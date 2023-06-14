Алексей Москалев: «Верить в одну таблетку, которая поможет в старости, не приходится»

В казанском ИТ-парке им. Б. Рамаеева состоялась открытая лекция известного российского биолога Алексея Москалева на тему «Наука и практика долголетия». В этой лекции директор института биологии старения Университета Лобачевского, член-корреспондент Российской академии наук рассказал про разные способы, как не только долго жить, но и повысить качество жизни в старости, что, на его взгляд, разные вещи. Ученый также поведал о том, как узнать свой биологический возраст, каких продуктов стоит избегать, а какие, наоборот, добавить в свой рацион, чтобы прожить долгую здоровую жизнь.

Откуда берутся долгожители?

Ученый биолог, геронтолог Алексей Москалев получил известность за исследование механизмов и скорости старения, он — автор ряда научных исследований в области генетики и продолжительности жизни. За свои достижения в науке удостоен нескольких престижных отечественных и зарубежных премий.



На лекции в Казани Москалев начал свое выступление, приведя несколько позитивных трендов. Продолжительность жизни и ее качество за последние годы заметно увеличилось. Правда, это привело к тому, что количество хронических заболеваний у людей в возрасте от 50 до 70 лет тоже возросло вдвое. По словам ученого, это происходит за счет того, что ошибки метаболизма приводят к снижению адаптационных возможностей организма, которые приводят к старению, а затем и к смерти. То, что в раннем возрасте переносится легко, — в старости может убить.

На лекции в Казани Москалев начал свое выступление, приведя несколько позитивных трендов. Фото: ИТ-парк/ Евгения Цой, предоставлено realnoevremya.ru

Старение не подразумевает под собой только лишь возраст, это комплексный процесс на всех уровнях, начиная с клеточного и заканчивая всеми системами организма, отметил ученый. Почему же некоторые люди на нашей планете живут так долго и при этом хронические заболевания у них начинаются гораздо позже? Многие думают, что это лишь генетическая предрасположенность и таким людям просто повезло, однако это не так, пояснил спикер.

— Большую часть истории средняя ожидаемая продолжительность жизни составляла 20—30 лет. К 1900 году она достигла 31 года. В 2003 году составила уже 66,8 года. Резко сократилась младенческая смертность и смертность людей молодого возраста, — отметил ученый.

По его словам, такому росту продолжительности жизни поспособствовали более высокое качество воды и пищи, гигиена, антибиотики и вакцинация, ранняя диагностика и профилактика хронических заболеваний. За последние десятилетия научные достижения вывели медицину долголетия на новый уровень. Медики изучают лечение стволовыми клетками IPSC, эпигенетические часы старения, биомаркеры старения, Deep Al часы старения и так далее.

Старение не подразумевает под собой только лишь возраст, отметил ученый. Фото: Софья Кочукина/ realnoevremya.ru

Как узнать свой биологический возраст?



Как пояснил Алексей Москалев, старение и последующая смерть человека происходят из-за потери способности организма устранять ошибки в процессе жизнедеятельности, которые случаются в нем постоянно, но в молодом возрасте наш организм еще в силах с ними справляться и восстанавливать гомеостаз. К таким сбоям можно отнести сбои в работе митохондрий, когда они вместо устранения свободных радикалов путем антиоксидантов начинают их воспроизводить, что увеличивает их количество в организме. Также сюда можно отнести укорочение теломеров при делении клетки, что приводит к тому, что они теряют способность к делению. Или нарушение протеостаза — внутриклеточного баланса белков, если по каким-то причинам структура белков изменяется, они уже не могут выполнять необходимые функции.

— Постаревшие клетки с укороченными теломерами, поврежденной ДНК, активированными вирусоподобными ретроэлементами внутри начинают выделять факторы воспаления. Для чего? Они сигнализируют организму, что с ними что-то не в порядке. И на помощь должна прийти иммунная система, повлиять на эти факторы воспаления и уничтожить очаг повреждения. Но, к сожалению, иммунная система сама стареет, в ней тоже накапливаются постаревшие клетки, и она с возрастом все менее эффективно может очищать образовавшиеся, выделяющие воспалительный фактор старые клетки. Поэтому возникает системное хроническое воспаление, — объяснил спикер.

Все эти сбои, по его словам, делают наш организм уязвимым к появлению хронических заболеваний. Алексей Москалев также отметил, что существуют много биомаркеров, с помощью которых можно узнать свой биологический возраст, но достаточно трудно выбрать какой-либо один показатель, который удовлетворял бы всем критериям. Каждый имеет свои преимущества и ограничения. Биомаркеры делятся на клинические, функциональные, молекулярные и омиксные. Несмотря на огромное количество биомаркеров, ученый привел два доступных всем способа измерить свои биологические часы и когнитивные часы. Один онлайн-калькулятор анализирует показатели хронологического возраста и крови, чтобы определить биологический возраст. Второй позволяет узнать свои когнитивные способности и сопоставить их с собственным возрастом.



Алексей Москалев также отметил, что существует много биомаркеров, с помощью которых можно узнать свой биологический возраст. Фото: Софья Кочукина/ realnoevremya.ru

Можно ли остановить старение?

По словам ученого, пока нет доказанных способов остановить или обернуть вспять старение на уровне молекул и клеток. Но есть способы, которые помогут улучшить общее состояние здоровья уже сейчас и, таким образом, замедлить биологическое старение.

Рекомендации, скорее всего, никого не удивят. Но это не значит, что они не работают:

Питание для активного долголетия.

Двигательная активность.

Здоровый сон.

В рационе должно быть не менее 3 порций овощей и 1 порции фруктов в день. Регулярно употреблять оливковое масло, темный шоколад, цельнозерновые крупы. Не менее раза в неделю — бобовые и орехи. Рыба — 1-2 раза в неделю.

Как отметил биолог, необходимо контролировать гликемический индекс и гликемическую нагрузку пищи, уровень поступающих фруктозы, лактозы и оксистеролов. Включить в ежедневный рацион противовоспалительные полифенолы (зелень, ягоды и фрукты). Восполнять недостаток магния (гречка, чечевица, орехи). Отказаться от десертов, прохладительных напитков и чипсов.

Бывают полезными: интервал голодания, например, с 18.00 до 10.00, перерывы между приемами пищи днем — 4 часа (если нет застойных явлений в желчном пузыре). Полезно заменить рафинированные и переработанные продукты большим количеством продуктов, богатых растительными волокнами. Нужно переставать есть до того, как почувствовали насыщение. Раз или два раза в неделю есть только не крахмалистые сырые или вареные овощи, заправленные оливковым маслом первого отжима. Есть пищу медленно — это поможет лучше ее усвоить, быстрее насытиться, улучшит вкус и удовольствие от еды.

Как отметил биолог, необходимо контролировать гликемический индекс и гликемическую нагрузку пищи. Фото: Софья Кочукина/ realnoevremya.ru

Недостаточная физическая активность — причина 9% преждевременных смертей во всем мире. У неактивных людей отмечается увеличение риска смертности на 17% от всех причин и на 11% от опухолей.

Минимальная физическая активность должна составлять не менее 15 минут ежедневно, а каждые дополнительные 15 минут ежедневных упражнений способствуют дополнительному сокращению риска смертности — на 4% от всех причин и на 1% от всех опухолевых заболеваний. Энергичные упражнения имеют гораздо больший положительный эффект, чем умеренные.

Оптимальная физическая активность: 30—60 минут упражнений на свежем воздухе в день 3—5 раз в неделю и комплекс упражнений с отягощениями, направленными на основные группы мышц, дважды в неделю.

