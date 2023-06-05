День в истории: объединились вокруг Варшавского договора, создали меховую фабрику

Чем примечательна дата 5 июня?

Фото: В красном уголке 1-й Казанской меховой фабрики. 1929 год. Фото: из фондов Национального музея РТ

Сегодня, 5 июня, отмечается Всемирный день окружающей среды. В Казани начали строить железнодорожный вокзал, в очередной раз сгорел театр, открылась 1-я Казанская меховая фабрика, теплоход «Александр Суворов» врезался в мост, был подписан Варшавский договор, Сербия провозгласила независимость, утверждена декларация о поражении Германии. Родились: археолог Николай Калинин, автор гимна Российской империи «Боже, царя храни» Алексей Львов, актриса Барбара Брыльска. Умерли: ведущая научно-популярной телепрограммы «Здоровье» Юлия Белянчикова, председатель Казгорисполкома Алексей Галактионов, писатель Рэй Брэдбери. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Руш строит вокзал

5 июня 1893 года в Казани началось строительство железнодорожного вокзала и постоянной станции. Автором проекта главного здания стал архитектор Генрих Руш. В 1992 году здесь случился пожар, который почти уничтожил основное здание. Впоследствии вокзал был восстановлен, а вместимость зала ожидания существенно увеличилась — до 750 пассажиров. Кроме того, на площади около вокзала появились автостоянка и подземный переход.

Источник: pastvu.com

5 июня 1919 года в Казани сгорел городской театр. В здании постоянно проводились митинги и собрания, на полу публика оставляла окурки, шелуху от семечек. Легко можно представить, что грандиозный пожар возник из-за обычного мусора. Водопровод был выведен из строя после боев за Казань между Красной Армией и белочехами в 1918 году, поэтому тушить было нечем. Огонь забрал не только огромную библиотеку театра, тысячи театральных костюмов и декорации, но и дом у театральных деятелей.

5 июня 1928 года на месте исторического производства меховых изделий в Ново-Татарской слободе открылась 1-я Казанская меховая фабрика. Спустя 2 года фабрика объединилась в Казанский меховой комбинат вместе с остальными профильными предприятиями. Сначала производство работало на экспорт, но спустя 10 лет комбинат начал удовлетворять запросы и потребителей внутри страны. Во время Великой Отечественной войны предприятие выпускало меховое обмундирование и одежду для советских солдат.

5 июня 2021 года «Реальное время» говорило о Петербургском международном экономическом форуме, на котором глава «Сбера» Герман Греф спрашивал у членов новой команды правительства РФ о том, как они будут модернизировать экономику после пандемии. Власти обвинили бизнес в жадности, а бизнес укорил власти в хаосе и неопределенности.

Источник: wikipedia.org

Трагедия на Волге

5 июня 1945 года в Берлине, на вилле в районе Кёпеник, маршал Жуков, Эйзенхауэр, Монтгомери и Латр де Тассиньи подписали декларацию о поражении Германии. Верховная власть в стране перешла к правительствам СССР, США, Великобритании и Франции. Согласно декларации, Германия полностью прекращала военные действия, сдавала оружие, выдавала нацистских лидеров и военных преступников и возвращала военнопленных.



5 июня 1983 года пассажирский флагманский теплоход «Александр Суворов» недалеко от Ульяновска врезался в мост через Волгу, по которому в это время шел товарный поезд. Согласно источникам, старший помощник капитана, штурман Евгений Митенков понимал, что габариты пролета меньше, чем требуется для прохода теплохода. По его вине тогда погибли 176 человек. Верхнюю палубу срезало как ножом, а железнодорожное полотно сместилось на 40 сантиметров, 11 вагонов сошли с рельсов.

Источник: wikipedia.org

Подписан Варшавский договор

5 июня 1955 года как ответ на присоединение ФРГ к НАТО появился военный союз европейских социалистических государств Организация Варшавского договора. Его участники соглашались в случае вооруженного нападения оказать немедленную помощь всеми средствами, какие представятся им необходимыми, включая применение вооруженных сил. Договор был подписан Албанией, Болгарией, Венгрией, ГДР, Польшей, Румынией, СССР и Чехословакией.

5 июня 2006 года Сербия провозгласила независимость, подведя последнюю черту под историей Югославии. Бывшая социалистическая республика распалась на независимые страны: Македонию, Словению, Хорватию, Боснию и Герцеговину, Сербию, Черногорию. Последние две составляли единое государство до 2006 года. Черногория провела свой референдум о независимости 21 мая 2006 года и стала отдельным государством за 2 дня до Сербии.

