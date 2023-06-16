В Татарстане возрождают школу подготовки военных водолазов?
На Голубых озерах перекрыт один из спусков. По словам дайверов, водоем станет базой тренировки аквалангистов по линии ДОСААФ
После выхода статьи «Реального времени» об изгнании с Голубых озер предпринимателей — организаторов отдыха редакции сообщили о новом ограничении на водоеме. Один из спусков к купели на Малом Голубом озере оказался перекрыт: на железной двери — замок, над входом — камера видеонаблюдения, а рядом с лестницей — запертое деревянное строение с табличкой «Центр подготовки аквалангистов ДОСААФ». «Принято решение об организации на одном из Голубых озер базы ДОСААФ для подготовки аквалангистов, — подтвердил изданию президент Федерации подводного спорта Татарстана, председатель РО РГО в РТ Дмитрий Шиллер. — В связи с последними событиями, видимо, будут готовить аквалангистов для Вооруженных сил». В самом реготделении Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту ситуацию пока не комментируют.
«Интересно получается — на Большом Голубом дайверов штрафуют, а здесь можно погружаться»
Новое развитие получила история с запретом кататься на сапбордах и погружаться с аквалангами на Голубых озерах в Казани, где инспекторы республиканского Госкомитета по биоресурсам стали «охотиться» на организаторов активного отдыха и их клиентов, выписывая штрафы. Вето на сапбординг и дайвинг в этом природном заказнике ведомство ввело еще прошлым летом — нарушителей обещали наказывать рублем на сумму от 3 тысяч до 500 тысяч рублей. По словам надзорной службы, цель — предотвратить негативное влияние такого вида отдыха на состояние озер.
Введение карательных мер не очень понятно не только предпринимателям, но и простым казанцам, которые любят посещать эти места. Многих удивили и другие новые ограничения. Айдар Нуриев любит отдыхать на водоемах всей семьей. Мужчина рассказал, как еще в прошлом году территорию Малого Голубого озера, что ближе к санаторию «Крутушка», облагородили, обустроили две лестницы для спуска с горы со стороны здравницы. И все было свободно и открыто — купель и беседка, чтобы переодеться. Но в этом году одна из лестниц оказалась заблокирована.
— Слева лестница, ведущая вниз к озерам, открыта. А прямой проход по другой лестнице закрыли, — посетовал Айдар Нуриев.
Сейчас проход преграждает железная дверь, запертая на замок. Организовано видеонаблюдение, а рядом с лестницей табличка, которая вызвала еще больше вопросов:
— На двери появился замок, рядом поставили небольшую будку, видимо, для охранника, установили видеокамеру и повесили табличку — «Центр подготовки аквалангистов ДОСААФ». При этом контактов на ней никаких не указано, кроме названия. Интересно получается — на Большом Голубом озере дайверов штрафуют, а здесь, значит, аквалангисты могут погружаться, и все нормально, да? Никаких нарушений и неблагоприятных воздействий на озеро нет? И сколько раз я там был, ни разу не видел, чтобы были какие-то аквалангисты, чтобы кто-то нырял. Охранника тоже ни разу не видел. Выходит, что для доступа тех, кто приезжает на эти озера, оставили лишь одну лестницу? — посетовал Айдар.
Не было прежде рядом с лестничным спуском и беседки. По словам мужчины, бревенчатое строение появилось недавно. Как и установленный забор, который полностью закрывает доступ к закрытой купальне, заметил обеспокоенный казанец:
— Закрытая лестница к озерам находится за глухим забором.
Глубина Малого Голубого озера — маловата
«Просто кто-то под шумок, тихой сапой решил под себя приспособить лестницу и беседку рядом с ней», — предполагает Айдар. Непонятна ему и причина, по которой доступ к лестнице и купели в этом году перекрыли:
— Ведь все благоустройство малых озер делалось на бюджетные деньги!
Об ограничении доступа к водоему сообщают и другие казанцы: «Обращаюсь с проблемой доступа к Голубому озеру. Часть Малого Голубого озера перекрыта забором. До недавнего времени можно было попасть за забор и спуститься к воде. С недавнего времени ворота закрыли на замок, нарушив требование законодательства о свободном доступе к водным ресурсам. Забор и ворота принадлежат частной территории отдыха. А надпись на воротах: несуществующая организация — «Центр подготовки аквалангистов ДОСААФ».
«Реальное время» обратилось к руководителю казанского Клуба подводного плавания «Бентос» при КГМУ, чьи участники ныряют на Большом Голубом озере уже десятки лет. Руководитель Андрей Торбов подтвердил, что в свое время клуб входил в структуру Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту:
— Мы раньше при ДОСААФе были и очень долго — у меня самого удостоверение инструктора ДОСААФ еще с тех времен оформлено, в начале 90-х. И клубов в этой организации было много. Знаете, мне самому интересно, что это за организация, которая повесила этот замок на лестнице. Набрал название, указанное на табличке в поисковике, но результатов никаких не получил. Я ответственно заявляю, что это не инициатива нашего клуба «Бентос». И в целом, с точки зрения дайверов, глубина Малого Голубого озера в 4 метра, хоть и заслуживает уважения, но все равно маленькая.
База ДОСААФ для подготовки аквалангистов
В поисках автора инициативы «Реальное время» вышло на президента РОО «Федерация подводного спорта РТ» и председателя татарстанского отделения «Русского географического общества» Дмитрия Шиллера:
Дмитрий Шиллер напомнил, что военно-морская школа водолазов до Великой Отечественной войны существовала в Кронштадте. Во время войны ее вывезли в Казань, где она действовала долгие годы на ул. Подлужной:
— Здесь готовили очень многих водолазов инженерной разведки, велась серьезная подготовка и была серьезная школа. Потом школу перевели в Севастополь. Сейчас это направление возрождается, я так понимаю, в связи с последними событиями, видимо, будут готовить аквалангистов для Вооруженных сил. То, что Центр подготовки аквалангистов ДОСААФ планировали поместить именно на озера — это я слышал. Было и указание установить там табличку, чтобы люди не волновались, что это якобы какой-то беспредел, — пояснил собеседник издания.
С просьбой рассказать подробнее о Центре подготовки аквалангистов «Реальное время» обратилось и в республиканское отделение ДОСААФ. Но в ведомстве на запрос издания пока не ответили — комментарий будет опубликован по получении.
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