День в истории: новые люди на Соловках, второй фронт в Западной Европе

Чем примечательна дата 6 июня?

Сегодня, 6 июня, отмечают День русского языка. 6 июня в ТАССР написали о подвиге Мусы Джалиля, основали «Татар-информ», было создано Главное управление по делам литературы и издательств, на Соловки прибыли заключенные, Новый Амстердам был переименован в Нью-Йорк, был открыт второй фронт в Западной Европе. Родились: актер Ильдар Хайруллин, императрица Александра Федоровна Романова, художник Диего Веласкес, композитор Арам Хачатурян. Умерли: психолог Карл Юнг, режиссер Кира Муратова, химик Эйичи Негиши. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Реабилитирован Джалиль

6 июня 1950 года в Казани родился Ильдар Хайруллин. Cемья жила также в Сабинском районе и Лениногорске. Учился в русской школе, работал учеником токаря в нефтяной конторе, в Казанское театральное училище поступил, по сути, не зная татарского языка, на курс к Хакиму Салимжанову. В 1970 году был принят в труппу театра имени Камала. В родном училище начал преподавать с 1975-го , выпустив немало актеров, среди которых — Фарид Бикчантаев, Люция Хамитова, Рамиль Тухватуллин. Также у него учился председатель Духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин.

Фото: из фондов Музея-квартиры Мусы Джалиля

6 июня 1953 года в «Правде» была опубликована статья председателя Союза писателей ТАССР Гумера Баширова «Сильнее смерти». Она была написана о подвиге советского поэта Мусы Джалиля. Таким образом поэт, который вступил в фашистскую организацию во время Второй мировой войны для подпольной деятельности и был казнен в конце августа 1944 года, был реабилитирован на родине.

6 июня 1990 года по предложению издательства Татарского обкома КПСС, Госкомиздата ТАССР и совместного советско-финского предприятия «Пойнт» было создано хозрасчетное информационное агентство «Татар-информ». Первым руководителем агентства стал Умар Богдалов, который инициировал появление новой организации после беседы с Минтимером Шаймиевым, бывшим тогда председателем Верховного совета республики. Обзоры распечатывались и доставлялись в различные ведомства — от обкома до редакций газет.

Фото: Ирина Плотникова

6 июня 2022 года «Реальное время» рассказывало, что Зеленодольский горсуд признал Айдара Хадиуллина, экс-судью мирового участка по Ново-Савиновскому району, виновным в покушении на сбыт 58 граммов синтетических наркотиков, расфасованных в 80 цветных свертков. Этот груз в мае 2020 года изъяли при досмотре автомобиля из сумки его пассажира Айдара Хадиуллина. Суд наказал его 10 годами колонии строгого режима, второй фигурант дела получил на 2 года меньше

Открыт «Детский мир»

6 июня 1922 года декретом Совета Народных Комиссаров было создано Главное управление по делам литературы и издательств (Главлит), отвечавшее за политику государства в отношении цензуры. В его обязанности входил предварительный просмотр всех предназначенных к публикации литературных произведений, исправление рукописей, составление марксистских предисловий к произведениям российских и зарубежных классиков, а также составление списков произведений печати, запрещенных к опубликованию. Вся коммунистическая партийная печать от цензуры освобождалась.

Источник: wikipedia.org

6 июня 1923 года в Соловецкий лагерь особого назначения прибыли первые заключенные. Из Архангельска и Пертоминска их доставил колесный пароход «Печора». Сделано это было еще до принятия решения о создании лагеря. До лета 1925 года здесь находились и политзаключенные. В 1933-м, в год закрытия, здесь содержалось 19 287 человек. После имущество поселения было передано Беломоро-Балтийскому лагерю. После Белбалтлага здесь 2 года находилась Соловецкая тюрьма особого назначения (СТОН). 27 октября 1937 года по приговору особой тройки УНКВД по Ленинградской области часть 1 111 человек расстреляли в поселке Повенец, в урочище Сандармох.

6 июня 1957 года в Москве на Лубянской площади открылся «Детский мир», самый большой детский магазин в СССР. Здание построили на месте снесенного Лубянского пассажа. Здесь продавали товары и для новорожденных, и для старшеклассников. Позже магазины «Детский мир» появились и в других городах страны.

Источник: wikipedia.org

Открыт второй фронт

6 июня 1664 года Новый Амстердам был переименован в Нью-Йорк. Захватившие его англичане назвали город в честь брата короля Джеймса. Нью-Йорк стремительно рос к северу и оставался самым большим и важным городом в провинции. Он стал третьим по величине в Британской империи после Лондона и Филадельфии.

6 июня 1944 года рано утром был открыт второй фронт вооруженной борьбы США, Великобритании и Канады против фашистской Германии в Западной Европе. Началась операция «Оверлорд», высадка войск стран антигитлеровской коалиции в Нормандии. Среди солдат 22-го полка 4-й пехотной американской дивизии присутствовали военный корреспондент Роберт Капа и писатель Эрнест Хемингуэй. Подготовка к операции осуществлялась в течение трех месяцев, и в конце мая — начале июня войска уже были сосредоточены в районе сбора, откуда выдвигались в пункты посадки на десантные судна.

