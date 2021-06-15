«Мигрантов нам очень не хватает для реализации амбициозных планов»
Как в Татарстане решают проблему с оттоком рабочей силы
Россия испытывает острый дефицит рабочей силы на стройках — сказывается отток трудовых мигрантов из-за ограничительных мер на фоне пандемии коронавируса. В первом квартале 2021-го иностранным гражданам выдали на 36% меньше патентов, чем годом ранее. Как в Татарстане обходятся без трудовых мигрантов и какими могут быть последствия, разбирался корреспондент «Реального времени».
Резкий дефицит трудовых мигрантов
В России складывается сложная ситуация с трудовой миграцией. В МВД России заявили, что в январе — апреле 2021 года оформленных разрешений на временное проживание иностранным гражданам и лицам без гражданства (первично) стало на 29,3% меньше, а именно — 34 925. Годом ранее таких разрешений выдали 49 433.
На миграционный учет встало меньше иностранных граждан и лиц без гражданства — на 28,6%, их число достигло уровня в 2 919 205 человек. Годом ранее их было 4 086 402.
Количество оформленных видов на жительство также уменьшилось на 8,1% (74 003 штук) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 80 545.
По данным МВД, иностранные граждане и лица без гражданства с начала года оформили на 35,7% меньше патентов (359 727), чем годом ранее (559 055). За последние пять лет — это минимальное количество патентов в России.
Оформленных разрешений на работу в этом году формально прибавилось на 14,7%, до 22 449 единиц, но этот рост объясняется крайне низкой базой прошлого года (19 579 единиц) на фоне пандемии. В 2017—2019 гг. выданных разрешений на работу за те же первые четыре месяца года было на уровне 36—43 тысяч.
Правда, разрешений высококвалифицированным специалистам выдано в два раза больше, чем годом ранее. И это максимальное за пять лет значение — 12 958 штук. Просто квалифицированным специалистам выдали на 28,2% меньше допусков к работе — 1 615 (годом ранее 2 248).
В итоге общее количество действительных разрешений на работу составило 69 345, что на 28,9% меньше прошлогоднего аналогичного периода (97 576).
|Показатель
|2017 г.
|2018 г.
|2019 г.
|2020 г.
|2021 г.
|Изменение 2020-2021 гг.
|Оформлено приглашений иностранным гражданам и лицам без гражданства
|139.956
|142.339
|146.042
|77.433
|50.780
|-34,4%
|Оформлено виз иностранным гражданам и лицам без гражданства
|70.305
|71.665
|77.206
|70.738
|44.680
|-36,8%
|Оформлено разрешений на временное проживание иностранным гражданам и лицам без гражданства (первично)
|88.429
|83.734
|77.362
|49.433
|34.925
|-29,3%
|Оформлено видов на жительство иностранным гражданам и лицам без гражданства (первично)
|61.572
|58.747
|60.414
|80.545
|74.003
|-8,1%
|Количество фактов постановки на миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства
|4.052.442
|4.558.898
|5.126.235
|4.086.402
|2.919.205
|-28,6%
|Оформлено разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства, всего
|43.694
|36.321
|36.054
|19.579
|22.449
|14,7%
|в том числе
|высококвалифицированным специалистам
|8.259
|8.184
|10.227
|6.448
|12.958
|101,0%
|квалифицированным специалистам
|4.362
|5.403
|5.570
|2.248
|1.615
|-28,2%
|Количество действительных разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства на конец отчетного периода
|97.576
|69.345
|-28,9%
|Оформлено патентов иностранным гражданам и лицам без гражданства
|501.153
|570.543
|600.267
|559.055
|359.727
|-35,7%
|Направлено представлений о неразрешении иностранным гражданам и лицам без гражданства въезда в Российскую Федерацию
|51.456
|96.914
|86.578
|88.014
|76.087
|-13,6%
На треть меньше трудовых мигрантов
Оценивая ситуацию в Татарстане, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты республики Клара Тазетдинова назвала секторы экономики, где испытывают наибольший дефицит иностранной рабочей силы:
— Это строительная отрасль, что достаточно традиционно уже для нашей республики. Есть и на промышленных предприятиях потребность, а также система обслуживания населения имеет определенные сложности.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявлял: «Мигрантов стало совсем мало у нас за последний год. И этих самых мигрантов нам очень и очень не хватает для реализации амбициозных планов». Он пояснил, что речь прежде всего о строительной сфере: «Мы должны строить больше, чем мы строим сейчас. Должны строить больше ощутимо, но для этого нужны рабочие руки. Их стало меньше из-за пандемии». Рабочих рук не хватает не только в строительстве, но и в сельском хозяйстве. «Поэтому определенный дефицит в мигрантах, безусловно, есть», — подытожил Песков.
По данным Росстата, численность иностранных граждан, работающих по трудовым договорам и гражданско-правовым договорам в январе — марте в строительстве уменьшилась на 65,1%, до 868 граждан (годом ранее было 2 485 человек).
В России предпринимают определенные меры, чтобы исправить ситуацию. Как писало «Реальное время», правительство рассматривает вопрос упрощенного въезда в страну трудовых мигрантов для строительной отрасли. Их дефицит — на данный момент основная проблема строительной отрасли, это очень большие риски, подрыв экономики страны, подчеркивал российский вице-премьер Марат Хуснуллин.
|Регион
|январь-март 2017
|январь-март 2018
|январь-март 2019
|январь-март 2020
|январь-март 2021
|Изменение январь-март
2020-2021 гг.
|Российская Федерация
|6.789
|4.880
|2.323
|2.485
|868
|-65,1%
|Центральный федеральный округ
|629
|1.481
|1.125
|1.215
|244
|-79,9%
|Белгородская область
|1
|1
|16
|1
|0
|-100,0%
|Брянская область
|3
|10
|0
|0
|0
|0,0%
|Владимирская область
|35
|0
|0
|6
|0
|-100,0%
|Воронежская область
|15
|0
|0
|0
|0
|0,0%
|Ивановская область
|0
|0
|0
|0
|244
|-
|Калужская область
|35
|89
|64
|150
|0
|-100,0%
|Костромская область
|0
|0
|0
|0
|0
|0,0%
|Курская область
|0
|0
|0
|0
|0
|0,0%
|Липецкая область
|135
|484
|17
|30
|0
|-100,0%
|Московская область
|22
|498
|11
|2
|0
|-100,0%
|Орловская область
|0
|0
|0
|0
|0
|0,0%
|Рязанская область
|4
|15
|17
|9
|0
|-100,0%
|Смоленская область
|7
|0
|0
|0
|0
|0,0%
|Тамбовская область
|0
|0
|0
|0
|0
|0,0%
|Тверская область
|0
|7
|0
|29
|0
|-100,0%
|Тульская область
|0
|0
|9
|3
|0
|-100,0%
|Ярославская область
|349
|42
|0
|0
|0
|0,0%
|г. Москва
|23
|335
|991
|985
|0
|-100,0%
|Северо-Западный федеральный округ
|611
|443
|551
|94
|20
|-78,7%
|Республика Карелия
|12
|25
|0
|0
|0
|0,0%
|Республика Коми
|64
|40
|81
|2
|0
|-100,0%
|Архангельская область (с а/о )
|84
|9
|2
|5
|0
|-100,0%
|Архангельская область (без а/о)
|0
|0
|0
|0
|0
|0,0%
|Ненецкий автономный округ
|84
|9
|2
|5
|0
|-100,0%
|Вологодская область
|17
|4
|0
|0
|0
|0,0%
|Калининградская область
|1
|29
|57
|0
|0
|0,0%
|ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
|387
|335
|398
|87
|0
|-100,0%
|Мурманская область
|8
|0
|0
|0
|0
|0,0%
|Новгородская область
|37
|0
|13
|0
|20
|-
|Псковская область
|1
|1
|0
|0
|0
|0,0%
|Северо-Кавказский федеральный округ
|489
|159
|159
|165
|159
|-3,6%
|Республика Дагестан
|0
|0
|0
|0
|0
|0,0%
|Республика Ингушетия
|0
|0
|0
|15
|0
|-100,0%
|Кабардино-Балкарская Республика
|489
|156
|159
|149
|159
|6,7%
|Карачаево-Черкесская Республика
|0
|3
|0
|1
|0
|-100,0%
|Республика Северная Осетия - Алания
|0
|0
|0
|0
|0
|0,0%
|Чеченская Республика
|0
|0
|0
|0
|0
|0,0%
|Ставропольский край
|0
|0
|0
|0
|0
|0,0%
|Южный федеральный округ
|812
|88
|116
|302
|86
|-71,5%
|Республика Адыгея
|0
|0
|0
|0
|0
|0,0%
|Республика Калмыкия
|0
|0
|0
|0
|0
|0,0%
|Республика Крым
|0
|0
|0
|0
|0
|0,0%
|Краснодарский край
|730
|3
|116
|302
|86
|-71,5%
|Астраханская область
|82
|15
|0
|0
|0
|0,0%
|Волгоградская область
|0
|0
|0
|0
|0
|0,0%
|Ростовская область
|0
|70
|0
|0
|0
|0,0%
|г. Севастополь
|0
|0
|0
|0
|0
|0,0%
|Приволжский федеральный округ
|3.412
|2.424
|109
|117
|0
|-100,0%
|Республика Башкортостан
|407
|2.101
|0
|0
|0
|0,0%
|Республика Марий Эл
|21
|0
|0
|0
|0
|0,0%
|Республика Мордовия
|0
|0
|0
|0
|0
|0,0%
|Республика Татарстан
|0
|0
|0
|9
|0
|-100,0%
|Удмуртская Республика
|0
|0
|2
|0
|0
|0,0%
|Чувашская Республика
|0
|0
|0
|0
|0
|0,0%
|Пермский край
|0
|0
|0
|0
|0
|0,0%
|Кировская область
|10
|0
|0
|0
|0
|0,0%
|Нижегородская область
|2.794
|14
|0
|0
|0
|0,0%
|Оренбургская область
|57
|235
|62
|70
|0
|-100,0%
|Пензенская область
|0
|0
|0
|0
|0
|0,0%
|Самарская область
|65
|0
|0
|0
|0
|0,0%
|Саратовская область
|58
|39
|45
|38
|0
|-100,0%
|Ульяновская область
|0
|35
|0
|0
|0
|0,0%
|Уральский федеральный округ
|305
|172
|77
|305
|0
|-100,0%
|Курганская область
|0
|0
|0
|0
|0
|0,0%
|Свердловская область
|0
|8
|0
|31
|0
|-100,0%
|Тюменская область (с а/о)
|305
|158
|77
|274
|0
|-100,0%
|Тюменская область (без а/о)
|35
|73
|6
|227
|0
|-100,0%
|Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
|269
|84
|0
|14
|0
|-100,0%
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|1
|1
|71
|33
|0
|-100,0%
|Челябинская область
|0
|6
|0
|0
|0
|0,0%
|Сибирский федеральный округ
|448
|55
|85
|223
|324
|45,3%
|Республика Алтай
|0
|0
|0
|0
|0
|0,0%
|Республика Бурятия
|0
|0
|н/д
|Республика Тыва
|129
|0
|0
|0
|0
|0,0%
|Республика Хакасия
|0
|43
|0
|0
|0
|0,0%
|Алтайский край
|216
|0
|0
|0
|0
|0,0%
|Забайкальский край
|0
|0
|н/д
|Красноярский край
|2
|0
|0
|0
|75
|-
|Иркутская область
|0
|0
|0
|4
|0
|-100,0%
|Кемеровская область - Кузбасс
|0
|0
|0
|0
|228
|-
|Новосибирская область
|99
|8
|63
|38
|21
|-44,7%
|Омская область
|2
|4
|22
|181
|0
|-100,0%
|Томская область
|0
|0
|0
|0
|0
|0,0%
|Дальневосточный федеральный округ
|83
|58
|101
|64
|35
|-45,3%
|Республика Бурятия
|0
|0
|0
|0,0%
|Республика Саха (Якутия)
|0
|0
|0
|0
|0
|0,0%
|Забайкальский край
|0
|0
|0
|0,0%
|Камчатский край
|0
|0
|0
|0
|0
|0,0%
|Приморский край
|0
|0
|0
|0
|0
|0,0%
|Хабаровский край
|0
|0
|0
|24
|0
|-100,0%
|Амурская область
|7
|0
|0
|0
|0
|0,0%
|Магаданская область
|0
|40
|0
|0
|35
|-
|Сахалинская область
|76
|18
|101
|0
|0
|0,0%
|Еврейская автономная область
|0
|0
|0
|0
|0
|0,0%
|Чукотский автономный округ
|0
|0
|0
|40
|0
|-100,0%
«Вовлекаются те категории, которые до этого не рассматривались»
— В стране сегодня 1,5-2 млн недостатка трудовых ресурсов только в отрасли строительства, и зарплаты рабочих поднялись из-за дефицита где-то на 50%, а где-то — в два раза. То есть даже платя в два раза большую зарплату, собрать людей крайне сложно. Мы считаем, что это один из основных сдерживающих факторов развития всей стройки, — сетовал Хуснуллин.
При этом вице-премьер добавил, что увеличение зарплаты рабочим на стройках наполовину приводит к росту цены жилья на 12,5%.
Клара Тазетдинова указала и на положительные стороны вопроса. Например, дефицит трудовых мигрантов привел к тому, что предприятия стали повышать привлекательность своих рабочих мест:
— В ряде секторов экономики поднималась заработная плата. На рынок труда привлекаются лица пенсионного и предпенсионного возраста, студенты. Вовлекаются те категории населения, которые в качестве основного трудового ресурса до этого не рассматривались.
По ее словам, это миф, что трудовые мигранты — это очень дешево: «После приезда мигранта в Россию из страны ближнего зарубежья, к примеру, ему, для того чтобы начать работать, нужно 20-25 тыс. рублей, чтобы оформить патент, сдать экзамен, пройти медосмотр. Он несет определенные расходы для того, чтобы приступить к трудовой деятельности».
Менее оптимистично на возможные последствия смотрит Юлия Флоринская: «Сроки растягиваются. Если не хватает работников на стройке, то их перебрасывают с объекта на объект. В сельском хозяйстве это, наверное, приводит к потере какой-то части урожая. В частных домохозяйствах кто-то откладывает некоторые работы или нанимает жителей города за большие деньги ненадолго. Крупным проектам, конечно, сложнее».
«Проблема снимается»
То же самое подтверждает Юлия Флоринская: «Сейчас не так перекрыто, как год назад, есть рейсы два раза в неделю из Узбекистана, Таджикистана, из Киргизии летят. Поэтому постепенно начнется небольшой, но подъем. Он не такой, какой был раньше (6-7 млн мигрантов), но и рост экономики у нас не такой, как раньше». Однако, по мнению эксперта, при таком открытии границ, как сейчас, ситуация кардинально не улучшится:
— Пока существуют ограничения, какие-то сиюминутные потери у крупных проектов будут. То, что пытаются решить организованным набором — это ничего не решит. Массово решить проблему таким образом нельзя.
Перспективы рынка трудовой миграции, по мнению Клары Тазетдиновой, будут зависеть от того, как будет складываться ситуация с распространением коронавирусной инфекции: «Насколько в странах исхода ситуация благополучная. Постепенно происходит открытие границ для стран, где ситуация стабилизируется».
|Международная миграция в России
|I квартал 2017 г.
|I квартал 2018 г.
|I квартал 2019 г.
|I квартал 2020 г.
|I квартал 2021 г.
|Изменение 1 кв 2020-2021 гг., %
|I квартал 2017 г.
|I квартал 2018 г.
|I квартал 2019 г.
|I квартал 2020 г.
|I квартал 2021 г.
|человек
|на 10 тыс. населения
|международная миграция
|прибывшие
|122.305
|131.594
|162.447
|152.572
|154.955
|1,6%
|33,8
|36,3
|44,9
|41,8
|43
|выбывшие
|70.180
|84.856
|88.682
|108.916
|100.374
|-7,8%
|19,4
|23,4
|24,5
|29,8
|27,8
|миграционный прирост (+), снижение (-)
|52.125
|46.738
|73.765
|43.656
|54.581
|25,0%
|14,4
|12,9
|20,4
|12
|15,2
|в том числе:
|с государствами-участниками СНГ
|прибывшие
|112.147
|120.555
|144.709
|138.621
|143.829
|3,8%
|31
|33,3
|40
|38
|39,9
|выбывшие
|61.930
|76.750
|80.259
|97.436
|90.540
|-7,1%
|17,1
|21,2
|22,2
|26,7
|25,1
|миграционный прирост (+), снижение (-)
|50.217
|43.805
|64.450
|41.185
|53.289
|29,4%
|13,9
|12,1
|17,8
|11,3
|14,8
|со странами дальнего зарубежья
|прибывшие
|10.158
|11.039
|17.738
|13.951
|11.126
|-20,2%
|2,8
|3
|4,9
|3,8
|3,1
|выбывшие
|8.250
|8.106
|8.423
|11.480
|9.834
|-14,3%
|2,3
|2,2
|2,3
|3,1
|2,7
|миграционный прирост (+), снижение (-)
|1.908
|2.933
|9.315
|2.471
|1.292
|-47,7%
|0,5
|0,8
|2,6
|0,7
|0,4
Прирост миграции в Татарстане
В республике прирост международной миграции в первом квартале года обновил максимум в последнюю пятилетку, впрочем, значения не такие большие — с начала года у нас на 717 иностранных специалистов было больше. Всего в Татарстан въехало из-за границы 2 349 человек, что примерно соответствует значениям аналогичного периода прошлого года — 2 328 человек. А выехало меньше: 1 632 мигранта (годом ранее — 1 721 человек).
Причины необычной ситуации пояснила Клара Тазетдинова, указав, что в прошлом году было принято много разных решений по вопросам трудовой миграции:
— Если раньше человек, проработав здесь определенное время, обязан был выехать, то в прошлом году и в этом году они могут не выезжать и находиться на территории России.
При этом в данном случае Юлия Флоринская предостерегла от неправильного толкования статистики: «Данные Росстата говорят о приросте жителей, а цифры МВД — о трудовых мигрантах. Трудовые мигранты иногда попадают в постоянное население (в миграционный прирост), когда пребывают в стране больше 9 месяцев».
|Международная миграция населения в Татарстане в январе — марте
|2017 г.
|2018 г.
|2019 г .
|2020 г.
|2021 г.
|2017 г.
|2018 г.
|2019 г.
|2020 г.
|2021 г.
|человек
|на 10 000 населения
|Число прибытий
|1.665
|1.756
|1.564
|2.328
|2.349
|17,4
|18,3
|16,3
|24
|24,5
|Число выбытий
|1.157
|1.129
|1.056
|1.721
|1.632
|12,1
|11,8
|11
|17,7
|17
|Миграционный прирост
|508
|627
|508
|607
|717
|5,3
|6,5
|5,3
|6,3
|7,5
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