Казанский доброволец доставит на СВО бронированную «тачанку»

Ветераны спецоперации закупают для бойцов нужные приборы и своими руками их совершенствуют

Фото: предоставлено realnoevremya.ru А. Сабировым

Доброволец Айрат Сабиров, участник боев за Мариуполь и Попасную, о котором писало «Реальное время», восстанавливается после тяжелого ранения и готовит в Казани большую «посылку» для своих боевых товарищей, в доставке которой он намерен участвовать лично. Подробнее о том, какую технику казанцы — участники СВО «доводят» и отправляют за свой счет на передовую, как сегодня можно и нужно сплотить наше общество и какие доводы помогут привлечь население районов, где сегодня идут бои, на сторону России — в нашем материале.

«В гости» на передовую

Несколько месяцев назад Айрат Сабиров получил контузию и был тяжело ранен — осколок мины прошил грудь, чудом не задел сердце и прошел рядом с позвоночником. После операции, которую ему сделали в Москве — в Центральном военно-клиническом госпитале им. А.А. Вишневского, долго восстанавливался — в реабилитационном центре, в санатории. Но как только почувствовал себя лучше, нашел себе дело:

— Раз меня врачи пока не пускают на передовую, я стал туда ездить «в гости» — и не с пустыми руками. Уже пару раз ездил — отвозил то, что нужно для нейтрализации противника — тепловизоры, коллиматорные прицелы, приборы ночного видения.

Сабиров говорит, что на сегодня все это куда важнее для бойцов, чем гуманитарная помощь, которую отправляет туда неравнодушное население:

— Гуманитарная помощь тоже очень важна, важно, чтобы ребята там получили печенье, тушенку, теплое белье и все остальное. И дело тут не в недостатках снабжения, а в том, что так они чувствуют поддержку отсюда, от множества людей, а это очень ценно. Но техника важнее — тепловизор или прицел не согреют, с ними чаю не попьешь, но они могут спасти жизнь.

«Раз меня врачи пока не пускают на передовую, я стал туда ездить «в гости», говорит доброволец. Фото: предоставлено realnoevremya.ru Сабировым

Казанская «тачанка» с жидкой броней

Скоро Сабиров вновь отправится в зону СВО с очередной партией самого необходимого. И в этот раз, кроме приборов, он повезет туда «броневик»:

— Мы взяли пикап «Форд рейнджер», усилили его ходовую часть и амортизаторы, так что теперь он может взять сразу полторы тонны груза, укомплектовали его дополнительными дисками и резиной, «начинили техникой» — к машине прилагаются адаптированный к ней дрон, антидроновое ружье и тепловизор, который позволяет ездить в темноте, не включая фар. Я мечтал установить туда еще и миномет, но не получилось пока — там оказались свои нюансы, поэтому в итоге решили поставить станковый крупнокалиберный пулемет ДШК. Получился такой «шахад-мобиль»... Хотя нет, назовем его по-нашему — тачанка!

Тачанка времен гражданской войны была, в общем-то, совсем незащищенным от пуль и снарядов транспортом — со всех сторон открытая, деревянная. Современная тачанка в казанском исполнении — очень даже защищенное средство передвижения, поскольку ее решено облить жидкой броней.

Первоначально делать броневик из пикапа планировали с помощью б/у брони от инкассаторских автомобилей, но оказалось, что она в страшном дефиците.

— Я попытался найти броню для этой машины, но не получилось — это теперь дефицит, и это даже радует, — говорит Сабиров. — Раньше броня с дверей списанных инкассаторских машин в металлолом уходила, а сейчас за ней охотятся такие активисты, как мы. Это очень хорошо: значит, люди начали понимать, что сегодня на самом деле имеет значение! А мы из-за того, что не смогли найти такую броню, станем первыми, кто отправит на СВО автомобиль, облитый жидкой броней — специальным гелем, который твердеет мгновенно при ударе. Такая броня защищает от осколков ручной гранаты, от других подобного рода воздействий.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Сабировым

Деньги за ранение нашли применение

— Вы все время говорите «мы» — кто — «мы», кто собирает такую «техническую помощь»? — уточнило «Реальное время». Кто это делает все?

— Мы — ребята, которые уже побывали на СВО, и те, у кого там сейчас близкие и друзья. Это бизнесмены и просто умелые, готовые трудиться на благо Родины люди. Многие своими руками что-то делают — вытачивают какие-то детали, машину доводят до ума. Нам помогают местные фирмы.

— Но не все можно сделать даже умелыми руками, многое надо покупать.

— Наши ребята, которые пришли сейчас с СВО, тратят на это свои деньги. Нам помогают местные фирмы — НПО «Паколь» и его директор Павел Хлебников, ООО «ШумахерАвто» и его директор Александр Лакиза, предприниматель Олег Гришагин, Андрей Каменский с его «Мастерской полного привода», Олег Ермаков и ООО «НПП «Нефтехиммаш», фирма «Андерграунд» Ильдара Мустафина, ООО «Север-строй», выпускники казанской школы №39. Я сам вложил сюда сумму, которую мне выплатили за ранение.

И, конечно, мы будем рады, если кто-то еще захочет в этом участвовать — помогать нашим бойцам. Если есть желание — пусть звонят вам в редакцию, давайте им мой телефон. У нас все прозрачно — полный отчет дам за каждую потраченную копейку.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Сабировым

Не только для нейтрализации противника

Айрат Сабиров приоткрыл секреты нескольких местных разработок, которые должны помочь бойцам:

— Наши обычные штатные прицелы ночного видения улучшила одна фирма — после небольшой переделки автоматом стало можно работать днем, не снимая их — пользуясь обычными прицелами. А еще мы взяли китайские модераторы, распилили, теперь их усилят, и эти усовершенствованные приборы мы тоже повезем туда.

Он подчеркнул, что новую технику казанские умельцы разрабатывают не только «для нейтрализации противника», но и для помощи раненым:

— Для вывоза раненых с поля боя сейчас разрабатывается низкий лафет на гусеницах с дистанционным управлением. Двоих человек и больше на него можно положить. А по бокам навешиваются бронежилеты самих раненых.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Сабировым

«Не дождутся!»

Бронированную «тачанку» со всем оборудованием Айрат Сабиров из рук в руки сдал другому добровольцу, о котором писало «Реальное время», — Булату Залялееву, который сейчас служит уже в регулярной армии.

— Практически все, с кем мы отправлялись на СВО добровольцами, сейчас продолжают службу — либо в регулярных частях, либо в чеченских или наших татарских батальонах, либо в ЧВК.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Айратом Сабировым

Сабиров пообещал прислать в редакцию фото боевого товарища на фоне «броневика»:

— Вот увидите, все та же машина будет, с теми же номерами.

И добавил, что ни номера автомобиля, ни лица свои он с товарищами не собирается показывать:

— Военнослужащие из частей специального назначения позируют корреспондентам в балаклавах, потому что не имеют права «светить» лицами, а мы имеем право не скрываться. Нас на той стороне знают и давно уже внесли в списки на сайте «Миротворец», угрозы поступают по телефону и нам, и нашим семьям — и что теперь, бояться? Не дождутся!

«Время возвращаться к истокам»

— Побывав там, увидев ситуацию в приграничных районах, я понял очень важную вещь: готовить все для защиты мирных жителей надо заранее, причем многое сами же жители могут и должны для этого сделать, — говорит доброволец. — Не понадобится это — хорошо. Но надо быть готовыми ко всему, как бы ни далеко от линии боевого соприкосновения вы не находились, потому что при современном уровне техники расстояние значения не имеет. Практика уже показала, что мы все уязвимы: дроны, условно говоря, могут прилететь в Казань откуда угодно, даже из Нагорного. Не должно быть паники, но готовы мы должны быть, не я сказал: «Хочешь мира — готовься к войне». Поэтому минимальный набор необходимого в укрытии — бак с чистой водой, бензиновый электрогенератор, биотуалет, запас консервов — нужны в каждом многоэтажном доме. А генератор важен особенно — электричество — это связь!

Он считает, что заниматься оборудованием убежищ должны управляющие компании, но вряд ли они будут это делать, если жители не будут их подталкивать:

— Надо заставить их потратиться на это важное дело. Это ведь не так уж и дорого, если сравнить, например, со стоимостью косметического ремонта подъездов или даже одной квартиры…

И еще, рассуждает наш собеседник, такие общие усилия объединяют, сплачивают людей, а сегодня это не менее важно, чем обеспечить их физическую защиту:

— Мы возвращаемся к нашим истокам — к социально-духовному единству, я бы сказал, к готовности каждого работать на благо общества. Нам же сколько лет навязывали индивидуальные ценности, вот это вот все: «Боливар не выдержит двоих, каждый сам за себя», — а нам эта психология на самом деле чужда! У нас другие ценности всегда были — готовность помочь другу, соседу, человеку рядом, умение объединиться и все выдержать. И пора их вспомнить. Мы — цивилизация иная, чем Европа и Америка, нас, как и Китай, и Индию, в общую массу никак нельзя записывать. Людей, которые 30 лет назад доверяли друг другу, правительству, которые дверей не запирали и ключи под ковриком оставляли, обманули все эти гайдары, чубайсы, сделали недоверчивыми и обособленными. А сейчас пришло время вернуть людям доверие друг к другу.

«Адекватный ответ не в том, чтобы бегать с ядерным молотком»

«Реальное время» не могло не спросить участника СВО про уроки Шебекино и про его представление об адекватном ответе, о котором сейчас идет много споров в соцсетях и СМИ.

— Не надо бегать за ними с ядерным молотком, не надо бить из минометов по гражданскому населению — мы не такие, в Великую Отечественную, да и в 1812 году мы не мародерствовали, в отличие от приходивших на нашу землю армий, не стреляли в женщин и детей, не разоряли церкви. И сейчас мы не должны так делать. Есть другие способы.

Айрат Сабиров считает, что одной из причин разрушительных последствий атаки ВСУ на Шебекино стало наличие у противника детальной информации о российской обороне:

— А знают они многое благодаря спутникам, которые летают над нашей территорией и собирают информацию. У нас в космосе приоритет — так, значит, нам надо сбить эти спутники. Вот это и было бы адекватным ответом! Мало того, по нашей территории проходят линии оптико-волоконной связи, которые обеспечивают их общение со всем миром. Надо эту связь разорвать — и это тоже был бы адекватный ответ. А еще должен быть адекватный ответ на их пропаганду. Сейчас ведь нас оттуда стараются убедить в том, что СВО — это исключительно дело государства, правительства, а простые люди вовсе не считают операцию своей, нужной. Ну так может быть, пора организовывать митинги и шествия в поддержку СВО здесь, у нас, чтобы дать понять, что это не так?

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Айратом Сабировым

— А еще в соцсетях мелькают отдельные высказывания о том, что СВО создает предпосылки для необратимого разобщения между людьми, находящимися по разные стороны линии соприкосновения. Как думаете, так это? — продолжило тему «Реальное время».

— Понимаете, там многим капали и капали на мозги годами и промыли их — этих людей бесполезно сейчас на словах в чем-то убеждать. Ленин дал им государственность — они ему памятники сносят, считай — дети сносят памятники своему родителю. Но если этих людей вернуть в нормальную жизнь, если дать им работу, жилье — они вернутся к нам. Так, как это было в Чечне, — сейчас там стоят новые дома, красивые города и основная масса относится к России очень хорошо — так будет и на Украине, я думаю. А победа будет за нами, это однозначно. Вопрос, конечно, какой ценой она нам достанется — на СВО гибнут настоящие мужчины, цвет нации. Но с другой стороны, когда надо защищать Родину, настоящий мужчина идет и делает это.