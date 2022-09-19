Как перевести на татарский «Сад печали»? А надо ли переводить?

История с пространством у музея Тукая возвращает нас к проблемам местной топонимики

Фото: Радиф Кашапов

В начале сентября на Юнусовской площади у музея Тукая открыли «Сад печали». Как было объявлено, эту территорию реконструировали и вернули ему историческое название. История с названием стала предметом спора в сетях, который запустил заместитель главного редактора сайта «Реальное время» Радиф Кашапов.

Сагыш и Хәсрәт

Юнусовская площадь находится на пересечении улиц Габдуллы Тукая и Фатиха Карима. Здесь много зелени, деревьев, стоят прекрасные дома — госпожи Шамиль, Юнусовых — Апанаевых, Бахтеева. Площадь начала формироваться в XVII веке, к началу XIX века она была уже застроена каменными зданиями. Здесь, у Беркутова, стоял первый памятник Муллануру Вахитову. В 1986 году она стала площадью Тукая, а в 1997-м ей вернули прежнее название, видимо, в честь построившего здесь дом Мухамет-Рахима Юнусова, главы Татарской ратуши (его сын Губайдулла начал строить Сеннобазарную мечеть, а дети закончили).

...Все началось с плиты. В реконструированном саду она выполнена в виде карты, на которой Юнусовской плошадь по-татарски назвали «Йоныс мәйданы», а «Сад печали» — «Сагыш бакчасы». А почему «Сагыш»?

В журнале «КЗН.Собака.ру» в 2015 году выходило интервью с Нуранией Биктемировой. Ее мама училась в гимназии Фатихи Аитовой, отец матери работал в типографии, у ее родственников Арслановых был в Казани мыловаренный завод. Жила она на Тукая, 94, у Бурнаевской мечети. В интервью она рассказывает о четырех садах: «Саде любви», в котором гуляли молодые девушки, «Саде майдан», где собирались мужчины после мечети, «Саде танцев», он же «Туманный сад», он же «Сад чаткы», по названию кинотеатра (в последствии он станет кинотеатром имени Тукая). В последнем играл оркестр.

«Четвертый сад, тот, который прямо у дома Шамиля, назывался «Садом печали». Там собирались бабушки, служанки, которые сопровождали молодых девушек в «Сад любви» и разговоры там велись уже совсем другие. В этой части густо росли березы и акации, что, наверное, тоже придавало печальный облик», — говорила пожилая женщина.

Есть татарское интервью, для газеты «Шәһри Казан», где она пересказывает эту историю и называет «Сад печали»«Хәсрәт бакчасы».

Когда мэру Казани презентовали концепцию благоустройства Юнусовской площади, ее приводили как пример исламского четырехчастного сада. Фото: kzn.ru

К слову, в июне 2019 года, когда мэру Казани презентовали концепцию благоустройства Юнусовской площади, ее приводили как пример исламского четырехчастного сада, у каждой части были следующие названия: «Малый сад», «Сад любви», «Тенистый сад» и «Цветущий сад». Последний — у Тукаевского музея. В том же году было запланировано работы в нем на сумму в 20 миллионов рублей. В итоге они были произведены в 2022-м.

Я запросил в Институте развития городов РТ, как возникло это название? Есть ли документальное подтверждение, что его так раньше называли — «Сад печали» и «Сагыш бакчасы»? Я слышал про сад только в интервью с Биктимеровой...

«Действительно, это название нигде не задокументировано, оно является народным, — пришел ответ. — При проработке концепции парка и, в частности, при выборе названий архитекторы общались со старожилами Старо-Татарской слободы. В том числе разговаривали с Нурания апой, которая упомянута в материале — по ее рассказам и воспоминаниям, этот участок носил именно такое название».

Нурания апа. Фото: Юлия Калинина

«Перевод осуществили профессиональные лингвисты»

Я опубликовал фотографию люка в своем telegram-канале, его перепостил более крупный канал «Казан Урбанчы», где ответ дала уже мэрия Казани: «Ошибки в названии сада в переводе на татарский язык нет. Перевод осуществили профессиональные лингвисты (переводчики) — «Сагыш бакчасы» (Сад печали (грусти). Отметим, что название этого места связано с историческим фактом: в прежние времена сюда приходили грустить молодые незамужние девушки.

В данном случае смысл, заложенный жителями города, передан корректно. Что касается варианта «хәсрәт», который предложили в блогосфере, то в татарском языке это слово используется при описании чувства глубокой скорби и горя. Это не соответствует заложенной исторической традиции. Кроме того, в старых картах такого упоминания не найдено, а старожилы Старо-Татарской слободы в своих разговорах упоминали сад именно в контенте «печали», а не «скорби».

Проблемы двуязычных названий возникают в республике давно. К примеру, на конкурсе по разработке бренда парка «Черное озеро» многие впервые узнали, что по-татарски оно называется «Черек күл» (Гнилое озеро). Потому что татарское возникло не как перевод с русского, оно существовало параллельно. Ну а пара «Дрожжановский-Чүпрәле» претендует на то, чтобы стать названием закона, который означает, что не всегда у какого-нибудь есть только одно название, которое легко перевести и получить вариант на другом языке.

До революции садов не было

Я решил спросить краеведов и историков, была ли поделена Юнусовская площадь на сады до революции? Марк Шишкин, который на открытии вел экскурсию, заметил у себя на канале: «...пока я не увижу, что где-то в дореволюционных газетах, сады, которые заботливо разводили на этой площади местные жители, имели все эти названия «Печали», «Любви», «Танцев» и проч., я буду относиться к этим наименованиям с долей скепсиса».

— Могу точно сказать, что до 1917 года на Юнусовской площади никаких садов не было, — ответил Радик Салихов, директор Института истории имени Марджани. — Об этом свидетельствуют материалы городской думы и фотографии того времени. Юнусовская площадь являлась поминальным местом, где читали җеназа. Отсюда в последний путь уходили все наши национальные герои. Про сады, я думаю, красивая история от краеведов. Возможно в тридцатые годы, а скорее всего в послевоенные годы, какие-то уголки площади и получили какие то названия.. Но, никаких документальных подтверждений этому нет, кроме воспоминаний отдельных старожилов. Во всяком случае, эти сады с поэтическими названиями точно не относятся к дореволюционному, мусульманскому периоду.

Его коллега, Лилия Габдрафикова, автор нашего сайта и автор книги «Татарское буржуазное общество: стиль жизни в эпоху перемен» также подтвердила, что таких названий в документах до 1917 года не встречала:

— До 1917-го на площади проводили отпевания, читал намаз, проходили митинги.

Архитектор и краевед Сергей Саначин также ответил, что до революции площадь была просто площадью с лавочками, а на сады ее поделили уже после Октября. Историю с садами он и вовсе назвал журналистскими сказками.

Действительно, откуда взяться оркестру в слободе на улице до 1917-го? А кинотеатр «Чаткы» открылся усилиями «Таткино» в 1924-м и сначала назвался «Татарский национальный кинотеатр».

Как Нурания апа читала лекцию

То, что сад действительно назвался «Хәсрәт бакчасы», можно услышать на записи, которую я нашел в архивах. В 2016 году я пригласил Нуранию апу провести экскурсию во время фестиваля «Печән базары». В час мероприятия обнаружилось, что крохотная старушка окружена внушительной толпой и что ее голос никаким мегафоном не усилишь. Так что оперативно было решено просто посадить ее на набережную, включить микрофон и дать полную свободу. После этого она, кажется, полтора часа говорила обо всем подряд. Наверное, надо эту запись расшифровать полностью. Биктимирова говорит, что слышала про сады от гидов и многих якобы слово «хәсрәт» (которое обычно переводят как «горе») коробит. Но, мол, что поделаешь, такова история. Нурания Бариевна умерла в 2017 году, 24 сентября, на 83-м году жизни.

Возможно, действительно, слово «хәсрәт» и не годится для нынешнего сада. Но тогда пусть оно будет новым, а не историческим. Возможно, даже Цветущим.