«Третий день форума идет — никого не арестовали, уже хорошо!»

Как Герман Греф и члены правительства обсуждали новое будущее страны

Сегодня на традиционном деловом завтраке Сбера на полях ПМЭФ-2021 Герман Греф спрашивал у членов новой команды правительства РФ о том, как они будут модернизировать экономику после пандемии. Тем более что, судя по представленным опросам, многие лекарства россиянам не по карману, доходы не торопятся повышаться, с образованием беда, и оно сводится к ЕГЭ, да тут еще и санкции. Власти обвинили бизнес в жадности, а бизнес власти — в хаосе и неопределенности. Хуснуллин лаконично рассказывал о своих планах. Макаров ругал силовиков и бизнесменов. Чернышенко обещал, что «Аналитический центр» Михаила Мишустина всех спасет. Об этом и многом другом — в репортаже «Реального времени».

Много новичков и мало бывалых

Сегодня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021) состоялся традиционный деловой завтрак Сбера под предводительством Германа Грефа. На этот раз он решил поговорить с представителями нового правительства Михаила Мишустина о том, как будет перезагружаться стратегия модернизации страны.

На завтраке было много новых лиц. Правительство Мишустина впервые явилось не только на питерский форум (в прошлом году из-за пандемии его не проводили), но и на деловой завтрак Сбербанка. В результате из прежних гостей на завтраке можно было увидеть разве что Антона Силуанова, сохранившего пост министра финансов, депутата Андрея Макарова, отвечающего в Госдуме за бюджет, и самого Грефа.

И, конечно, не обошлось без пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Впрочем, за весь завтрак он не проронил ни слова, а на отдельные выпады в адрес российских властей реагировал улыбками разной степени натянутости.

«Хотелось бы узнать из первых уст: каковы планы модернизации?»

По мнению Грефа, после пандемии новому правительству пора заняться тем, чем оно и должно было начать заниматься полтора года назад, если бы не коронавирус. Причем заняться, учитывая и ошибки предшественников, и «уроки пандемии». Главные вопросы, который глава Сбера (и по совместительству экс-министр экономического развития) задал гостям: как ориентировать систему государственного управления на потребности гражданина и какие социальные и экономические задачи должны стать центральными в новой стратегии правительства? По его словам, хотя у многих из-за пандемии возникло ощущение паузы в вопросах преобразования экономики, работа по подготовке плана перезагрузки велась «огромная и беспрецедентная».

— Хотелось бы узнать из первых уст о том, каковы планы модернизации? В чем отличие от других стратегий прошлых правительств? — вопросил Греф. И стало понятно, почему на деловой завтрак Сбера пригласили, в первую очередь, «гвардию Мишустина», а потом уже — общественных деятелей, губернаторов и бизнесменов.

Для начала Герман Греф метафорически окатил собравшихся ледяной водой: огласил результаты опросов населения и бизнеса о том, в какой ситуации сейчас и до пандемии находится страна и ее экономика. И те, и другие отмечают невысокие доходы и их падение в пандемию, отсутствие стабильности, непрозрачные условия для инвестора, проблемы в медицине и образовании, тесно связанный с последним недостаток квалификации персонала, недоверие к власти. В общем, стандартный букет проблем и недостатков, которые Греф и другие модераторы представляют чиновникам ежегодно. Случай сегодняшнего делового завтрака (как и, в целом ПМЭФ), впрочем, по-своему уникален: пандемия «утащила» доходы населения в красную зону, бизнес испытал сильнейший шок, а у власти, между тем, не самое опытное правительство.

Герман Греф: «Хотя у многих из-за пандемии возникло ощущение паузы в вопросах преобразования экономики, работа по подготовке плана перезагрузки велась огромная и беспрецедентная»

Чего боится Россия?

По статистике, собранной Грефом, реальные доходы упали на «беспрецедентно низкий уровень». Хотя, справедливости ради, есть и некоторый отскок: за I квартал 2021 года средняя зарплата выросла на 11%. Для россиян же, судя по опросам, в число важнейших и ключевых вещей входят как раз доходы и здоровье. Как следствие, главным страхом народа, судя по опросам, оказался рост несправедливости и неравенства — 70% наших соотечественников его опасаются. А еще боятся дальнейшего снижения реальных доходов и недоступности товаров из-за их дороговизны.

В блок, связанный с падением доходов и социальной несправедливости, можно занести и страх того, что людям откажут в бесплатной медицинской помощи. А многие боятся и плохого качества этой помощи. Коронавирус усугубил ситуацию: 56% россиян хотя бы раз за год не смогли купить лекарства — они оказались им не по карману. Образование тоже оставляет желать лучшего: подавляющее число жителей страны недовольны тем, что «качество школьного образования сводится только к ЕГЭ».

Бизнес традиционно жалуется на коррупцию, низкий уровень благосостояния сограждан (а от него зависит спрос на продукцию), монополизацию рынка, и, что показательно, «политическую ситуацию и санкции». При этом Россия продолжает отставать и от стран Запада, и даже от развивающихся стран по многим ключевым показателям. Греф перечислял и инфраструктуру, и технологии (мы инвестируем в них 1% ВВП, а крошечный Израиль, например — 5%). По индексу электронного правительства, несмотря на все разговоры о «цифровизации», Россия находится лишь на 36-м месте в мире. А по уровню госуправления — на 88-м.

Владимир Мау: «Человекоцентричным наше государство было 1000 лет, зная само, что нужно человеку в духе: «Не хотите быть счастливым — мы вас заставим». Клиентоцентричность же предполагает диалог»

«Человекоцентричным наше государство было 1000 лет»

— Как можно сегодня бизнесу делать длинные инвестиции, когда приоритеты государства постоянно меняются? — прокомментировал результаты опроса известный экономист Владимир Мау, член президиума экономического совета при президенте РФ. — Утром один «месседж», вечером — другой! Утром говорят — вы социально безответственный, вечером — просят помочь!

Мау отметил, что сегодня государство должно снижать неопределенность и быть не «кредитором последней инстанции», а «инвестором последней инстанции»: приоритетом инвестирования должны стать соцсфера, транспорт и «цифра». Государство же должно стать «клиентоцентричным», но не «человекоцентричным», считает экономист:

— Человекоцентричным наше государство было 1000 лет, зная само, что нужно человеку в духе: «Не хотите быть счастливым — мы вас заставим». Клиентоцентричность же предполагает диалог. Сегодня стоит не задача высоких налогов, а задача целевых займов. Надо одалживать деньги [регионам] не на бюджетные разрывы, а на новые проекты!

Любопытно, но судя по мобильному голосованию, которое устроил Греф для чиновников, вопрос «государство для человека или человек для государства (как в Китае)?» даже не стоит. Более 80% власть имущих проголосовали за либеральную концепцию «государство для человека» (другой вопрос, насколько честно голосуют люди на таких мероприятиях). При этом, заметил Греф, мы живем в изменившиеся времена, когда государства будут повышать налоги на имущество богатых людей, бюджеты будут расти, а власти по всему миру станут перераспределять доходов. Чтобы соответствовать популярной концепции «государство для человека», оно должно стать «клиентоцентричным» и выстроить одновременно «цифровую платформу».

Андрей Макаров: «Мы убили в бизнесе главное — он перестал считать предпринимательство как свое дело на свой страх и риск, он предпочитает заниматься им только за счет государства»

«Третий день форума идет — еще никого не арестовали, уже хорошо!»

Андрей Макаров, вечный оппонент Грефа на подобных мероприятиях, выступил в неожиданной роли скептика, хотя, по традиции, и защищал новых российских министров. Неожиданность заключалась в том, что Макаров, «единоросс», председатель комитета Госдумы по бюджету и налогу, один из соавторов Налогового кодекса РФ — фактически атаковал силовиков, которые, по его мнению, сильно испортили «бизнес-климат» в России своими арестами.

— Правительство совершило прорыв, пошли госинвестиции — инвестцикл запущен — но они, госинвестиции, не могут быть постоянными! Если не будет частных инвестиций — все сойдет на нет, как было неоднократно в нашей истории…. А частных инвестиций не будет без [хорошего] инвестиционного климата. Третий день форума идет — еще никого не арестовали, уже хорошо! — съязвил Макаров. — Вот Майкл Калви пока на форум не приехал. Не потому, что не захотел — наверное, просто не смог.

Макаров сослался на дело известного международного инвестора, которого скандальным образом арестовали в феврале 2019 года, чем, по мнению многих, довольно сильно подпортили как раз «бизнес-климат» России для потенциальных инвесторов. По иронии судьбы, 25 декабря 2020 года Мещанский суд Москвы продлил меру пресечения известному международному инвестору в виде запрета определённых действий как раз до 4 июня 2021 года. Широкие круги считают дело заказным.



Еще в 2019 году арестовали завсегдатая деловых завтраков Сбербанка и ПМЭФ, «министра без портфеля» Михаила Абызов. В колонии строгого режима теперь завтракает и еще один экс-спикер грефовских мероприятий — бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев. В общем, иных уж нет, а те далече…

И снова о жадности

— Не уверен, и что обсуждение, кто кого «нахлобучил», максимально способствует созданию инвестклимата в стране, — продолжил критику Макаров, на этот раз имея в виду вице-премьера, который недавно заявил о том, что «металлурги «нахлобучили» государство на 100 млрд рублей и должны их вернуть». — Напоминает разборки 1990-х! Мы убили в бизнесе главное — он перестал считать предпринимательство как свое дело на свой страх и риск, он предпочитает заниматься им только за счет государства.

Андрей Макаров: «Правительство совершило прорыв, пошли госинвестиции — инвестцикл запущен — но они, госинвестиции, не могут быть постоянными! Если не будет частных инвестиций — все сойдет на нет, как было неоднократно в нашей истории…. А частных инвестиций не будет без [хорошего] инвестиционного климата»

Макаров — удивительно парадоксальный гость Грефа: атакуя силовиков и отдельных членов кабинета за «наезды» на бизнес, он одновременно раскритиковал и сам бизнес. Напомним, столкнувшись с феноменом очень дорогих лекарств для лечения ковида в прошлом году, он поинтересовался об этом у главы компании-производителя препарата. Бизнесмен рискнул ответить в беседе с Макаровым: «Оно жизнь спасает — захотят, купят!»

— Есть жадность как производителей, так и торговых сетей. То что он сказал — это уже не рынок, а мародерство, это уже следующая стадия в развитии нашего бизнеса… — возмущался депутат. — Но правительство блестяще проявило себя в антикризисной ситуации. Решения принимаются сегодня не в течение нескольких лет, а дней. Но без решения институциональных проблем (главное — это независимый суд) — ничего не получится.

«Я от вас 10 лет слышу, какое у нас блестящее правительство — Медведева, Путина, Медведева, Мишустина...»

Макаров порекомендовал в следующий раз пригласить на деловой завтрак Сбера главу Следкома Александра Бастрыкина, который «с точки зрения экономического роста» — гораздо более даже важный фактор, по мнению Макарова, чем председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев, которого предложил с иронией пригласить сам Герман Греф. Почти весь «спич» Макарова Дмитрий Песков прослушал с натянутой улыбкой, слегка побледнев под конец. Но все-таки ничего не сказал.

Зато сказал основатель «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (кажется, единственный на деловом завтраке, кого, хоть и с натяжкой, но можно назвать оппозицией действующим властям). Против Бастрыкина на завтраке он возражать не стал, а вот к неожиданной позиции Макарова испытал если не ревность, то иронию:

— Макаров 10 лет сидит в бюджетном комитете и один из лидеров правящей партии! Я от вас 10 лет слышу, какое у нас «блестящее правительство» — Медведева, Путина, Медведева, Мишустина…. Ну что скажет на это клиент [в смысле клиентоориентированности государства]?! Я, как клиент? — риторически спросил Венедиктов.

— Вы меня не слышите просто! — буркнул Макаров.

— Я вас каждый год слушаю на завтраке!

— Но у вас есть возможность попасть на завтрак, а у других нет, — многозначительно заметил депутат (имел ли он при этом в виду Калви, Абызова и Улюкаева, так и осталось неизвестным).

Алексей Венедиктов: Я от вас 10 лет слышу, какое у нас «блестящее правительство» — Медведева, Путина, Медведева, Мишустина…. Ну что скажет на это клиент?! Я, как клиент?"

Лаконичный Хуснуллин

Вице-премьер РФ, выходец из Татарстана Марат Хуснуллин, отвечающий за строительство и развитие инфраструктуры в ближайшие годы, был краток — как, впрочем, и всегда. Он рассказал по существу, как он и его команда будут становиться «клиентоцентричными» и «цифровыми»:

— Мы хотим построить миллиард квадратных метров жилья, чтобы каждый пятый метр в стране был новым, и чтобы это в итоге улучшило жилищные условия. Во-вторых, привести в порядок ЖКХ, люди недовольны его качеством и ценой. Как это делать? Привлекать бизнес, это ключевой драйвер процесса! Что мы сделаем для этого? Сократим на 30% инвестиционный строительный цикл. Число согласительных процедур в стройотрасли доведем до конца года со 135 до 50. Более 100 трлн рублей — во столько оценивается строительный рынок в ближайшие годы. Это огромный рынок, и он точно приведет к улучшению жилищных условий. Наконец, 85% дорог тоже надо в нормативное состояние привести. И создать мобильность населения, чтобы люди меньше тратили время в пробках. На базе цифровой платформы мы все это сделаем — не создадим ее, ничего не добьемся!

Как два технократа будут решать проблемы «клиентоцентричности»

Лапидарность Хуснуллина особенно была заметна в свете других выступлений — в частности, представителей как раз той команды Мишустина, которую он увел из ФНС в правительство РФ. Налоговики, проведшие почти всю жизнь в ФНС, считая цифры, на публику говорить красноречиво пока явно не умеют.

Всегда красноречивый Греф в итоге обидно подвел черту под выступлением вице-премьера Дмитрия Григоренко, который пришел с сухими графиками и схемами, усыпив управленческими моделями половину гостей: «К шестому пункту гости обычно засыпают, потому что никто не верит в их реализацию…». А ведь все, что хотел сказать Григоренко — это сформулировать саму концепцию клиентоцентричности государства. Ему необходимо знать своих клиентов, универсальные платформы — не панацея, проблему «межведомственных колодцев» надо решать, выстраивая ведомства вокруг человека как клиента. А для этого надо поменять культуру чиновников — взрослых уже, в общем-то, людей, поэтому сделать это будет непросто. При этом Григоренко уверен, что несмотря на стереотипы о них, чиновники «в большинстве своем порядочные люди, которые хотят сделать хорошее для страны».

Дмитрий Григоренко: «Чиновники в большинстве своем порядочные люди, которые хотят сделать хорошее для страны»

Еще один сухой технократ, выходец из силуановского министерства, ныне министр труда и соцзащиты Антон Котяков, — как раз такой чиновник в понимании Григоренко, который думает о стране. Он тоже выступил сухо и «по пунктам». Заявил, что его команда будет решать проблемы с бедностью «обеспечением занятости и госполитикой поддержки социально нуждающихся». Теперь, мол, они поставили перед центрами занятости новый «кипиай»: число трудоустроенных. Оказывается, раньше эффективность центров труда и занятости оценивали по постановке на учет и получению пособий. Во-вторых, в Минтруда создают единый межсубъектовый рынок труда, чтобы в случае чего безработному помочь переехать в соседний регион. Правда есть «маленькая» проблема: 60% стоящих на учете не обладают необходимыми навыками, у них нет высшего, а порой и среднего образования. Поэтому в-третьих, создаются программы повышения квалификации, которые будут доступны дистанционно. А чтобы решить проблемы поддержки нуждающихся, в Минтруда пообещали сильно снизить бюрократический документооборот, чтобы достаточно было портала «Госуслуг» и одного заявления.

«Когда мы слышим дискуссии о жадности предпринимателей — это странно!»

— Пока неубедительно! — засомневался Алексей Венедиктов. — Объясню почему, про клиентоцентричность и технологии. У вас отношение к клиенту как к объекту, а не субъекту. Нет взаимодействия! Мы для вас футбольные мячи, а не игроки. Не хватает того, чтобы человек был не просто клиентом, а партнером. С одной стороны, вы обслуживаете меня как в прачечной, но при этом, от меня ничего не зависит!

— То что я слышу, звучит впечатляюще, правильно, — печально заметил глава «Северстали» Алексей Мордашов (между прочим, в феврале стал самым богатым человеком в России с состоянием 30 млрд долларов). — Но чтобы это реально заработало….Во-первых, важно фундаментальные вещи осознать. Когда мы слышим дискуссии о жадности предпринимателей — это странно! Предприниматели и должны быть жадными. Если люди в рамках закона хотят получать больше — обвинять их в этом странно!

Мордашов тоже раскритиковал неопределенность российских властей, сославшись на собственный опыт: его приглашают на правительственное совещание, чтобы «сбалансировать цены» (что бьет по его бизнесу, недоговорил он), и в тот же день — еще на одно совещание о том, как повышать инвестиционную привлекательность. «И то и другое делается искренне, одни и те же люди порой делают! Может нам активнее диалог вести между нами всеми? Мы же все часть одного общества».

Алексей Мордашов: «Когда мы слышим дискуссии о жадности предпринимателей — это странно! Предприниматели и должны быть жадными. Если люди в рамках закона хотят получать больше — обвинять их в этом странно!»

Как Мишустин в пандемию создал аналитический центр и «лучшее в мире администрирование»

Резюмировал дискуссию Дмитрий Чернышенко, вице-премьер, ответственный в правительстве за за нацпроект «Цифровая экономика», бывший айтшник и медийщик, в последние годы возглавлявший «Газпром-Медиа Холдинг» (частью которого является, к слову, и «Эхо Москвы»). Необходимость цифровизации он продемонстрировал на примере создания аналитического координационного центра при правительстве в пандемию, где чиновники и бизнесмены (в частности, Греф, что он потом с восторгом и подтвердил) чуть ли не каждое утро могли получать информацию и обратную связь по 13 каналам. Центр, рассказал он, аггрегировал поисковые запросы, передавал «что пишут граждане», обобщал всю прямую реакцию на действия правительства по борьбе с пандемией.

— Это новый подход госуправления. В правительство, куда мигрировала команда Мишустина из ФНС, сегодня построено лучшее в мире администрирование на основе данных! Государство начинает прозревать и получать данные с утра, все показатели и отклонения. Такого не было никогда! Появляются данные для принятия решения каждый день, а не раз в году на основе данных Росстата, — горячо вещал Чернышенко.

Это привело к тому, что моментально ломались «ведомственные колодцы»: в системе быстрых изменений, в отсутствие иерархии «ты начальник — я дурак», короткими сессиями чиновники приходили к быстрым результатам. Сегодня, по словам вице-премьера, создаются единые платформенные решения.



— Там огромный объем информации со всей страны, система управления инцидентами, групповое обсуждение! — как школьник, радовался Греф.

— Надо все, что возможно, автоматизировать, государство должно быть невидимым. Резко сократится число чиновников уже на этапе автоматизации, — пообещал вице-премьер.

Дмитрий Чернышенко: «В правительство, куда мигрировала команда Мишустина из ФНС, сегодня построено лучшее в мире администрирование на основе данных! Государство начинает прозревать и получать данные с утра, все показатели и отклонения. Такого не было никогда!»

— Я оптимист будущего моей страны. Сегодня у нас сложилась уникальная ситуация. Президент РФ сказал про клиенто-человекоцентричность, «повернитесь к человеку». Во-вторых, есть правительство, имеющее опыт трансформации в ФНС. В-третьих, администрация президента, ставшая очень технологичным в этом смысле, — подвел итог делового завтрака Герман Греф.

Надо сказать, «зловещая и всесильная» Администрация Президента (АП) всплыла в обсуждении всего лишь один раз, и то под занавес. Должного развития тема так и не получила, и мы, увы, так и не узнали, что имелось в виду под ее «технологичностью». А Дмитрий Песков, замруководителя АП, загадочно улыбался.