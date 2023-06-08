Гид по Право-Булачной: маляры, голодные крестьяне и банщики

Прогулка вдоль Булака, часть шестая

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В этой части нас ждет немало фамилий наследников именитых семей, чьи усадьбы и прочие дома раскиданы по Казани. Внезапно возникают такие позабытые названия, как ресторан «Сахара», в воздухе пахнет краской и банными вениками. Кстати, мыться сюда ходили и из Старо-Татарской слободы.



Дом Киселева (Право-Булачная, 43)

На этом месте сейчас работает отель Ibis. Раньше находился дом Григория Никифоровича Киселева, казанского губернского предводителя дворянства. Известно здание тем, что в 1847 году здесь встречали памятник Державину (автор Константин Тон), который потом отнесли во двор Императорского Университета. Там он простоял до 1870 года.

Дом наследников Соловьева (Право-Булачная, 45/2)

Дом Александра Соловьева указан в адресной книге 1899 года как принадлежащий его наследникам, в частности Павлу Александровичу, который торгует здесь красками и стеклом и заведует артелью маляров. Также сдаются внаем комнаты: к примеру, здесь живет Зенон Валицкий, преподаватель Второй казанской мужской гимназии на Лево-Булачной.

Дом Соловьева — справа. Фото t.me/arhitekturasi

Здание складов Батурина — Меркулова (Право-Булачная, 45)

У Батурина было три сына — Иван, Игнат и Илья. Первые двое владели складами, которые потом перешли Меркулову. Старший Батурин, Ульян Прохорович (1791—1871), — тот, чьим именем до сих пор названа улица под Кремлем. Там у него было три дома, в частности «Верхнесеребряный питейный дом» и гостиница «Гамбург». Писатель Денис Осокин посвятил этому непереименованию обстоятельное исследование. Рядом находился построенный в 1880 году Петром Романовым флигель некой С.И. Полоцкой.

Наводнение 1926 года. Дом Соловьева и склады — по центру. Фото pastvu.com

Дом Меркулова (Право-Булачная, 47)

Конечно, сейчас больше известен дом, построенный Афанасием Степановичем Меркуловым, казанским купцом первой гильдии, гласным городской думы 1871—1875 годов. Дом — на Баумана, 15, построенный в 1874 году по проекту Петра Тихомирова (барочный облик он принял в 1902 году благодаря Льву Хрщоновичу).



А это здание — Степана Афанасьевича Меркулова, попечителя Андреевской дешевой столовой на Мало-Проломной (Профсоюзная), гласного думы в 1887–1891 годы. Этот дом на Право-Булачной снесли. С ним связана такая история. Летом 1891 года случилась засуха. Пострадавшим крестьянам оказывается помощь: организовываются бесплатные столовые, а также организовывается ночлежный приют на Булаке в доме Меркулова, в нем ежедневно ночует по 350–400 человек.

Также известно, что в здании находилась казарма конвойной команды, службы, которая со­про­во­ж­дала аре­стан­тов, оказывала со­действие тюремной ад­ми­ни­ст­ра­ции при про­из­вод­ст­ве вне­запных обы­сков и ли­к­ви­да­ции бес­по­ряд­ков в мес­тах за­клю­че­ния, а также иногда занималась на­руж­ной ох­ра­ной тю­рем. Есть указание, что здесь работала Школа детского трудолюбия, которой управляла Анна Павловна Ге.

Фото google.ru/maps

Ресторан «Сахара» (Право-Булачная, 47а)

Как напоминает Алексей Клочков, в 2015-м здание, в котором размещался ресторан «Сахара», он же «дом с верблюдами», пошел на снос. Это был дом Ивана Михляева, короля Суконной слободы, сначала открывшего свое производство, а затем получившего казенное от Петра Первого. О его карьере и деятельности мы неоднократно писали.

Снос бывшего дома И.А. Михляева, где в 2002 году устроили ресторан «Сахара». 2015 год. Из книги Алексея Клочкова «Казанский посад: стены и судьбы»

Банно-прачечный комбинат «Здоровье» (Право-Булачная, 51).

Любопытно, как построенный всего лишь в 1978 году объект стал памятником. Напомним, что на Булаке было немало бань: Даирова, Жуковского, Боратынского, Меркулова. Последними сначала владели Батурины, а потом Семен Афанасьевич Меркулов. В каждой бане была раздевальная, мыльная, горячая, а также «номера для дворян». У Меркуловских работал свой гардероб и буфет.

На его месте и стоял до 2021 года комбинат по проекту сотрудников «Гипрокоммунстроя» — архитекторов Ершовой и Поспелова. Фасадами занимался главный специалист в области архитектуры института «Ремпроект» Владимир Медлев. Теперь на этом месте — новый многофункциональный комплекс.

1920-е, здание бань — слева. Фото pastvu.com