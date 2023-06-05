Велозаезд, цигун и лесотерапия: июньская программа мероприятий на Голубых озерах

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В течение июня команда Стратегии развития реки Казанки организует ряд мероприятий на территории Большого Голубого озера. Программа направлена не только на активацию обновленной территории, но и на то, чтобы показать ее посетителям сценарии отдыха, способные сохранить местную экосистему. Об этом «Реальному времени» рассказали в Дирекции парков и скверов Казани.

Велозаезд до Голубых озер от станции «Компрессорный»

В рамках проекта восстановления Голубого озера завершили берегоукрепление водопада «Хрустальный» и благоустройство входной группы вне границ природного заказника. Программа активации обновленной территории стартовала еще в мае — с просветительских экскурсий, субботников и мастер-классов. Теперь в нее добавят немного спортивной активности — 10 июня (в субботу) в 11.00 на железнодорожной станции «Компрессорный» начнется велозаезд, участники которого должны будут финишировать на Голубых озерах.

Уточняется, что мероприятие будет реализовано совместно с велосообществом KazVel. Поездка пройдет вдоль пригородных дорог и займет от 3 до 4 часов. Общая дистанция составит около 30 км, и частично участники преодолеют ее по грунтовым дорогам. Доехать до места встречи можно на общественном транспорте или автомобиле (есть бесплатная парковка).

Фото: предоставлено командой Стратегии развития Казанки

Лесотерапия с чаепитием на берегу озера

Следующее мероприятие состоится уже 11 июня. Так, в 9.00 в Экоцентре у Хрустального водопада пройдет лесотерапия — медитативная практика на природе. Занятие по ней проведет преподаватель светских практик медитации Дмитрий Никитин. Ближайшая остановка общественного транспорта — это «Жилой массив «Кадышево» в поселке Щербаково Авиастроительного района.

Также в этот день (в 12.30) пройдет мастер-класс по созданию украшения из переработанного пластика. Вместе с командой «Экологично Казань» участники сделают для себя различные предметы, которые, как уточняют в Стратегии развития, привлекут внимание окружающих к тому, что из вторсырья можно сделать что-то долговечное. Мероприятие пройдет на том же месте.

Психотерапевтическая практика на Большом Голубом озере

Далее, 17 июня (суббота), на Большом Голубом озере состоится цигун — комплекс традиционных упражнений, возникших на основе даосской алхимии и отчасти буддийских психопрактик, выполняемых преимущественно с оздоровительными и терапевтическими целями.

В 11.00 гости соберутся у Экоцентра, где вместе с основателями проекта «Формула жизни» смогут пройти целый комплекс различных занятий. После этого на том же месте будет организовано чаепитие. Уточняется, что желающие принять участие должны взять с собой специальные коврики.

Фото: предоставлено командой Стратегии развития Казанки

Сапборды перенесли с озера на Казанку

В 12.30 24 июня (суббота) в Экоцентре пройдет мастер-класс по росписи шоппера. Его участники распишут холщовые сумки цветами и растениями, которые растут на территории водоема. Все необходимые материалы будут предоставлены организаторами, а конечный результат своей работы можно будет забрать домой.

В этот же день состоится еще одно мероприятие, которое начнется немного раньше — в 11.00. Для Большого Голубого озера такой вид досуга, как прогулки на сапбордах, стал масштабной проблемой, которая напрямую влияет на его экосистему. Поэтому команда проекта Стратегии предложила альтернативное место: русло Казанки, связанное с озером. Вместе с инструкторами из команды «Казань Яхта» гости смогут прокатиться по воде, на сапбордах, которые им предоставят сами организаторы.

С 10 октября 2022 года Комитет по биоресурсам Татарстана запретил кататься на лодках, сапбордах и других плавательных средствах на территории ООПТ «Большое Голубое озеро». Согласно документу, подобные развлечения взмучивают лечебные илы, разрушают и нарушают их структуру, загрязняя воду, а также пугая водоплавающих птиц.

Восстановление озер и новый подход к отдыху на природе

Ранее из Большого Голубого озера под сильным напором выходила большая масса воды, вымывая берега со скоростью около 900 литров в секунду. Вместе с этим существовала и угроза потери водоема из-за его слияния с Казанкой. Также проблема сохранения уникальной экосистемы природного заказника и видового разнообразия его живых организмов крылась в высокой антропогенной нагрузке и неправильных сценариях отдыха, которые то и дело практиковались здесь, несмотря на особо охраняемый статус территории.



По данным Комитета Татарстана по биоресурсам, нарушение режима заказника на Голубых озерах фиксируется каждый год. Самый массовый их вид — это заезд автотранспорта на особо охраняемую природную территорию вне дорог общего пользования.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Реальное время» неоднократно писало о Голубых озерах. Проект Стратегии развития Казанки создаст крупнейшую в России экосистему прибрежных парков площадью 1 500 га, которые будут объединены в речной национальный парк. Также отметим, что мы уже рассказывали о сценариях отдыха, бережных к природе, на их территории.

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Максим Кокунин