, похоже, давно уже им не занимается. Судя по всему, сейчас она сконцентрирована не столько на рекламе и брендинге, сколько на популярном в «тусовочке» личностном росте и развитии. В качестве ИП она подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Сила влияния». Это такой «практико-ориентированный» букет когнитивно-поведенческой терапии и схематерапии. В общем, самое оно для тех, кому отчего-то не по себе и особо некуда уже девать лишние деньги.

Роспатент/realnoevremya.ru

Чистопольский завод пластмасс запустил производство в ТОСЭР Чистополя в 2020 году, инвестировав 5,4 млн рублей и создав 17 рабочих мест. По данным «СПАРК», сейчас на предприятии трудится 26 человек, а выручка за 2022 год составила почти 74,5 млн рублей. В бизнес-биографии владельца завода Сергея Степанова были и более успешные проекты. Например, НПФ «Медком» и обувная компания «БАРС», из капитала которых он вышел в 2021 году, показали по итогам прошлого года совокупно более миллиарда рублей выручки.



Роспатент/realnoevremya.ru

По совпадению или стечению обстоятельств НПФ «Медком» на днях тоже подала в Роспатент заявку на регистрацию своего товарного знака. Компания с 31 марта 2021 года, по данным «СПАРК», полностью принадлежит Ольге Лукшиной. В 2022 году ее выручка снизилась с 163 до 139 млн рублей, а чистая прибыль упала в пять раз, до 316 тысяч рублей. Компания производит пластмассовые ведерки, контейнеры и полиэтиленовые пакеты в том числе для медицинских отходов.

Роспатент/realnoevremya.ru

Казанское ООО «Зентех» создано в 2016 году и специализируется на автоматизации бизнес-процессов, а также разработке сайтов и мобильных приложений. Однако соответствующий названию компании адрес сайта принадлежит другой одноименной фирме из Москвы, что, видимо, не устраивает команду казанского «Зентеха». Тем более последние сильны в правовых вопросах. Бенефициар «Зентеха» Алиса Акбирова является учредителем АНП «Зенит» и ООО «Правонаправо». В реквизитах «Зентеха» в «СПАРКе» указан сайт проекта «Зенит Legal». Что интересно, это не те АНП «Зенит» и «Зенит Легал», которые подконтрольны бывшему руководителю управления Росаккредитации по ПФО Вадиму Кузовкову. А их «уменьшенные» в плане выручки и прибыли «копии».

