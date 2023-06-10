«Наша задача — помочь ветеранам СВО адаптироваться к привычной жизни»

Созданный неделю назад казанский филиал фонда «Защитники Отечества» принял уже 109 бойцов СВО и их близких

С открытием в Казани филиала государственного фонда «Защитники Отечества» параллельно в республике успешно заработали и 18 районных филиалов фонда. «К нам обращаются и сами ветераны, и их жены, и родители. Каждому стараемся помочь, хотя бы скоординировать», — рассказали «Реальному времени» координаторы одного из них. За неделю только в Казани приняли более 109 вернувшихся бойцов СВО и их близких, и это не разовая акция — «каждого ветерана будет всегда сопровождать персональный социальный координатор», заверила наше издание руководитель филиала Гузель Удачина.



«Основная проблема с бойцами ЧВК «Вагнер» — нет удостоверения участника боевых действий»

Открывшийся в Балтасях филиал государственного фонда «Защитники Отечества» работает сразу на четыре района — Балтасинский, Сабинский, Кукморский и Тюлячинский. Располагается пункт в здании районной соцзащиты. Здесь пока официально работают два сотрудника, оба выполняют обязанности социальных координаторов. Один из них — дважды ветеран военных действий, прошедший службу в Афганистане и Чечне, подполковник полиции в отставке Дилус Гатиятуллин. С самого начала СВО, а особенно после мобилизации, он организовывал отправку гуманитарной помощи нашим бойцам, координировал работу волонтеров.

— Меня в Балтасях все знают. Может, поэтому мне и доверили это дело, — поясняет Дилус Гатиятуллин.

По его словам, основная задача — помогать ветеранам СВО, их семьям, родителям, членам семей погибших военных.



Открывшийся в Балтасях филиал государственного фонда «Защитники Отечества» работает сразу на четыре района. Фото: предоставлено realnoevremya.ru Дилусом Гатиятуллиным

— К нам обращаются и сами ветераны, и их жены, и родители. Каждому мы стараемся помочь. На первой стадии хотя бы скоординировать. Сейчас основная проблема с теми военными, которые служили в ЧВК «Вагнер». У них нет удостоверения участника боевых действий, сейчас этот вопрос решается. Большинство из них приезжают с ранениями, многие — с серьезными. Без официального документа они не могут оформить инвалидность. Поэтому приходят к нам за помощью, и мы обязаны направить их в правильную инстанцию. Таким военнослужащим мы советуем в первую очередь получить выписку о ранении в госпитале, где они проходили лечение, — рассказал координатор.

Пока организация работы филиала в самом начале процесса, идет этап становления, апробации. На первых порах здесь будут принимать обращения граждан и из соседних трех районов. Если их будет слишком много, планируется рассмотреть вариант увеличения таких пунктов, рассказал Дилус Гатиятуллин:

— Мы начали работать с 1 июня. Поток посетителей еще не такой большой. За этот короткий срок к нам обратились 5—6 человек, и все из нашего Балтасинского района. Из соседних районов ни одного вопроса не поступало. Пока мы не имеем возможности ездить к ним сами, у нас нет для этого транспортного средства.

«Недавно пришла женщина, у которой сын в плену»

Самая распространенная просьба, по словам ветерана, — информация о выдаче удостоверения участника боевых действий. Такой документ выдается после полного возвращения военнослужащего домой. Сейчас в Балтасинском районе выдано несколько десятков таких удостоверений. Обращаются и родители погибших солдат. На них оформляется единовременная выплата и к тому же каждому назначается пенсия, рассказал Гатиятуллин:



— Вот сегодня в 8 утра к нам пришел один человек — «афганец», у которого сын сейчас служит в зоне СВО. Он пришел со своими вопросами. Его, как и большинство людей, интересовали вопросы о льготах, которые положены военнослужащим и ветеранам. Бывают и другие просьбы. Например, недавно пришла женщина, у которой сын в плену. Мы сообщили, что военный комиссариат района и республики знает об этом, делается все возможное для его освобождения. Сейчас остается только ждать. Мы направили эту женщину в военкомат. Надо признать, что зачастую работа сотрудников фонда заключается и в психологической помощи.



Дилус Гатиятуллин предполагает, что к сентябрю нужно ожидать наибольший наплыв вернувшихся бойцов из зоны СВО. «Об этом я говорил и на открытии главного филиала фонда «Защитники Отечества» в Казани. Надо быть готовыми к серьезной работе», — уверен бывший военнослужащий.

Как рассказал координатор, штат сотрудников филиала планируют расширить в августе.

По словам социальных координаторов, работа организована по принципу «единого окна». Фото: Миляуша Кашафутдинова/realnoevremya.ru

В Зеленодольске филиал государственного фонда «Защитники Отечества» заработал в молодежном центре «Порт». По данным Зеленодольского отдела соцзащиты, сейчас в районе на учете стоят восемь ветеранов СВО с инвалидностью.



По словам социальных координаторов, работа организована по принципу «единого окна», что позволяет создать дополнительные возможности для системного решения вопросов ветеранов СВО. Специалисты окажут содействие в получении всех положенных мер поддержки — медицинской и социальной реабилитации, лекарственного обеспечения, психологической помощи, выдачи технических средств реабилитации и санаторно-курортного лечения, а также переобучения и трудоустройства.

О необходимости создании этого фонда президент России Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию в феврале этого года. В апреле глава государства подписал указ о создании организации, которая займется оказанием помощи ветеранам СВО, участникам боев в Донбассе. В указе поясняется, что на помощь смогут рассчитывать супруги погибших, несовершеннолетние дети и дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения совершеннолетия. Кроме того, помощь будет оказана родителям, совместно проживавшим с погибшим, и лицам, находившимся на иждивении погибшего. Учредителем фонда является правительство России, и финансироваться он будет из федерального бюджета, а также за счет добровольных взносов и пожертвований.



«Задача фонда — взять ветеранов СВО на персональное сопровождение»

Филиал государственного фонда по поддержке ветеранов СВО «Защитники Отечества» по Республике Татарстан работает чуть больше недели. За первые 4 дня за помощью и консультацией обратились 109 человек: 1 июня — 26, 2 июня — 30, 5 июня — 36, 6 июня — 17. Об этом «Реальному времени» рассказала руководитель филиала Гузель Удачина:

— Каждое обращение всегда оказывается очень индивидуальным. Надо понимать, что фонд создан прежде всего для оказания персональной адресной поддержки, помощи определенным категориям граждан. Во-первых, это ветераны СВО, это те ребята, которые возвращаются, мобилизуются, получают статус ветеранов СВО. Задача фонда — взять их на персональное сопровождение, оказать содействие абсолютно в любых вопросах. Наша задача — помочь им вернуться, адаптироваться к привычной жизни.

По ее словам, поддержка ветеранам СВО оказывается разноплановая: «То, что пережито ими там, бесследно не проходит. Поэтому помощь нужна во всех сферах — где-то в трудоустройстве, где-то в переобучении, где-то в получении медицинской помощи, где-то в освидетельствовании на предмет присвоения инвалидности, где-то в обеспечении техническими средствами реабилитации, санаторно-курортном лечении. Причем это долгая история. Это не просто разовая активность: мы с ними пообщались, помощь оказали, и все. Нет, каждого ветерана СВО будет всегда сопровождать персональный социальный координатор».



Другая категория граждан, которыми занимаются сотрудники фонда, — это семьи погибших. Это вдовы, дети, родители. «На сегодня главная категория, которая к нам обращается — это действующие участники СВО, которые находятся дома в отпуске или по другим основаниям, например на лечении, и их семьи. Это достаточно многочисленная категория. В отношении них мы осуществляем содействие и консультирование по тем вопросам, с которыми они обращаются», — пояснила руководитель филиала.

Как рассказала Гузель Удачина, к ним обращаются с вопросами, которые связаны с абсолютно разными сферами жизни, начиная с оформления удостоверения ветерана СВО и заканчивая трудоустройством и обучением детей участников СВО в высших и профессиональных учебных заведениях: «Не случайно философия и принципы нашей организации сводятся к тому, что должен быть обеспечен принцип одного окна, одного входа. То есть если пришел ветеран или участник СВО, то он сможет получить весь спектр возможных услуг здесь в нашем филиале. Здесь представлено большое количество различных ведомств, которые оказывают услуги в разных сферах. Начиная от МФЦ и заканчивая службой занятости и так далее».

В казанском филиале фонда во Дворце химиков принимают только жителей Казани. Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Сейчас среди обращающихся за помощью в фонд не так много ветеранов СВО. Чаще всего приходят члены их семей или погибших военнослужащих. Но уже есть примеры, когда за ветераном закреплен свой социальный координатор. «Сколько непосредственно закрепленных ветеранов, пока говорить рано. Мы сейчас ведем четкую статистику каждого дня — по тематике, с которой к нам приходят люди, и категориям людей, которые к нам обратились», — пояснила Удачина.

— Один из ребят пришел с проблемой, связанной с тем, что медицинская организация отказала ему в приеме документов для оформления инвалидности с целью дальнейшего его направления на медико-социальную экспертизу, освидетельствование. Что-то у него не сложилось и ему не удалось получить направление по каким-то обстоятельствам. Ветеран боевых действий пришел к нам. К счастью, нам удалось решить эту проблему. Достаточно было звонка из фонда. Мужчина тут же от нас поехал в свое медицинское учреждение, где вопрос был решен в пользу ветерана СВО, — привела пример оказания содействия Гузель Удачина.



В казанском филиале фонда во Дворце химиков принимают только жителей Казани. Население районов может обратиться к своим территориальным координаторам: «Это совершенно новая должность в совершенно новой структуре, которой раньше не было. Функционал наших сотрудников отличается. Это не социальный работник, это именно координатор. То есть человек, который способен помочь тем людям, которые находятся конкретно в его зоне ответственности».

Сегодня в Татарстане работают 39 социальных координаторов, шесть из них в Казани, остальные в 18 муниципалитетах республики. Сейчас стоит задача до конца года увеличить количество сотрудников. Такие специалисты должны по возможности появиться в каждом муниципальном образовании. К концу года в республике появятся порядка 150 социальных координаторов.