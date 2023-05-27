В День химика в Нижнекамске запустили тематический «Лемаевский маршрут»

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Нижнекамск сегодня отмечает День работников химической и нефтехимической промышленности. Практически для каждого третьего жителя города он является профессиональным. Отцом основателем большой химии на Нижней Каме по праву считают первого генерального директора нижнекамского химкомбината Николая Лемаева.

Он родился 14 ноября 1929 года в крестьянской семье в селе Красный Яр Куйбышевской области. После школы поступил в Куйбышевский нефтетехнологический техникум, откуда по распределению попал в город Черниковск недалеко от Уфы, где в то время строился нефтехимический завод. Там он, параллельно учась в институте, прошел все производственные ступени — от мастера до начальника цеха. Оттуда в марте 1963 года в возрасте 33 лет Николай Лемаев был направлен в Нижнекамск — руководство страны поручило именно ему руководить сначала строительством нефтехимического комбината, а затем уже действующим предприятием, которое он возглавлял до 1985 года. За эти годы химкомбинат завоевал славу одного из крупнейших в Советском Союзе нефтехимических предприятий.

В честь исторической для компании и для города Нижнекамск личности сегодня впервые был запущен особый трамвайный маршрут, названый в честь Николая Васильевича — «лемаевским». Оформление вагона — постеры и архивные фото рассказывает о жизненном пути Лемаева, его в кладе в развитие НКНХ и города, значимых этапах становления и современного развития «Нижнекамскнефтехима» и компании СИБУР, в состав которой нижнекамский нефтехимический комплекс вошел в 2021 году. Здесь же цитаты легендарного нефтехимика о городе, где он прожил почти четверть жизни, и о созданном им крупнейшем в Татарстане промышленном предприятии, о работе и жизни.

При Лемаеве предприятие стало крупнейшим в стране производителем синтетического каучука и различных мономеров. Мудрый и опытный нефтехимик, Николай Лемаев, в 1985 году руководством СССР был назначен первым заместителем министра министром химической и нефтеперерабатывающей промышленности страны, а спустя четыре года возглавил это министерство. За большой вклад в создание крупного не только в Советском Союзе, но и во всей Европе нефтехимического комплекса он был удостоен звания Героя Соцтруда. Николая Лемаева не стало 24 декабря 2000 года. Легендарный нефтехимик похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.

В необычном трамвае нижнекамцы могут познакомиться с интересными фактами биографии Лемаева, узнать о его главных трудовых достижениях, увидеть архивные фотографии. А еще узнать о важных событиях из истории и современной жизни гиганта нефтехимии, компании СИБУР. Помимо этого, с помощью специального QR-кода на постерах в вагоне, отсканировав который можно перейти сайт междунамихимия.рф, где пассажиры «Лемаевского маршрута» получат возможность виртуально пройтись по знаковым местам города нефтехимиков, познакомиться с биографиями выдающихся русских ученых-химиков, а благодаря видеороликам YouTube-канала «Научпок» узнать об интересных фактах, изобретения, связанных с химической наукой, а заодно принять участие в увлекательном квизе, проверив свои знания химии.

Первый свой рейс особенный трамвай начал из ДЕПО, а первыми его пассажирами стали руководители «Нижнекамскнефтехима» и члены правления СИБУРа, руководители города и республики. Начиная с этого дня два «Лемаевских” трамвая в Нижнекамске будет курсировать ежедневно по маршруту №2.

Фото: Ангелина Панченко

Вагоновожатой этого рейса стала Альфия Данилова. По городским трамвайным маршрутам она перевозит пассажиров уже почти 30 лет.

— Это большая честь для меня — вывести в первый рейс трамвай, посвященный Николаю Лемаеву. Я знаю, что он очень много сделал и для химкомбината, и для Нижнекамска. Такие люди — это большая ценность для общества, — поделилась она с “Реальным временем”. Одним из первых пассажиров исторического маршрута стал министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко.

— Мы сейчас, когда ехали в трамвае и обсуждали с мэром вопрос, что Нижнекамск нужно сделать столицей нефтехимии и химии России, и традиционно проводить федеральный День химика именно здесь — этот город того заслуживает. Николай Васильевич был поистине провидцем, когда ещё в те годы говорил, что весь объем добываемой в России нефти нужно перерабатывать внутри страны. Поэтому если на федеральном уровне будет принято решение праздновать День химика в Нижнекамске, это станет большим вкладом и высокой оценкой тех заслуг, которые принадлежат Николаю Васильевичу, жителям города — это вклад в развитие нефтехимии нашей страны, безусловно, огромен.

— В чем фишка трамвая? Нам важно показать, что город — это есть химия. А химия — город. Мы неразрывны. На этом трамвае мы будем возить наших юных нижнекамцев, рассказывать детям о связи Нижнекамска и «Нижнекамскнефтехима», — рассказал мэр Нижнекамска Рамиль Муллин во время пути главе Минпромторга.

Среди пассажиров первого рейса необычного трамвая сегодня были и те, кто когда-то работал под руководством легендарного нефтехимика. Для ветеранов «Нижнекамскнефтехима» поездка в трамвае «Лемаевский маршрут» стала возможностью окунуться в прошлое, вспомнить трудовые годы.

— Сразу заметил на трамвае огромный портрет Лемаева — и тут же в памяти всплыл его образ: когда поднимали колонны, он ходил с нами в обыкновенных резиновых сапогах по колено в грязи, в шапке-ушанке… Очень простым человеком был, — вспоминает пенсионер Марис Яниев. — Работал я на СКИ-3 — был начальником смены, инженером ПТО, диспетчером завода. На архивных фотографиях многих узнал.

Понравился необычный маршрут и молодежи.

— О Лемаеве я раньше знала только то, что он руководил «Нижнекамскнефтехимом». Но благодаря этому маршруту узнала много нового о нем. Посмотрела фотографии, прочитала его цитаты. Трамвай очень красиво оформлен, цепляет, — призналась нижнекамка Юлия Афанасьева.

Это первый тематический трамвай из цикла «Нефтехимические маршруты», который СИБУР реализует в Нижнекамске. Кроме него в течение месяца на городские трамвайные линии выйдут еще два тематических маршрута — каучуковый и полимерный.

Также компания планирует вместе с горожанами менять городскую среду с помощью современного искусства и стрит-арта, развивать активные местные сообщества, заинтересованные в творческой реализации и благоустройстве родного города. В ближайшем будущем в городе появятся тематические муралы и малые архитектурные формы. Традиционно лучшие варианты будут вынесены на голосование жителей.

По инициативе администрации города архитектурным бюро Wowhaus разрабатывается стратегия пространственного развития Нижнекамска. По мнению специалистов бюро, появление в городе проектов, подобных «Лемаевскому маршруту», очень важно для развития городской среды и для того, чтобы нижнекамцы еще больше полюбили родной город.

Проехав несколько остановок, трамвай остановился у сквера имени Николая Лемаева. Здесь в 2001 году по инициативе градообразующего предприятия был установлен бронзовый бюст первому генеральному директору «Нижнекамскнефтехима» и была заложена традиция, которая не была нарушена ни разу — в День химика и день его рождения, 14 ноября, отдавать дань почтения этому выдающемуся человеку. С тех пор в день, когда многотысячный коллектив компании отмечает свой профессиональный праздник, к подножию монумента возлагают цветы.

И сегодня руководство НКНХ, члены правления СИБУРа, руководители республики и города, представители профсоюзной организации, ветераны и молодежь предприятия, студенты колледжа нефтехимии и нефтепереработки возложили цветы к бюсту Лемаева.

Перед этим большая делегация руководителей прошлась по главной дороге сквера. Во время небольшой экскурсии мэр города, рассказал о планах по его развитию, обсудил с гостями совместную работу в этом направлении:

— День химика — это один из главных праздников нашего города, основа которого — это большая химия. Чуть более 60 лет назад сюда приехали молодые комсомольцы, первопроходцы и сделали все для того, чтобы мы могли гордиться городом и его промышленностью. То, что мы сегодня вспоминаем наших предшественников, первых строителей, первых руководителей — это очень значимо. И тот трамвай, что запустила по городу компания СИБУР — это не просто обычный трамвай, а наглядная агитация для нашей молодежи, чтобы такие великие личности, как Николай Лемаев стали для подрастающего поколения примером и образцом для подражания.

В церемонии приняли участие заместитель премьер-министра Татарстана — министр промышленности и торговли РТ, глава НМР, мэр Нижнекамска Рамиль Муллин, член правления — управляющий директор СИБУРа, председатель совета директоров «Нижнекамскнефтехима» Игорь Климов, член правления — управляющий директор СИБУРа, руководитель дирекции синтетических каучуков Тимур Шигабутдинов, генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Марат Фаляхов.

— Сегодня коллектив нашей компании отмечает свой ключевой, профессиональный праздник, который, по сути, для Нижнекамска становится своего рода Днём города, поскольку почти каждый его житель, так или иначе, связан с предприятием, с нефтехимией, производством. И это праздник отмечен яркими красками, благодаря тому, что мы несмотря ни на какие трудности развиваемся, идём вперед, строим новые объекты, повышаем эффективность производства, создаём лучшие условия для своих работников, — поделился с журналистами эмоциями от праздничного дня генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Марат Фаляхов.

О роли Нижнекамска в становлении и развитии нефтехимической отрасли России говорили сегодня и депутаты Государственной думы РФ:

— Нижнекамск, он славится развитым нефтехимических комплексом, его специалистами и подрастающее поколение должно любить свой город, ценить и помнить вклад тех людей, которые строили его, а затем достойно прийти им на смену, — отметил депутат Олег Морозов.

Помнят и всегда вспоминают Лемаева с особым теплом те, кому довелось лично знать Николая Васильевича, вместе с ним участвовать в строительстве промышленного гиганта в Нижнекамске, возводить сам город:

— В свое время я был переводчиком и помощником Николая Васильевича, поэтому он мне вдвойне дорог, как человек, который был поистине великим, который в 33 года сумел возглавить строительства и города, и комбината — и уже буквально через 10 лет нижнекамский химкомбинат звучал на всю страну, — отметил ветеран предприятия Николай Оболочков.

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Празднование Дня химика в «столице нефтехимии» Татарстана началось после полудня. Центром праздника, организованного компанией СИБУР для всех жителей города, по традиции стал парк нефтехимиков. Стартовали мероприятия с Фестиваля одаренных детей, во время которого наградили учащихся школ, лицеев и колледжей, добившихся высоких результатов в конкурсах и олимпиадах различного уровня. Его сменила концертная развлекательная программа с участием творческих коллективов «Нижнекамскнефтехима». Помимо этого для гостей праздника приготовили зажигательный флешмоб, выступление кавер-группы Weekend, химическое шоу, хедлайнером праздника станет певец Элвин Грей. Завершится празднование Дня химика в Нижнекамске ярким салютом.

Ангелина Панченко