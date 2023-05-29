«Это было мощно»: как в Нижнекамске отметили День химика

Праздник с участием Элвина Грея организовал СИБУР. Впервые вышел в рейс «Лемаевский маршрут»

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Масштабно, ярко, красочно, познавательно и немного волнительно — так прошел один из любимых среди нижнекамцев праздников День химика, организатором которого выступил СИБУР. Народные гулянья проходили в Парке нефтехимиков до позднего вечера. Гости участвовали в мастер-классах, эковикторине, запускали в небо воздушные шары, зажигали под популярные композиции известного певца Элвина Грея. В Нижнекамске впервые вышел в рейс трамвай «Лемаевский маршрут», а лучшие работники «Нижнекамскнефтехима» получили заслуженные награды. О том, как гулял город,— в репортаже «Реального времени».



Чествование одаренных детей



Первых гостей Парк нефтехимиков встречал около двух часов дня. Нижнекамское предприятия СИБУРа постаралось сделать так, чтобы каждому было интересно. Нижнекамцы учились расписывать экосумки и создавать бумажные вертушки. Дети выстраивались в очередь, чтобы нанести аквагрим.



Нижнекамцы учились расписывать экосумки и создавать бумажные вертушки. Дети выстраивались в очередь, чтобы нанести аквагрим

— Я уже сделала вертушку и сама нарисовала на сумке рыжего котенка. У нас каникулы, скоро поеду в деревню, у нас там есть котик Рыжик, вот его и решила нарисовать. Эту сумку подарю сестре, а себе нарисую еще одну, — поделилась впечатлениями Нона Насырова.



— Мы только пришли, но уже успели обойти все точки для детей — все очень здорово продумано и организовано. Причем не только интересно, но и познавательно, — отметил ее папа Сагит Насыров.



Для знатоков и эрудитов прошла викторина «Мир химии». Участникам необходимо было правильно ответить на 8 из 10 вопросов на тему нефтехимии, экологии и вторичной переработки пластика. Мастерам и мастерицам тоже было не до скуки — они создавали себе необычные авторские шопперы.

Для знатоков и эрудитов прошла викторина «Мир химии». Участникам необходимо было правильно ответить на 8 из 10 вопросов на тему нефтехимии

— Все здорово! Настроение отличное! Спасибо за праздник, как всегда, все организовано на самом высоком уровне. Мы каждый год с семьей с удовольствием принимаем участие в праздновании Дня химика, нам все очень нравится, — поделилась впечатлениями Кристина Степанова.



Параллельно в Парке нефтехимиков проходил фестиваль одаренных детей. На сцену за заслуженной наградой поднимались победители предметных олимпиад, лауреаты международных конкурсов, кандидаты в мастера спорта, волонтеры. Награды получили 158 человек, из них 68 — педагоги. Талантливую молодежь поздравил мэр Нижнекамска Рамиль Муллин. Градоначальник посоветовал ставить перед собой глобальные цели и задачи и не бояться трудностей:



— СИБУР вкладывает очень много в развитие страны, региона и города, но какие бы ни были производственные успехи, нас, как родителей, радуют успехи наших детей. Они наполняют наши сердца гордостью и радостью. Дети — наше будущее, глядя на наших талантливых детей, можно смело сказать, что мы за наше будущее спокойны, оно — великолепно, — поздравил талантливых нижнекамцев со значимыми достижениями директор по организационному развитию «Нижнекамскнефтехима» Юрий Хомич.

После церемонии награждения началось шоу воздушных змеев, которое вызвало неподдельный восторг у гостей праздника

После церемонии награждения началось шоу воздушных змеев, которое вызвало неподдельный восторг у гостей праздника. Красочные, яркие, легкие конструкции взмывали над парком под руководством первого в России Воздушного театра «УФО».



Воздушные змеи, которые изящно парили над парком изготовлены из нейлона. Кстати, нейлоновый синтетический каучук выпускается на заводе синтетического каучука нижнекамского предприятия СИБУРа. После праздника воздушные змеи отправятся на вторичную переработку: из них сделают стильные многоразовые сумки для продуктов — шопперы.



«Лемаевский маршрут»



В День химика в Нижнекамске запустили тематический «Лемаевский маршрут». В трамвае атмосферное и необычное оформление — оно посвящено первому генеральному директору НКНХ Николаю Лемаеву. Путешествуя на нем, жители и гости города смогут познакомиться с интересными фактами биографии Лемаева, узнать о его главных трудовых достижениях, увидеть архивные фотографии. А еще узнать о важных событиях из истории и современной жизни гиганта нефтехимии, компании СИБУР.

В День химика в Нижнекамске запустили тематический «Лемаевский маршрут»

Помимо этого, с помощью специального QR-кода на постерах в вагоне можно перейти на сайт междунамихимия.рф, где пассажиры «Лемаевского маршрута» получат возможность виртуально пройтись по знаковым местам города нефтехимиков, познакомиться с биографиями выдающихся русских ученых-химиков, а благодаря видеороликам YouTube-канала «Научпок» узнать об интересных фактах, изобретениях, связанных с химической наукой, а заодно принять участие в увлекательном квизе, проверив свои знания химии.



Первыми пассажирами необычного трамвая стали руководители «Нижнекамскнефтехима» и члены правления СИБУРа, руководители города и республики.



— Мы сейчас, когда ехали в трамвае, обсуждали с мэром вопрос, что Нижнекамск нужно сделать столицей нефтехимии и химии России и традиционно проводить федеральный День химика именно здесь — этот город того заслуживает. Николай Васильевич был поистине провидцем, когда еще в те годы говорил, что весь объем добываемой в России нефти нужно перерабатывать внутри страны. Поэтому, если на федеральном уровне будет принято решение праздновать День химика в Нижнекамске, это станет большим вкладом и высокой оценкой тех заслуг, которые принадлежат Николаю Васильевичу, жителям города — этот вклад в развитие нефтехимии нашей страны, безусловно, огромен, — уверен министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко.

Первыми пассажирами необычного трамвая стали руководители «Нижнекамскнефтехима» и члены правления СИБУРа, руководители города и республики

Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин подчеркнул, что запуск «Лемаевского маршрута» позволит нижнекамским школьникам лучше узнать историю города, предприятия.



— В чем фишка трамвая? Нам важно показать, что город — это есть химия. А химия — город. На этом трамвае мы будем возить наших юных нижнекамцев, рассказывать детям о связи Нижнекамска и «Нижнекамскнефтехима», — рассказал мэр.



Марис Яниев когда-то работал под руководством легендарного нефтехимика. Ветеран производства с огромным удовольствием принял приглашение стать одним из первых пассажиров «Лемаевского маршрута».



— Сразу заметил на трамвае огромный портрет Лемаева — и тут же в памяти всплыл его образ: когда поднимали колонны, он ходил с нами в обыкновенных резиновых сапогах по колено в грязи, в шапке-ушанке… Очень простым человеком был, — вспоминает пенсионер Марис Яниев. — Работал я на СКИ-3 — был начальником смены, инженером ПТО, диспетчером завода. На архивных фотографиях многих узнал.



Трамвай «Лемаевский маршрут» будет курсировать ежедневно по маршруту №2. Кроме него в течение месяца на городские трамвайные линии выйдут еще два тематических маршрута — «каучуковый» и «полимерный».



Проехав несколько остановок, трамвай остановился у сквера имени Николая Лемаева. Здесь по инициативе НКНХ установили бронзовый бюст первому директору НКНХ Николаю Лемаеву

Проехав несколько остановок, трамвай остановился у сквера имени Николая Лемаева. Здесь в 2001 году по инициативе НКНХ установили бронзовый бюст первому генеральному директору «Нижнекамскнефтехима» Николаю Лемаеву. С тех пор существует традиция— в День химика и день его рождения, 14 ноября, возлагать цветы к подножию монумента.



Руководители города и республики, НКНХ, члены правления СИБУРа, представители профкома, ветераны пришли отдали дань уважения легендарному руководителю.



«Химия — это искусство преобразования»

Следом делегация проследовала в Парк нефтехимиков, где началась официальная часть празднования Дня химика. Среди гостей были депутат Госдумы РФ Олег Морозов, депутат Госдумы РФ Айдар Метшин, член Совета Федерации Геннадий Емельянов.

Следом делегация проследовала в Парк нефтехимиков, где началась официальная часть празднования Дня химика

Председатель совета директоров НКНХ, член правления — управляющий директор СИБУРа, лидер функции «Эффективность производства» Игорь Климов отметил, что химия — это искусство преобразования, которое делает нашу жизнь лучше:

— День нефтехимика для Нижнекамска — особый праздник. В том числе благодаря таким личностям, как Николай Васильевич Лемаев, тем, кто строил город. Нефтехимики несколько десятилетий ведут город к развитию, процветанию. И сегодня мы продолжаем эти традиции — строим новые производства, открываем парковые зоны, центры досуга и спортивные объекты. Большие изменения и новые проекты — это всегда вызов, но это еще и интересные, увлекательные приключения. Здорово, что мы вместе с вами участвуем в этом приключении, создаем будущее, — сказал он.

Игорь Климов отметил, что химия — это искусство преобразования, которое делает нашу жизнь лучше

Заместитель премьер-министра РТ — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко уточнил, что сегодня Татарстан добывает 35 млн тонн нефти, перерабатывает 75%, и всего лишь 35% — второго передела.



— У нас есть огромная перспектива — перерабатывать всю нефть в Татарстане, делать регион богаче и лучше, а Нижнекамск — еще красивее. СИБУР прикладывает для этого огромные усилия, — сказал он.



Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин в свою очередь подчеркнул, что город и нефтехимия — неразделимы. Он поблагодарил СИБУР за вклад в укрепление экономики региона и развитие благосостояния города.

День химика — это не только профессиональный, но семейный праздник для жителей города, уверен Марат Фаляхов

День химика — это не только профессиональный, но семейный праздник для жителей города, уверен генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Марат Фаляхов. Спикер также отметил особую роль ветеранов производства в становлении промышленного гиганта:



— Низкий поклон тем, кто создавал город, предприятие, нефтехимическую отрасль. Сегодня мы возложили цветы памятнику первого директора «Нижнекамскнефтехима» Николаю Васильевичу Лемаеву. С него все началось, он заложил модель развития нашего предприятия. Мы стараемся соответствовать, не уронить планку. Мы идем вперед, развивая отрасль, город и республику. Желаю вам мира, добра, счастья в каждый дом. С праздником! — поздравил жителей города Марат Фаляхов.



Награждение лучших нефтехимиков



В этот день 26 работников предприятия были удостоены наградами различного уровня. Пятерым сотрудникам присвоили почетное звание «Заслуженный химик РТ», еще четверо были отмечены благодарностью раиса РТ, сотрудникам НКНХ также вручили благодарственные письма и почетные грамоты НМР.

В этот день 26 работников предприятия были удостоены наградами различного уровня

— Очень рада, что мои заслуги оценили на таком высоком уровне. Я работаю на «Нижнекамскнефтехиме» с 1986 года. Как пришла в один цех, вот в этом цехе столько лет и работаю. Никуда не уходила. У меня муж и дети работают на этом предприятии. День химика — один из самых любимых наших праздников, — поделилась впечатлениями после церемонии награждения завскладом Управления товарно-сырьевой базы производства НКНХ Светлана Огаркова. Ей вручили благодарственное письмо НМР.



Отметили на церемонии награждения и тех, кто принимает активное участие в проекте СИБУРа «Формула хороших дел». Благодарственным письмом «Нижнекамскнефтехима» наградили руководителей образовательных учреждений, которые активно содействуют профессиональной ориентации школьников, развитию «Нефтехим- и СИБУР-классов», осуществляют экологическое воспитание школьников.

Отметили на церемонии награждения и тех, кто принимает активное участие в проекте СИБУРа «Формула хороших дел»

— Год назад наша художественная школа №1 выиграла грант от СИБУРа — мы реализовали проект «Что такое Нефтехим?». Создали единственный в своем роде бумажный макет «Нижнекамскнефтехима». Мы усиленно отработали в течение года. Проект получился сложным, но интересным, — сказал директор художественной школы №1 Леонид Авраменко.



«Концерты здесь проходят на ура!»



После церемонии награждения началась самая яркая часть праздника — концертная развлекательная программа с участием творческих коллективов «Нижнекамскнефтехима». зажигательный флешмоб, выступление кавер-группы Weekend, химическое шоу.



Хедлайнером праздника стал певец Элвин Грей. На сцене артист презентовал премьеру песни, которая выйдет в свет только через 3 недели.

Хедлайнером праздника стал певец Элвин Грей. На сцене артист презентовал премьеру песни, которая выйдет в свет только через 3 недели

В интервью журналистам популярный певец признался, что нижнекамскую публику считает одной из самых зажигательных:



— Поздравляю жителей и гостей города с Днем химика. Я хорошо знаю Нижнекамск, концерты здесь проходят на ура! Зал не сидит на месте, с первой песни встает и танцует. Народ кайфует. Нижнекамцы это могут! Спасибо СИБУРу за оказанную честь выступать на городском празднике, у меня много знакомых работают в этой компании. Химия — это наше будущее, без нее невозможно представить современность. Спасибо работникам нефтехимической отрасли за то, что они делают мир лучше, — до начала концерта сказал Элвин Грей.



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Кульминацией праздника в Нижнекамске стал праздничный салют.



— Это было мощно!



— Спасибо организатором за подаренное настроение и незабываемые впечатления!



— Элвин Грей был на высоте! Живой звук, исполнение, харизма и энергетика. Праздник удался на 100%, — не скрывали свои эмоции нижнекамцы.