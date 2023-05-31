«Юридический абсурд»: как «интеллектуальный ущерб» КАМАЗа уценили в тысячи раз

Верховный суд РТ оправдал подставного директора и наказал челнинского судью за дело по контрафакту

Фото: Сергей Афанасьев

В Татарстане закончилась оправдательным приговором масштабная операция СК и МВД по охоте на контрафактные запчасти КАМАЗа. В 2019-м силовики накрыли на территории Камского моторного завода цех по производству поршней для двигателей и изъяли тысячи деталей. Спустя 3 года челнинский суд приговорил экс-директора ООО «Автокомпонент» (арендатор помещений КМЗ) к штрафу 50 тысяч рублей за незаконное использование двух запатентованных разработок ПАО «КАМАЗ» с ущербом 17,3 млн рублей. Но Верховный суд РТ назвал доводы этого приговора юридическим абсурдом и полностью оправдал обвиняемого. Почему — разбиралось «Реальное время».

«Темная» на КМЗ и дела против номинала



Сотрудники экономической полиции и спецназ нагрянули на Камский моторный завод 3 сентября 2019 года. Однако стоило им появиться на проходной челнинского предприятия, как на всей его территории отключился свет. Восстанавливать электроснабжение пришлось при помощи властей автограда, так что запланированные обыски и выемки на территории все же состоялись.

«В результате были обнаружены цех по производству цилиндро-поршневых групп, цех литья чугуна и стали, а также изъяты литейные оснастки для производства поршней, бухгалтерская и иная документация, компьютерная техника и более тысячи штук готовой продукции под маркой «КМЗ», — сообщала газета «Вести КАМАЗа». Весь изъятый товар силовики поначалу объявили контрафактным.

За несколько дней до этого в первом отделе по особо важным делам Следкома по РТ возбудили уголовное дело о нарушении изобретательских и патентных прав (ст. 147 УК РФ). Статус потерпевшего в нем получил камский автогигант, а подозреваемым стал на тот момент уже бывший директор ООО «Автокомпонент» Сергей Захаров — предварительно ущерб от его действий на КАМАЗе и в СК оценили в 17 млн рублей.

Подозреваемым стал на тот момент уже бывший директор ООО «Автокомпонент» Сергей Захаров. Фото: Ирина Плотникова

При этом сообщалось — цифра еще может вырасти. Ведь, по версии силовиков, произведенные без соблюдения патентных прав поршни продавались в десятки регионов страны и за рубеж, принося в год доход не меньше ста миллионов рублей.

Также было возбуждено дело о незаконном предпринимательстве (ст. 171 УК РФ) — по результатам проверки Ростехнадзора, который выявил что литьем стали, чугуна и цветных металлов ООО «Автокомпонент» и ООО «Камский моторный завод» занимались в отсутствие лицензии. По данному эпизоду ущерб зашкаливал за 200 млн рублей.

При этом еще на старте расследования у силовиков была информация — Захаров мог лишь числиться директором, а реально за серыми схемами производства и продажи контрафакта стояли другие люди. В частности, в СМИ упоминалась фамилия Ильгиза Шамсиева, который является обладателем товарного знака КМЗ, не будучи руководителем или учредителем «Камского моторного завода». По уголовному делу он проходил свидетелем, при этом заручившись поддержкой такого известного в республике адвоката, как Елена Точилкина. Она поясняла журналистам: ее клиент лишь сдавал помещения и оборудование на КМЗ.

Мягкий приговор Захарову вынесли с третьей попытки

На скамью подсудимых в июне 2020-го отправили одного Сергея Захарова. Причем Набережночелнинский горсуд дважды возвращал дело — в первый раз усмотрел основания для изменения подсудности, затем — нарушения, препятствующие вынесению приговора. В июле 2021-го процесс, наконец, стартовал. И в сентябре 2022-го завершился обвинительным приговором и освобождением от наказания за сроком давности. Этой весной Верховный суд РТ признал такой результат рассмотрения незаконным и вынес частное постановление в адрес судьи автограда.

Забегая вперед — апелляционная тройка использовала для оценки работы первой инстанции весьма нелицеприятные формулировки. В чем же ошибся городской суд?

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Захарова признали виновным в нарушении патентных прав ПАО «КАМАЗ» — использовании двух полезных моделей, являющихся интеллектуальной собственностью автогиганта, с причинением крупного ущерба правообладателю (ч.1 ст. 147 УК РФ). Наказанием ему стал уголовный штраф в 50 тысяч рублей, но от его уплаты челнинский суд фигуранта освободил, ввиду истечения двухлетнего срока давности за данное преступление.

Согласно обвинительному и ныне отмененному приговору, с 29 января 2018 года по 19 марта 2019 года директор ООО «Автокомпонент» без согласия патентообладателя, ПАО «КАМАЗ», и с целью причинения ему крупного ущерба организовал изготовление запчастей, которые содержали все признаки двух охраняемых патентами полезных моделей КАМАЗа — «Поршень для двигателя внутреннего сгорания» (номер патента — RU 104246 и «Головка цилиндра двигателя внутреннего сгорания (варианты)» (RU 100561). Эти запчасти директор предлагал на продажу и занимался их реализацией через ООО и ИП по всей территории РФ, чем «нарушил права ПАО и причинил ему материальный ущерб в сумме 17 млн 319 тысяч 198 рублей — из расчета стоимости опытно-конструкторских работ, затраченных на создание вышеуказанных изделий».

Также в приговоре было указано — в 2017-м Захарова уже привлекали к ответственности по схожему делу, вменяя незаконное производство запатентованных КАМАЗом поршня для двигателя внутреннего сгорания и топливного бака. Тогда ущерб был оценен в 2,8 млн рублей, в итоге СК прекратил преследование, а арбитраж утвердил мировое соглашение между правообладателем и «Автокомпонентом», по которому последний обязался не выпускать и не продавать указанные модели без заключения лицензионного соглашения с ПАО.

Мягкий приговор о штрафе с прекращением защиту не устроил. Вероятно потому, что давал право потерпевшему ПАО требовать с осужденного сатисфакции на все 17,3 млн рублей.

Представитель потерпевшего Вахит Лотфуллин просил оставить приговор Захарову без изменения. Фото: Ирина Плотникова

Захаров: «Когда контрольные закупки были — я уже на заводе не работал»

Мягкий приговор о штрафе с прекращением защиту не устроил. Вероятно потому, что оставлял за потерпевшим ПАО право требовать с осужденного сатисфакции на все 17,3 млн рублей. Тем не менее до рассмотрения дела в апелляционной инстанции КАМАЗ спешить с подачей иска не стал. А рассмотрения этого пришлось ждать более полугода.

«Мы являемся мировой компанией, которая реализует оригинальные запчасти, и мы очень много средств тратим эту продукцию. Незаконное использование полезной модели и ее реализация вредит нашей деловой репутации. Соответственно, наносит ущерб. Эту деятельность мы не одобряем и пресекаем», — сообщал на заседании Верховного суда РТ представитель потерпевшего Вахит Лотфуллин. Он просил оставить приговор Захарову без изменения. Ту же позицию заняла прокуратура.

Сам подсудимый в апелляции говорил мало. «Де-юре я ушел с «Автокомпонента» в марте 2019-го — через суд. Де-факто — раньше... И вообще не имел отношения к производству тех изъятых деталей. И что детали упаковывались в упаковку «Автокомпонента» без моего ведома — не знал. Когда контрольные закупки были — я уже по факту на заводе не работал», — информировал судей Сергей Захаров. «Меня отодвинули просто, там руководил Шамсиев», — заявлял он и ранее, в ходе допросов.

Адвокат Олег Софронов на заседании ВС РТ говорил не только о времени трудоустройства своего клиента. Он оценил предъявленное обвинение и выводы суда с нескольких сторон. Со ссылкой на показания свидетелей и ряд документов защитник озвучил ряд доводов:

Захаров был номинальным директором, процессом не руководил, лишь ставил подписи на документах,

в период его номинального руководства было произведено лишь две полезные модели (запчасти) — один поршень и одна головка цилиндра, подпадающие под претензии о выпуске без патента,

в июле 2020-го Роспатент признал недействительным патент КАМАЗа на фигурирующий в деле поршень — изобретательской новизны изделие не содержит, значит и нарушения патентных прав нет,

оставшаяся в деле головка цилиндра приобреталась в ходе контрольной закупки всего за 6 тысяч рублей, и эта сумма не может быть крупным ущербом для КАМАЗа,

оценка ущерба в размере всех затрат на изобретение и внедрение отдельной модели неверна и незаконна, никто ведь не требует с продавца контрафактного диска с программой мирового производителя компенсировать миллиарды, вложенные в эту программу — ущерб рассчитывается от стоимости лицензионного продукта.

В своей жалобе Софронов подчеркивал — силовики изначально неверно выбрали объект преследования. Фото: Ирина Плотникова

Вывод защитника — к уголовной ответственности Захаров привлечен незаконно и его нужно оправдать. В своей жалобе Софронов подчеркивал — силовики изначально неверно выбрали объект преследования, им стоило обратить внимание на «лицо, которое фактически управляло», а горсуду — внимательней отнестись к показаниям лжесвидетелей, которые до сих пор находятся под контролем этого «лица».

Также защитник отмечал — «Автокомпонент» поставлял продукцию «КМЗ», а тот — ООО «СТФК КамАЗ» — официальному дистрибьютеру КАМАЗа. Так, каким образом и от чьих действий КАМАЗ оказался в потерпевших? Челнинский суд оценивать эти нюансы не стал.

Верховный суд о реальном директоре, ущербе и абсурде в приговоре

Разбираясь в этом деле, Верховный суд Татарстана согласился практически со всеми доводами защиты и не просто отменил обвинительный приговор. Тройка судей под председательством судьи Ризвана Юсупова постановила по делу апелляционный оправдательный приговор. К слову, за весь прошлый год таких приговоров в татарстанском суде вынесли лишь пять.

Верховные судьи отметили — челнинский приговор составлен «исключительно в канве обвинительного заключения», прямые показания в защиту обвиняемого не просто оставлены без оценки и анализа, а перечислены... наряду с доказательствами вины.

Выводы Набережночелнинского суда по контрафактному делу на вышестоящем уровне названы ошибочными. Оценив показания семи свидетелей, самого Захарова, а также ряд документов апелляционная тройка констатировала — из этих доказательств однозначно следует: Захаров был подставным директором, не имеющим никаких полномочий. Реальными руководителями были иные лица.

Выводы Набережночелнинского суда по контрафактному делу на вышестоящем уровне названы ошибочными. Фото: Сергей Афанасьев

Так, лингвистическая экспертиза изъятых на предприятии рукописных текстов за подписью Ильгиза Шамсиева (собственника производственных помещений и всего оборудования предприятия) установила — они носят характер требования, приказа и распоряжений. Именно Шамсиева ряд сотрудников-свидетелей указывали в качестве реального руководителя, проводившего планерки и решавшего денежные вопросы. Но при этом отмечали — за всю производственную часть и кадры отвечал Сергей Курин, директор воссозданного в марте 2019-го ООО «Камский моторный завод».

Еще один вывод Верховного суда РТ — доказательств, что Захаров знал о нарушении авторских прав КАМАЗа и сознательно шел на это, не представлено. А значит, не установлен и его умысел на совершение преступления.



Третий важный момент — для привлечения по статье 147 УК РФ обязательно должен быть установлен крупный ущерб. В обвинении указан именно такой — 17,3 млн рублей. Представитель потерпевшего обосновал эту цифру справками о стоимости опытно-конструкторских работ по головке цилиндра внутреннего сгорания (8,4 млн) и поршню двигателя (8,9 млн). Однако, по убеждению суда апелляционной инстанции, крупный ущерб для КАМАЗа в этом деле отсутствует, как и объективная сторона преступления.

Согласно апелляционному приговору, ущерб правообладателя должен складываться из реальных сумм упущенной выгоды и доходов, полученных иным лицом в результате нарушения им прав на результаты интеллектуальной деятельности. А стоимость затрат на разработку спорных изделий в данном случае учету не подлежит.

В горсуде представитель ПАО подтверждал, что из большого объема изъятых деталей лишь две были выпущены в период работы Захарова на «Автокомпоненте», и что сам КАМАЗ, его «дочки» и иные предприятия в разное время занимались производством изделий по двум рассматриваемым патентам, и соответственно завод, вложивший те 17 млн рублей в разработку, без прибыли не остался. Да и сами патенты не выбыли из собственности ПАО в результате инкриминируемых Захарову действий.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

При обысках в сентябре 2019-го в помещении КМЗ изъяли 260 коробок с поршнями и головками цилиндров производства ООО «Автокомпонент». Использование признаков патентованных КАМАЗом полезных моделей, фигурирующих в деле, выявлено лишь у двух образцов. При этом лишь одна из них, как указал Верховный суд РТ, подпадает под признаки нарушения изобретательских и патентных прав и составляет причиненный потерпевшему реальный ущерб. Это головка цилиндра в сборе стоимостью 6,4 тысячи рублей. Вывод судей: «Величина указанной суммы не может быть признана для ПАО «КАМАЗ» крупным ущербом».

Заметим, заявленный ранее размер ущерба сократился почти в 3 тысячи раз!

Также апелляционная инстанция обратила внимание, что в желании обосновать виновность фигуранта горсуд положил в основу приговора даже прямо противоречащее обвинению доказательство — показания евразийского патентного поверенного, которая уверяла — в представленных на экспертизу изделиях признаков использования полезной модели двух камазовских патентов не обнаружено.

А еще тройка судей указала на норму Гражданского Кодекса РФ, согласно которой патент на изобретение, промышленную модель или промышленный образец, признанный недействительным полностью или частично, «аннулируется с даты подачи заявки на патент». Иными словами — согласно решению Роспатента, никакими авторскими правами на рассматриваемую в деле модель поршня КАМАЗ никогда не обладал. Решение вступает в силу со дня его принятия и влечет аннулирование патента и записи в соответствующем Госреестре. Так что использование недействительного патента не может быть признано нарушением прав правообладателя.

Фото: Ринат Назметдинов

Верховый суд установил — «КАМАЗ» оспаривал признание своего патента по поршню №104246) недействительным полностью, но Суд по интеллектуальным правам (СИП) и президиум СИП в сентябре 2021-го и январе 2022-го оставили решение Роспатента без изменения. Все эти решения были вынесены еще до начала судебного процесса по делу Захарова в Набережночелнинском суде, «соответственно у суда не было оснований рассматривать уголовное дело в этой части», — указала апелляционная инстанция. К слову, об этом в горсуде заявлял и директор производства «Автокомпонента» — свидетель Курин. Но суд автограда встал на сторону потерпевшего автогиганта, следствия и прокуратуры и отрёк нормы гражданского права, что обернулось публичной «поркой» в суде Верховном:

«Утверждение суда первой инстанции о несостоятельности решения Роспатента РФ от 21.07.2020 о признании патента 104246 недействительным, (оставленное без изменения Постановлением президиума СИП от 24.01.2022), поскольку «оно опровергается всей совокупностью исследованных материалов уголовного дела, в том числе заключениями об использовании патента ПАО «КАМАЗ» от 3 апреля, 20 и 26 июня 2019 года, поскольку заключения даны квалифицированными экспертами, предупрежденными об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ», суд апелляционной инстанции оценивает как юридический абсурд».

Изъятое на КМЗ — не уничтожить, а вернуть

Оправдав Сергея Захарова за отсутствием состава преступления Верховный суд РТ не согласился с челнинским судом и в части вещественных доказательств. «Изъятые материальные ценности произведены на другом предприятий и в иной период времени, нежели предъявлено Захарову, следствием не установлено их производство с нарушением прав правообладателя, соответственно, указанные детали, которые [челнинский] суд постановил уничтожить, должны быть возвращены по принадлежности», говорится в апелляционном приговоре.

Фото: Ирина Плотникова

После оглашения его резолютивной части Верховный суд РТ озвучил и частное постановление в адрес председателя Набережночелнинского горсуда Марса Самитова. Согласно документу, его просят — обратить внимание на нарушения требований закона председательствующей по делу судьи, которые повлекли отмену приговора.