Татарский театр: всегда в пути, вместе со своим верным зрителем

Знаменитые «бренды» Татарстана, часть 50-я

Завтра в Казани начинается XVI Международный театральный фестиваль «Науруз». В программе — 29 спектаклей из России, Турции, Казахстана, Узбекистана, Киргизии и свыше 1 000 участников. В связи с этим изучаем феномен татарского театра: как он объединил вокруг себя национальное искусство, проведя все это время в бесконечных гастролях.



Сначала — дома, потом — в клубе



Корни театрального искусства у предков татар можно искать в праздниках нардуган, җыен. Путешественник Ахмад ибн Фадлан оставил описание чего-то, напоминающего театр, в записках о путешествии по Волжской Булгарии.

При этом история современного татарского театра начинается в конце XIX века. В частности, в 1887 году Габдрахман Ильяси опубликовал первую татарскую пьесу «Бичара кыз» («Несчастная девушка»). В начале XX века уже игрались домашние спектакли, к примеру, в доме дипломата Шарафутдина Габитова (Ульянова-Ленина, 31). Занимались подобным участники кружка «Шимбәчеләр» («Субботяне»), среди которых были Мулланур Вахитов, Хусаин Ямашев, Фатих Амирхан, Гафур Кулахметов, Амина Терегулова и другие.

А первый публичный спектакль состоялся 22 декабря 1906-го: в помещении на Горького, 3 показывали спектакли по пьесам «Кызганыч бала» («Жалкое дитя») и «Гыйшык бәласе» («Беда из-за любви»), чтобы собрать средства в пользу малоимущих шакирдов. Отметим, что среди участников сценическим искусством впоследствии занимался только Фатих Амирхан — как драматург.

Первый татарский театральный коллектив появился в 1907 году в Уральске — «Первая в России труппа мусульманских артистов драмы под руководством И. Кудашева-Ашказарского». Ильясбек-ага покинул труппу, когда в ней уже играли первая татарская актриса Сахибжамал Гиззатуллина-Волжская (она позже создаст в Уфе другую труппу, «Нур» («Луч»)), возглавил ее Габдулла Кариев. С осени 1908 года они были уже в Казани под названием, предложенным Габдуллой Тукаем: «Сәйяр» («Странствующая звезда»).

С 1911 года у них есть постоянное место для показов — помещение «Шәрык клубы» («Восточный клуб») на ул. Татарстан, 20, откуда им приходится съехать в 1914-м, чтобы уступить место военному госпиталю. Кариев мечтал, что «Сәйяр» переедет в бывший дом госпожи Шамиль, но началась Гражданская война, а потом Кариев умер.

Мензелинцы готовят декорации, 1936 год. Фото rus.minzalateatr.ru

Как появились театры

В 1917-м в Буинске впервые ставят спектакль, в 1918-м здесь появляются профессиональный театр и школа искусств под управлением Салиха Сайдашева и Ситдика Айдарова. Театр проработал до 1949-го. А нынешний Буинский, под управлением Раиля Садриева, возник в 2007-м. Это самый гастролирующий театр.

В 1918-м в Атнинской школе играют комедию «Бәхет кошы» («Птица счастья») казанского актера Фахриева, коллектив также становится колхоз–совхозным театром в 1936-м, а с 2011-го это единственный государственный театр на селе.

Камаловский, главный татарский театр, формируется в 1922 году из татарских трупп фронтовых бригад и называется «Первый государственный показательный драматический татарский театр имени Красного Октября», его возглавляет Карим Тинчурин. Через год открывается театральный техникум. В 1926 году театр становится академическим, а 1939-м получает имя Галиасгара Камала. Сейчас, осев на берегу Кабана, он ожидает нового здания на противоположном берегу.

Атнинский театр. Фото wikipedia.org

В 1933 году возникает филиал академического театра, сначала как колхозно-совхозный. Потом он превращается в передвижной, чтобы позже получить имя театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина и въехать в бывшее камаловское здание на улице Горького.

В 1934-м открывается Первый государственный интернациональный театр кукол, созданный из двух трупп: это Татарский театр детской эстрады и Русский театр кукол. Ныне это популярнейший «Экият» — со своим сказочным замком, а не с церковью Сошествия Святого Духа.

В 1935-м появляется первый колхозно-совхозный татарский театр. Он базируется в Чистополе и создается, в частности, на основе местных колхозных — Кузкеевского и «Театр Шонкара». А руководил им выпускник ГИТИСа Сабир Амутбаев. В 1936 году театр переезжает в Мензелинск.

В 1944-м создан Альметьевский театр — на базе местного Дома культуры, как передвижной колхозно-совхозный театр. Профессиональных актеров в нем сначала не было. А теперь это главный экспериментальный театр, работающий только с приглашенными режиссерами.

Историю кариевцев дробят на этапы: в 1919 году уже была детская труппа в Алафузовском театре. В 1932—1934 годах в Детском культурном центре работает детский театр. А в 1949—1950 годах проходят постановки татарского ТЮЗа. Наконец, в 1988-м Фарит Хабибуллин открывает хозрасчетный Татарский театр-студию, который в 1991-м становится Татарским государственным театром юного зрителя, ныне — театром имени Кариева.

Наконец, в 1990-м возникает Набережночелнинский театр — в доме культуры «Энергетик», в качестве театра юного зрителя. Первый спектакль — по пьесе Рабита Батуллы «Возвратится бабочкой душа» («Күбәләк булып җаның кайтыр). В 1996-м он въезжает в здание бывшего горкома КПСС, а в 2020-м — в бывшее помещение развлекательного комплекса «Колизей».

Дом культуры, где в 1944-м открылся Альметьевский театр. Фото almetteatr.ru

Компактно и понятно

Что сразу замечаешь в этом перечислении? Татарские театры — гастролирующие. Даже сейчас, когда у всех есть свои помещения. А ведь было время, когда Тинчуринский утверждал постановки на крохотной сцене прямо в Спасской башне. Но и теперь он является лидером по количеству зрителей — одновременно играет и стационарные, и выездные спектакли. Для районных театров это основной способ существования. Что это значит? Компактные постановки, популярные жанры. Близость к чаяниям зрителей в нем воспитана переездами из села в село, порой на случайно найденном транспорте, со случайными ночевками у гостеприимных сельчан. Татарский театр многое взял у русской, французской школы, итальянской комедии дель арте не из эстетической прихоти (хотя обучение в московских и ленинградских вузах чувствуется и сейчас). Резкая игра, смеховые моменты между репликами, то что называют типичной татарской актерской игрой, появились из этих условий.

Но добавьте сюда и перемены эпох. В эпоху репрессий, послевоенные годы ставилось много ненациональных текстов. Далее — взлет местных авторов: Хай Вахит, Туфан Миннуллин, Аяз Гилязов... Экономически нездоровая ситуация 90-х. Фестивальные поиски. Частичная утрата языка — в татарских театрах нормально за сценой говорить по-русски.

Сейчас татарский театр отходит от былых канонов, при этом в репертуаре любого учреждения остаются образцовые комедии и мелодрамы, кормящие администрацию и труппу.

Рафкат Бикчантаев в «Моабитской тетради». Источник youtube.com

Музыка и кино

Татарский театр — это не только про драматические спектакли. Его актеры играют в республиканских фильмах, хотя можно начинать даже не с казанских картин, а с всесоюзных. К примеру, с «Моабитской тетради» 1968 года, в которой засветились Ильдар Хайруллин, Азгар Шакиров, Рафкат Бикчантаев.

Татарский театр — это именитые композиторы: Салих Сайдашев вырос как мелодист, симфонист, экспериментатор, готовя музыку к спектаклям. Многие татарские песни впервые прозвучали во время постановок.

Театр — обязательный пункт посещения во время приезда в Казань татар из-за рубежа. Существует мнение, что он станет последним оплотом, где будут существовать язык, традиции, обряды, одежда. И еда. Пусть и в формате буфета.

