Мангалы, дороги и благоустройство берега: какой будет вторая очередь парка «Прибрежный» в Челнах

В этом году на второй этап потратят 151 млн рублей

Фото: скриншот realnoevremya.ru из эскизного проекта

Челнинский парк «Прибрежный» активно вдыхает новую жизнь — в автограде презентовали второй этап реконструкции территории. Построенный еще в 1950-е годы парк в ближайшие годы, по задумке архитекторов, станет точкой притяжения для многих горожан. Что уже сделано и какие нововведения ждут челнинцев — в материале «Реального времени».

Парк обрел дурную славу

Парк «Прибрежный» появился в Набережных Челнах на месте песчаного берега в послевоенные 50-е годы. Его засадили лесоводы Елабужского лесхоза совместно с жителями, чтобы создать берегоукрепление прибрежной полосы. В 1982 году здесь появилась конно-спортивная школа «Тулпар», а спустя еще несколько лет парк получил дурную славу. В 90-е годы эта территория регулярно попадала в криминальные сводки. Зона стала своеобразным местом нахождения различных банд из-за чего в лесной зоне стали часто находить тела горожан. Люди попросту боялись заходить в него.

Сейчас ситуация выглядит совсем иначе. За последние годы власти Челнов решили создать из некогда криминального парка территорию для отдыха всех жителей республики. Предполагалось, что интересен он будет для людей всех возрастов. Конкретно расчет был на спортсменов, молодоженов, пенсионеров, инвалидов, родителей с детьми и других местных жителей.

Фото: скриншот realnoevremya.ru из эскизного проекта

До плана реконструкции шло активное обсуждение с местными жителями. Конкретные детали обновления парка появились уже в апреле прошлого года. Тогда же началась его реконструкция, которая была разделена на три этапа.

В рамках первой очереди «Прибрежный» обзавелся спортивной и детской площадками (туда планируется добавить новые аттракционы), входной группой, садом для собак и теренкуром (система маршрутов, предназначенных для лечения ходьбой) и различными кафе.

Упор на благоустройство берега у яхт-клуба

Одной из главной задач архитекторов во втором этапе, стоимость которого оценивается в 151 миллион рублей, станет благоустройство инфраструктуры берега у яхт-клуба «Навигатор». Здесь оборудуют зону для детей и установят гриль-зону, где расположатся столы и общественные мангалы. Еще для отдыхающих предусмотрели уличные раздевалки, душ и деревянный настил для занятия отдыха и йогой.

Фото: скриншот realnoevremya.ru из эскизного проекта

Пляж будет интересен как любителям экстрима, так и горожанам любящих уют и спокойствие. Первые могут поучаствовать в парусном спорте, а вторым предложено скрасить досуг отдыхом на лежаках — их будет 20. Для детей на пляже установят специальный водный игровой комплекс.

Фото: скриншот realnoevremya.ru из эскизного проекта

Обеспечивать безопасность горожан будут работники пляжа, которым построят спасательную вышку. Для охраны территории в «Прибрежном» установят два многофункциональных павильона — они будут находиться на удалении друг от друга. Но здание предназначено не только для охранников. Отдыхающие могут обратиться туда за медпомощью или сходить в туалет.

Подумали и об автомобилистах. Возле яхт-клуба строители разместят парковку, рассчитанную на 39 машин.

В темное время суток территория будет хороша освещена. В общей сложности здесь установят 124 светильника разных видов и гирлянды.

Фото: скриншот realnoevremya.ru из эскизного проекта

Еще в рамках второго этапа реконструкции в парке создадут новую пешеходную полосу. Она соединит поворот от озера «Лесное» с яхт-клубом. Также для гостей предусмотрели 5-километровый маршрут. По задумке он соединит парк с набережной им. Фикрята Табеева. Помимо этого, строители займутся болотными тропами.

Фото: скриншот realnoevremya.ru из эскизного проекта

Территория будет оборудована урнами и информационными стендами.

Что ждать в будущем?

Реконструкция выполняется на протяжении нескольких лет. Всему виной огромная площадь парка — 300 гектар.

В рамках третьей очереди, которая стартует в следующем году, строители приведут в порядок сразу несколько зон. Так, справа от яхт-клуба рабочие займутся оборудованием пляжей, троп и туалетов. А слева появится бани, территория для глэмпинга и дорожки на воде.

Фото: скриншот realnoevremya.ru из эскизного проекта

На других частях «Прибрежного» оборудуют лыжную базу, трассу для биатлона и инклюзивную площадку.

Набережную «Табеева» тоже ждет реконструкция

Соседняя «Прибрежному» набережная Фикрята Табеева также ожидает обновления территории. В этом году там появятся амфитеатр, велопрокат, площадки для детей и различные зоны отдыха. Кроме того, на территории появится охраняемая парковка на 60 мест со шлагбаумами и КПП.

Зимой на набережной будет работать точка аренды лыж и санок. Дополнительно на набережной появится снежный городок.

Напомним, как рассказывала «Реальному времени» в январе этого года директор Института развития городов Татарстана Наиля Зиннатуллина, набережная имени Фикрята Табеева в Набережных Челнах станет одним из самых крупных проектов по всему Татарстану. В 2023 году на нее направят 154,2 миллиона рублей.

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