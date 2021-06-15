«Мигрантов нам очень не хватает для реализации амбициозных планов»

Как в Татарстане решают проблему с оттоком рабочей силы

Фото: Олег Тихонов

Россия испытывает острый дефицит рабочей силы на стройках — сказывается отток трудовых мигрантов из-за ограничительных мер на фоне пандемии коронавируса. В первом квартале 2021-го иностранным гражданам выдали на 36% меньше патентов, чем годом ранее. Как в Татарстане обходятся без трудовых мигрантов и какими могут быть последствия, разбирался корреспондент «Реального времени».

Резкий дефицит трудовых мигрантов

В России складывается сложная ситуация с трудовой миграцией. В МВД России заявили, что в январе — апреле 2021 года оформленных разрешений на временное проживание иностранным гражданам и лицам без гражданства (первично) стало на 29,3% меньше, а именно — 34 925. Годом ранее таких разрешений выдали 49 433.

На миграционный учет встало меньше иностранных граждан и лиц без гражданства — на 28,6%, их число достигло уровня в 2 919 205 человек. Годом ранее их было 4 086 402.

Количество оформленных видов на жительство также уменьшилось на 8,1% (74 003 штук) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 80 545.

По данным МВД, иностранные граждане и лица без гражданства с начала года оформили на 35,7% меньше патентов (359 727), чем годом ранее (559 055). За последние пять лет — это минимальное количество патентов в России.



Оформленных разрешений на работу в этом году формально прибавилось на 14,7%, до 22 449 единиц, но этот рост объясняется крайне низкой базой прошлого года (19 579 единиц) на фоне пандемии. В 2017—2019 гг. выданных разрешений на работу за те же первые четыре месяца года было на уровне 36—43 тысяч.

Правда, разрешений высококвалифицированным специалистам выдано в два раза больше, чем годом ранее. И это максимальное за пять лет значение — 12 958 штук. Просто квалифицированным специалистам выдали на 28,2% меньше допусков к работе — 1 615 (годом ранее 2 248).

В итоге общее количество действительных разрешений на работу составило 69 345, что на 28,9% меньше прошлогоднего аналогичного периода (97 576).



Миграционная ситуация в России за январь — апрель

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. Изменение 2020-2021 гг. Оформлено приглашений иностранным гражданам и лицам без гражданства 139.956 142.339 146.042 77.433 50.780 -34,4% Оформлено виз иностранным гражданам и лицам без гражданства 70.305 71.665 77.206 70.738 44.680 -36,8% Оформлено разрешений на временное проживание иностранным гражданам и лицам без гражданства (первично) 88.429 83.734 77.362 49.433 34.925 -29,3% Оформлено видов на жительство иностранным гражданам и лицам без гражданства (первично) 61.572 58.747 60.414 80.545 74.003 -8,1% Количество фактов постановки на миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства 4.052.442 4.558.898 5.126.235 4.086.402 2.919.205 -28,6% Оформлено разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства, всего 43.694 36.321 36.054 19.579 22.449 14,7% в том числе высококвалифицированным специалистам 8.259 8.184 10.227 6.448 12.958 101,0% квалифицированным специалистам 4.362 5.403 5.570 2.248 1.615 -28,2% Количество действительных разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства на конец отчетного периода 97.576 69.345 -28,9% Оформлено патентов иностранным гражданам и лицам без гражданства 501.153 570.543 600.267 559.055 359.727 -35,7% Направлено представлений о неразрешении иностранным гражданам и лицам без гражданства въезда в Российскую Федерацию 51.456 96.914 86.578 88.014 76.087 -13,6%

На треть меньше трудовых мигрантов

Оценивая ситуацию в Татарстане, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты республики Клара Тазетдинова назвала секторы экономики, где испытывают наибольший дефицит иностранной рабочей силы:

— Это строительная отрасль, что достаточно традиционно уже для нашей республики. Есть и на промышленных предприятиях потребность, а также система обслуживания населения имеет определенные сложности.

— В строительстве не хватает. Сейчас сельскохозяйственный сезон — явно там не хватает. Наверняка не хватает в домохозяйствах. На дачах в больших городах было много работников. Статистика говорит, что на треть меньше трудовых мигрантов. Но ведь и занятость схлопнулась, — считает старший научный сотрудник Центра демографических исследований НИУ ВШЭ Юлия Флоринская.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявлял: «Мигрантов стало совсем мало у нас за последний год. И этих самых мигрантов нам очень и очень не хватает для реализации амбициозных планов». Он пояснил, что речь прежде всего о строительной сфере: «Мы должны строить больше, чем мы строим сейчас. Должны строить больше ощутимо, но для этого нужны рабочие руки. Их стало меньше из-за пандемии». Рабочих рук не хватает не только в строительстве, но и в сельском хозяйстве. «Поэтому определенный дефицит в мигрантах, безусловно, есть», — подытожил Песков.



По данным Росстата, численность иностранных граждан, работающих по трудовым договорам и гражданско-правовым договорам в январе — марте в строительстве уменьшилась на 65,1%, до 868 граждан (годом ранее было 2 485 человек).

В России предпринимают определенные меры, чтобы исправить ситуацию. Как писало «Реальное время», правительство рассматривает вопрос упрощенного въезда в страну трудовых мигрантов для строительной отрасли. Их дефицит — на данный момент основная проблема строительной отрасли, это очень большие риски, подрыв экономики страны, подчеркивал российский вице-премьер Марат Хуснуллин.

Численность иностранных граждан, работающих по трудовым и гражданско-правовым договорам в строительстве

Регион январь-март 2017 январь-март 2018 январь-март 2019 январь-март 2020 январь-март 2021 Изменение январь-март

2020-2021 гг. Российская Федерация 6.789 4.880 2.323 2.485 868 -65,1% Центральный федеральный округ 629 1.481 1.125 1.215 244 -79,9% Белгородская область 1 1 16 1 0 -100,0% Брянская область 3 10 0 0 0 0,0% Владимирская область 35 0 0 6 0 -100,0% Воронежская область 15 0 0 0 0 0,0% Ивановская область 0 0 0 0 244 - Калужская область 35 89 64 150 0 -100,0% Костромская область 0 0 0 0 0 0,0% Курская область 0 0 0 0 0 0,0% Липецкая область 135 484 17 30 0 -100,0% Московская область 22 498 11 2 0 -100,0% Орловская область 0 0 0 0 0 0,0% Рязанская область 4 15 17 9 0 -100,0% Смоленская область 7 0 0 0 0 0,0% Тамбовская область 0 0 0 0 0 0,0% Тверская область 0 7 0 29 0 -100,0% Тульская область 0 0 9 3 0 -100,0% Ярославская область 349 42 0 0 0 0,0% г. Москва 23 335 991 985 0 -100,0% Северо-Западный федеральный округ 611 443 551 94 20 -78,7% Республика Карелия 12 25 0 0 0 0,0% Республика Коми 64 40 81 2 0 -100,0% Архангельская область (с а/о ) 84 9 2 5 0 -100,0% Архангельская область (без а/о) 0 0 0 0 0 0,0% Ненецкий автономный округ 84 9 2 5 0 -100,0% Вологодская область 17 4 0 0 0 0,0% Калининградская область 1 29 57 0 0 0,0% ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 387 335 398 87 0 -100,0% Мурманская область 8 0 0 0 0 0,0% Новгородская область 37 0 13 0 20 - Псковская область 1 1 0 0 0 0,0% Северо-Кавказский федеральный округ 489 159 159 165 159 -3,6% Республика Дагестан 0 0 0 0 0 0,0% Республика Ингушетия 0 0 0 15 0 -100,0% Кабардино-Балкарская Республика 489 156 159 149 159 6,7% Карачаево-Черкесская Республика 0 3 0 1 0 -100,0% Республика Северная Осетия - Алания 0 0 0 0 0 0,0% Чеченская Республика 0 0 0 0 0 0,0% Ставропольский край 0 0 0 0 0 0,0% Южный федеральный округ 812 88 116 302 86 -71,5% Республика Адыгея 0 0 0 0 0 0,0% Республика Калмыкия 0 0 0 0 0 0,0% Республика Крым 0 0 0 0 0 0,0% Краснодарский край 730 3 116 302 86 -71,5% Астраханская область 82 15 0 0 0 0,0% Волгоградская область 0 0 0 0 0 0,0% Ростовская область 0 70 0 0 0 0,0% г. Севастополь 0 0 0 0 0 0,0% Приволжский федеральный округ 3.412 2.424 109 117 0 -100,0% Республика Башкортостан 407 2.101 0 0 0 0,0% Республика Марий Эл 21 0 0 0 0 0,0% Республика Мордовия 0 0 0 0 0 0,0% Республика Татарстан 0 0 0 9 0 -100,0% Удмуртская Республика 0 0 2 0 0 0,0% Чувашская Республика 0 0 0 0 0 0,0% Пермский край 0 0 0 0 0 0,0% Кировская область 10 0 0 0 0 0,0% Нижегородская область 2.794 14 0 0 0 0,0% Оренбургская область 57 235 62 70 0 -100,0% Пензенская область 0 0 0 0 0 0,0% Самарская область 65 0 0 0 0 0,0% Саратовская область 58 39 45 38 0 -100,0% Ульяновская область 0 35 0 0 0 0,0% Уральский федеральный округ 305 172 77 305 0 -100,0% Курганская область 0 0 0 0 0 0,0% Свердловская область 0 8 0 31 0 -100,0% Тюменская область (с а/о) 305 158 77 274 0 -100,0% Тюменская область (без а/о) 35 73 6 227 0 -100,0% Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 269 84 0 14 0 -100,0% Ямало-Ненецкий автономный округ 1 1 71 33 0 -100,0% Челябинская область 0 6 0 0 0 0,0% Сибирский федеральный округ 448 55 85 223 324 45,3% Республика Алтай 0 0 0 0 0 0,0% Республика Бурятия 0 0 н/д Республика Тыва 129 0 0 0 0 0,0% Республика Хакасия 0 43 0 0 0 0,0% Алтайский край 216 0 0 0 0 0,0% Забайкальский край 0 0 н/д Красноярский край 2 0 0 0 75 - Иркутская область 0 0 0 4 0 -100,0% Кемеровская область - Кузбасс 0 0 0 0 228 - Новосибирская область 99 8 63 38 21 -44,7% Омская область 2 4 22 181 0 -100,0% Томская область 0 0 0 0 0 0,0% Дальневосточный федеральный округ 83 58 101 64 35 -45,3% Республика Бурятия 0 0 0 0,0% Республика Саха (Якутия) 0 0 0 0 0 0,0% Забайкальский край 0 0 0 0,0% Камчатский край 0 0 0 0 0 0,0% Приморский край 0 0 0 0 0 0,0% Хабаровский край 0 0 0 24 0 -100,0% Амурская область 7 0 0 0 0 0,0% Магаданская область 0 40 0 0 35 - Сахалинская область 76 18 101 0 0 0,0% Еврейская автономная область 0 0 0 0 0 0,0% Чукотский автономный округ 0 0 0 40 0 -100,0%

«Вовлекаются те категории, которые до этого не рассматривались»



— В стране сегодня 1,5-2 млн недостатка трудовых ресурсов только в отрасли строительства, и зарплаты рабочих поднялись из-за дефицита где-то на 50%, а где-то — в два раза. То есть даже платя в два раза большую зарплату, собрать людей крайне сложно. Мы считаем, что это один из основных сдерживающих факторов развития всей стройки, — сетовал Хуснуллин.



При этом вице-премьер добавил, что увеличение зарплаты рабочим на стройках наполовину приводит к росту цены жилья на 12,5%.

Директор ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент» Ольга Волчкова также отметила в разговоре с нашим изданием нехватку рабочей силы, которая влияет на рост стоимости первичной недвижимости, «особенно в летний период».

Клара Тазетдинова указала и на положительные стороны вопроса. Например, дефицит трудовых мигрантов привел к тому, что предприятия стали повышать привлекательность своих рабочих мест:



— В ряде секторов экономики поднималась заработная плата. На рынок труда привлекаются лица пенсионного и предпенсионного возраста, студенты. Вовлекаются те категории населения, которые в качестве основного трудового ресурса до этого не рассматривались.

По ее словам, это миф, что трудовые мигранты — это очень дешево: «После приезда мигранта в Россию из страны ближнего зарубежья, к примеру, ему, для того чтобы начать работать, нужно 20-25 тыс. рублей, чтобы оформить патент, сдать экзамен, пройти медосмотр. Он несет определенные расходы для того, чтобы приступить к трудовой деятельности».

Менее оптимистично на возможные последствия смотрит Юлия Флоринская: «Сроки растягиваются. Если не хватает работников на стройке, то их перебрасывают с объекта на объект. В сельском хозяйстве это, наверное, приводит к потере какой-то части урожая. В частных домохозяйствах кто-то откладывает некоторые работы или нанимает жителей города за большие деньги ненадолго. Крупным проектам, конечно, сложнее».

«Проблема снимается»

Замминистра труда Татарстана считает, что постепенно проблема будет снята: «Снимаются ограничения по авиаперевозкам, рассматривается вопрос по железнодорожным перевозкам. Принят на уровне правительства России алгоритм, когда есть очень острая потребность на крупные проекты. По нему для крупных предприятий есть возможность завезти иностранную рабочую силу».

То же самое подтверждает Юлия Флоринская: «Сейчас не так перекрыто, как год назад, есть рейсы два раза в неделю из Узбекистана, Таджикистана, из Киргизии летят. Поэтому постепенно начнется небольшой, но подъем. Он не такой, какой был раньше (6-7 млн мигрантов), но и рост экономики у нас не такой, как раньше». Однако, по мнению эксперта, при таком открытии границ, как сейчас, ситуация кардинально не улучшится:



— Пока существуют ограничения, какие-то сиюминутные потери у крупных проектов будут. То, что пытаются решить организованным набором — это ничего не решит. Массово решить проблему таким образом нельзя.

Перспективы рынка трудовой миграции, по мнению Клары Тазетдиновой, будут зависеть от того, как будет складываться ситуация с распространением коронавирусной инфекции: «Насколько в странах исхода ситуация благополучная. Постепенно происходит открытие границ для стран, где ситуация стабилизируется».

Международная миграция в России

Международная миграция в России I квартал 2017 г. I квартал 2018 г. I квартал 2019 г. I квартал 2020 г. I квартал 2021 г. Изменение 1 кв 2020-2021 гг., % I квартал 2017 г. I квартал 2018 г. I квартал 2019 г. I квартал 2020 г. I квартал 2021 г. человек на 10 тыс. населения международная миграция прибывшие 122.305 131.594 162.447 152.572 154.955 1,6% 33,8 36,3 44,9 41,8 43 выбывшие 70.180 84.856 88.682 108.916 100.374 -7,8% 19,4 23,4 24,5 29,8 27,8 миграционный прирост (+), снижение (-) 52.125 46.738 73.765 43.656 54.581 25,0% 14,4 12,9 20,4 12 15,2 в том числе: с государствами-участниками СНГ прибывшие 112.147 120.555 144.709 138.621 143.829 3,8% 31 33,3 40 38 39,9 выбывшие 61.930 76.750 80.259 97.436 90.540 -7,1% 17,1 21,2 22,2 26,7 25,1 миграционный прирост (+), снижение (-) 50.217 43.805 64.450 41.185 53.289 29,4% 13,9 12,1 17,8 11,3 14,8 со странами дальнего зарубежья прибывшие 10.158 11.039 17.738 13.951 11.126 -20,2% 2,8 3 4,9 3,8 3,1 выбывшие 8.250 8.106 8.423 11.480 9.834 -14,3% 2,3 2,2 2,3 3,1 2,7 миграционный прирост (+), снижение (-) 1.908 2.933 9.315 2.471 1.292 -47,7% 0,5 0,8 2,6 0,7 0,4

Прирост миграции в Татарстане

В республике прирост международной миграции в первом квартале года обновил максимум в последнюю пятилетку, впрочем, значения не такие большие — с начала года у нас на 717 иностранных специалистов было больше. Всего в Татарстан въехало из-за границы 2 349 человек, что примерно соответствует значениям аналогичного периода прошлого года — 2 328 человек. А выехало меньше: 1 632 мигранта (годом ранее — 1 721 человек).

Причины необычной ситуации пояснила Клара Тазетдинова, указав, что в прошлом году было принято много разных решений по вопросам трудовой миграции:

— Если раньше человек, проработав здесь определенное время, обязан был выехать, то в прошлом году и в этом году они могут не выезжать и находиться на территории России.

При этом в данном случае Юлия Флоринская предостерегла от неправильного толкования статистики: «Данные Росстата говорят о приросте жителей, а цифры МВД — о трудовых мигрантах. Трудовые мигранты иногда попадают в постоянное население (в миграционный прирост), когда пребывают в стране больше 9 месяцев».

Международная миграция в Татарстане в январе — марте

Международная миграция населения в Татарстане в январе — марте 2017 г. 2018 г. 2019 г . 2020 г. 2021 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. человек на 10 000 населения Число прибытий 1.665 1.756 1.564 2.328 2.349 17,4 18,3 16,3 24 24,5 Число выбытий 1.157 1.129 1.056 1.721 1.632 12,1 11,8 11 17,7 17 Миграционный прирост 508 627 508 607 717 5,3 6,5 5,3 6,3 7,5