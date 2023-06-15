День в истории: институт имени Бутлерова, испорченная «Даная» и первая фабрика мороженого

Чем примечательна дата 15 июня?

Фото: realnoevremya.ru/Давид Казанский

Сегодня, 15 июня, Всемирный день ветра, а в России — День создания юннатского движения. В нескольких европейских странах в эту дату запретили продажу «Кока-Колы», в России появился День знаний, было принято решение о создании научно-исследовательского химического института в Казани, а также начали издавать газету в поддержку большевиков. Сегодня родились композитор Эдвард Григ, актриса Алла Казанская, советский политик Юрий Андропов, скончались татарский писатель Адель Кутуй, русская революционерка Вера Фигнер, ученый Лев Гумилев. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Бутлерову — свой химический НИИ!

15 июня 1917 года Казанский мусульманский социалистический комитет начал издавать газету «Кызыл байрак» («Красное знамя»). Она выходила три раза в неделю на татарском языке и пропагандировала идеи социализма и интернационализма. В газете публиковались антивоенные статьи, письма солдат с фронта, а также перепечатки из газет «Рабочий» и «Социал-демократ».

15 июня 1928 года в Казани открылся V Менделеевский съезд по чистой прикладной химии. Его главным событием стало решение о создании научно-исследовательского химического института имени Александра Бутлерова при Казанском университете, он начал работать в 1929 году.

15 июня 1942 года умерла от пневмонии Вера Фигнер. Будущая русская революционерка обучалась в Родионовском институте благородных девиц. Современники называли ее «богородицей русской революции», потому что Фигнер была по образованию акушеркой и принимала роды.

15 июня 1945 года от острой формы туберкулеза скончался Адель Кутуй. Повесть писателя «Неотосланные письма» при жизни автора пользовалась большим успехом, ее переиздавали несколько раз на многих языках республик Советского Союза. В 2016 году произведение было экранизировано.

Фото: Олег Тихонов/realnoevremya.ru

15 июня 2021 года «Реальное время» писало, что Россия испытывает острый дефицит рабочей силы на стройках — сказывается отток трудовых мигрантов из-за ограничительных мер на фоне пандемии коронавируса. В первом квартале 2021-го иностранным гражданам выдали на 36% меньше патентов, чем годом ранее.



Старшеклассник? Иди в школу летом!

15 июня 1984 года по указу Президиума Верховного Совета СССР 1 сентября стало всенародным праздником — Днем знаний. При этом в СССР до середины 1935 года точной даты начала учебного года не было, после 1 сентября начинали учиться первые три класса. 4—7-е классы приходили в школу 10 июня, а 8—10-е классы — 20 июня.

Фото: realnoevremya.ru

15 июня 1985 года мир чуть не потерял полотно Рембрандта «Даная», которое хранилось в Эрмитаже. Фарцовщик Бронюс Майгис облил картину серной кислотой и дважды полоснул ее ножом. Позже вандал дал объяснения своего поступка: и политические убеждения, и женоненавистничество, и желание привлечь к себе внимание. Это не возымело успеха: нарушитель был признан невменяемым и отправлен на лечение.

Как появилось мороженое

15 июня 1851 года молочник Джекоб Фуссель основал в Балтиморе первую в мире фабрику по производству мороженого. С тех пор технологии производства десерта совершенствовались, себестоимость мороженого падала и его смогли позволить себе люди с любым доходом.

15 июня 1999 года в Голландии и Люксембурге вслед за Бельгией запретили продажу «Кока-Колы». В начале июня ученики нескольких школ Антверпена почувствовали признаки отравления от употребления напитка: у них начались головные боли, тошнота и дрожь по всему телу. За пару дней количество людей с подобными симптомами увеличилось. Сама компания заявила, что нашла две причины отравления: диоксид углерода и противогрибковое средство на жестяных банках. Но это была лишь массовая истерия, поскольку независимые эксперты не нашли загрязнений в напитке.