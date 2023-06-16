В Татарстане возрождают школу подготовки военных водолазов?

На Голубых озерах перекрыт один из спусков. По словам дайверов, водоем станет базой тренировки аквалангистов по линии ДОСААФ

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Айдаром Нуриевым

После выхода статьи «Реального времени» об изгнании с Голубых озер предпринимателей — организаторов отдыха редакции сообщили о новом ограничении на водоеме. Один из спусков к купели на Малом Голубом озере оказался перекрыт: на железной двери — замок, над входом — камера видеонаблюдения, а рядом с лестницей — запертое деревянное строение с табличкой «Центр подготовки аквалангистов ДОСААФ». «Принято решение об организации на одном из Голубых озер базы ДОСААФ для подготовки аквалангистов, — подтвердил изданию президент Федерации подводного спорта Татарстана, председатель РО РГО в РТ Дмитрий Шиллер. — В связи с последними событиями, видимо, будут готовить аквалангистов для Вооруженных сил». В самом реготделении Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту ситуацию пока не комментируют.

«Интересно получается — на Большом Голубом дайверов штрафуют, а здесь можно погружаться»

Новое развитие получила история с запретом кататься на сапбордах и погружаться с аквалангами на Голубых озерах в Казани, где инспекторы республиканского Госкомитета по биоресурсам стали «охотиться» на организаторов активного отдыха и их клиентов, выписывая штрафы. Вето на сапбординг и дайвинг в этом природном заказнике ведомство ввело еще прошлым летом — нарушителей обещали наказывать рублем на сумму от 3 тысяч до 500 тысяч рублей. По словам надзорной службы, цель — предотвратить негативное влияние такого вида отдыха на состояние озер.

Введение карательных мер не очень понятно не только предпринимателям, но и простым казанцам, которые любят посещать эти места. Многих удивили и другие новые ограничения. Айдар Нуриев любит отдыхать на водоемах всей семьей. Мужчина рассказал, как еще в прошлом году территорию Малого Голубого озера, что ближе к санаторию «Крутушка», облагородили, обустроили две лестницы для спуска с горы со стороны здравницы. И все было свободно и открыто — купель и беседка, чтобы переодеться. Но в этом году одна из лестниц оказалась заблокирована.

— Слева лестница, ведущая вниз к озерам, открыта. А прямой проход по другой лестнице закрыли, — посетовал Айдар Нуриев.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Айдаром Нуриевым

Сейчас проход преграждает железная дверь, запертая на замок. Организовано видеонаблюдение, а рядом с лестницей табличка, которая вызвала еще больше вопросов:



— На двери появился замок, рядом поставили небольшую будку, видимо, для охранника, установили видеокамеру и повесили табличку — «Центр подготовки аквалангистов ДОСААФ». При этом контактов на ней никаких не указано, кроме названия. Интересно получается — на Большом Голубом озере дайверов штрафуют, а здесь, значит, аквалангисты могут погружаться, и все нормально, да? Никаких нарушений и неблагоприятных воздействий на озеро нет? И сколько раз я там был, ни разу не видел, чтобы были какие-то аквалангисты, чтобы кто-то нырял. Охранника тоже ни разу не видел. Выходит, что для доступа тех, кто приезжает на эти озера, оставили лишь одну лестницу? — посетовал Айдар.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Айдаром Нуриевым

Не было прежде рядом с лестничным спуском и беседки. По словам мужчины, бревенчатое строение появилось недавно. Как и установленный забор, который полностью закрывает доступ к закрытой купальне, заметил обеспокоенный казанец:



— Закрытая лестница к озерам находится за глухим забором.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Айдаром Нуриевым

Глубина Малого Голубого озера — маловата



«Просто кто-то под шумок, тихой сапой решил под себя приспособить лестницу и беседку рядом с ней», — предполагает Айдар. Непонятна ему и причина, по которой доступ к лестнице и купели в этом году перекрыли:

— Ведь все благоустройство малых озер делалось на бюджетные деньги!

Об ограничении доступа к водоему сообщают и другие казанцы: «Обращаюсь с проблемой доступа к Голубому озеру. Часть Малого Голубого озера перекрыта забором. До недавнего времени можно было попасть за забор и спуститься к воде. С недавнего времени ворота закрыли на замок, нарушив требование законодательства о свободном доступе к водным ресурсам. Забор и ворота принадлежат частной территории отдыха. А надпись на воротах: несуществующая организация — «Центр подготовки аквалангистов ДОСААФ».

На дереве рядом с закрытым входом на лестницу установили камеры видеонаблюдения. Фото: предоставлено realnoevremya.ru Айдаром Нуриевым

«Реальное время» обратилось к руководителю казанского Клуба подводного плавания «Бентос» при КГМУ, чьи участники ныряют на Большом Голубом озере уже десятки лет. Руководитель Андрей Торбов подтвердил, что в свое время клуб входил в структуру Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту:

— Мы раньше при ДОСААФе были и очень долго — у меня самого удостоверение инструктора ДОСААФ еще с тех времен оформлено, в начале 90-х. И клубов в этой организации было много. Знаете, мне самому интересно, что это за организация, которая повесила этот замок на лестнице. Набрал название, указанное на табличке в поисковике, но результатов никаких не получил. Я ответственно заявляю, что это не инициатива нашего клуба «Бентос». И в целом, с точки зрения дайверов, глубина Малого Голубого озера в 4 метра, хоть и заслуживает уважения, но все равно маленькая.

Об ограничении доступа к водоему сообщают и другие казанцы. Фото: предоставлено realnoevremya.ru Айдаром Нуриевым

База ДОСААФ для подготовки аквалангистов

В поисках автора инициативы «Реальное время» вышло на президента РОО «Федерация подводного спорта РТ» и председателя татарстанского отделения «Русского географического общества» Дмитрия Шиллера:

— Я знаю, что сейчас принято решение об организации на одном из Голубых озер базы ДОСААФ для подготовки аквалангистов, их тренировок. Они в рамках допризывной подготовки начинают возрождать школу подготовки водолазов, — сообщил он нашему изданию.

Дмитрий Шиллер напомнил, что военно-морская школа водолазов до Великой Отечественной войны существовала в Кронштадте. Во время войны ее вывезли в Казань, где она действовала долгие годы на ул. Подлужной:

— Здесь готовили очень многих водолазов инженерной разведки, велась серьезная подготовка и была серьезная школа. Потом школу перевели в Севастополь. Сейчас это направление возрождается, я так понимаю, в связи с последними событиями, видимо, будут готовить аквалангистов для Вооруженных сил. То, что Центр подготовки аквалангистов ДОСААФ планировали поместить именно на озера — это я слышал. Было и указание установить там табличку, чтобы люди не волновались, что это якобы какой-то беспредел, — пояснил собеседник издания.



С просьбой рассказать подробнее о Центре подготовки аквалангистов «Реальное время» обратилось и в республиканское отделение ДОСААФ. Но в ведомстве на запрос издания пока не ответили — комментарий будет опубликован по получении.