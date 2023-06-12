Муса Акъегетзаде: татарин, ставший первым директором Стамбульской библиотеки

В этом году исполняется 100 лет со дня кончины татарского писателя, журналиста, издателя и ученого Мусы Акъегетзаде (1865—1923). Дед писателя за проявленный героизм в Отечественной войне 1812 года получил дворянский титул. Сам литератор родился в России, работал в Крыму в редакции газеты «Тарджеман», а позже преподавал экономику и русский язык в Высшей военной академии и Высшей военной школе в Стамбуле, издавал газеты, работал в администрациях городов Измир и Сивас. «Отца татарской реалистической литературы», как еще называли Акъегетзаде, знают и как татарина, который стал первым директором Стамбульской библиотеки. Подробнее об этом периоде его жизни рассказывает старший научный сотрудник Института истории им. Марджани, к.ф.н. Айдар Хайрутдинов.

Муса Акъегетзаде (1865—1923) у нас известен прежде всего как писатель, основоположник татарской реалистической прозы, автор знаменитого романа «Хисаметдин мелла» (Казань, 1886, 1901), и как журналист, сотрудничавший с Исмаилом Гаспринским в издаваемой им газете «Тарджуман-Переводчикъ». Владея греческим, латинским, русским, арабским, персидским, турецким, немецким и французским языками Акъегетзаде проявил себя и как литератор-переводчик. Таким образом, составление полного собрания работ Акъегетзаде (публицистики, переводов, научных трудов) — дело будущего.



Менее известен Акъегетзаде как педагог. Оно и понятно, ведь эта страница его жизни связана с жизнью в Турции, куда он перебрался в 1888 году с целью получить высшее образование, которое в России для него было недоступным, несмотря на окончание им русской школы в родном городе Чембар Пензенской губернии и даже лицея в самой Пензе. Акъегетзаде также малоизвестен как государственный служащий и ученый-экономист. На этом поприще он проявил себя опять-таки проживая уже в Османской империи.

Благосклоннее родной страны оказалась чужбина, поскольку там были востребованы амбициозные молодые люди со знанием иностранных языков. В итоге Акъегетзаде приехал в Стамбул и поступил в «Мектеб-и Мулкийе» (Высшую школу гражданских чиновников). После окончания четырехлетнего курса обучения в 1888—1891 гг. он был назначен преподавателем русского языка и экономики в Военном училище в Стамбуле. Неплохой карьерный старт для вчерашнего иностранца, не так ли?

Статья об Акъегетзаде в «İslam Ansiklopedisi» (Энциклопедия ислама). Скриншот realnoevremya.ru с сайта islamansiklopedisi.org.tr/musa-akyigitzade

На благодатной турецкой земле расцвел и научный талант Акъегетзаде: за короткое время (с 1888 по 1890 гг.) он издал ряд трудов по экономике: двухтомник «Икътисад йахуд гыйлме-ме сәрвәт: азадегийе тиҗарәт вә ысул-ы химайә» («Экономика или наука о капитале: достоинство торговли и способ сохранения»), «Аурупа мәдәниятенең әсасына бер назар» («Взгляд на основу европейской культуры»), и «Гыйлем-е сәрвәт вәйахуд гыйлем-е икътисад» («Наука о капитале или наука об экономии»).

Эти его работы оказались крайне актуальными для Османского государства, которое в те годы ступило на путь радикальных экономических преобразований и развития торговли. Об ощутимом влиянии взглядов татарского экономиста на развитие экономики Османской империи, к примеру, пишет турецкий исследователь Хюлья Озтюрк в статье «Критика политики свободной торговли в османской экономике: взгляды и оценки Мусы Акъегетзаде» (Öztürk, Hülya. Osmanlı Ekonomisinde Serbest Ticaret Politikasına Yönelik Eleştiriler: Akyiğitzâde Musa Bey’in Görüş Ve Değerlindermeleri. İktisadi ve İdari Bilimler: Araştırma, Metodoloji ve Değerlendirme. 2022. 390 s.).

В наши дни в Турции экономические взгляды Акъегетзаде активно изучаются, о чем свидетельствует и масса соответствующих научных публикаций, и переиздание книг татарского ученого, и экономические успехи страны в целом. В России же научно-экономическое наследие Акъегетзаде было рассмотрено только одним исследователем — Г.Н. Хадиуллиной в монографии «Экономические идеи в наследии Мусы Акъегетзаде (1864—1923)» (Казань, 2003. 354 с.).

Скриншот realnoevremya.ru с сайта suleymaniye.yek.gov.tr

Акъегетзаде принимал активное участие в общественной жизни Турции. Так, в 1908 г. вместе с видным татарским интеллектуалом Йусуфом Акчурой и другими единомышленниками участвовал в основании организации «Тюрк дернеги» («Тюркская ассоциация»), которая существует до сих пор, но под другим названием. В 1908—1910 гг. татарский журналист издавал газету «Метин», а после ее закрытия основал газету «Уч газетэ», которая, однако, также была закрыта. В дальнейшем Акъегетзаде был направлен на административную работу в различных городах и провинциях империи, в том числе и таких отдаленных провинциях, как Шам и Хиджаз.

Последние годы жизни (1916—1923) Акъегетзаде провел в Стамбуле, куда был вынужден вернуться по состоянию здоровья. Однако опыт государственной службы татарского интеллектуала и его высокая образованность были сполна востребованы османским государством, поэтому в 1918 г. Акъегетзаде был назначен первым директором только что основанной библиотеки «Сулеймание». На этом посту Акъегетзаде оставался до конца жизни.



Фотолетопись директоров библиотеки «Сулеймание», фото: скрин realnoevremya.ru с сайта suleymaniye.yek.gov.tr

Стамбульская библиотека «Сулеймание» была основана в русле решения более масштабной серьезной проблемы, заключавшейся в том, что многочисленные библиотеки Стамбула, а также различных провинций Анатолии не могли защитить свои собственные здания и хранившиеся в них рукописи или же не могли их обслуживать должным образом. поэтому Министерство вакуфов приняло решение собрать бесценные рукописи в одном здании. После ряда попыток подобрать соответствующее здание было решено собрать манускрипты в медресе «Сулеймание», являющемся частью грандиозного архитектурного комплекса «Мечеть «Сулеймание», построенного в XVI веке по распоряжению султана Сулеймана Великолепного.



Таким образом, в 1918 году появилась публичная библиотека «Сулеймание», и возглавил ее наш соплеменник — выдающийся интеллектуал, ученый и педагог Муса Акъегетзаде.