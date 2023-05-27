В День химика в Нижнекамске чествовали одаренных детей

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В Нижнекамске сегодня проходят праздничные мероприятия по случаю Дня химика. Для жителей и гостей города нижнекамское предприятие СИБУРа организовало ряд активностей. В парке Нефтехимиков прошли мастер-классы по росписи экосумок и созданию вертушек, в отдельной зоне аниматоры наносили детям аквагрим.

Здесь же состоялся фестиваль одаренных детей, проявивших способности в учебе, творчестве и интеллектуальном развитии, искусстве, спорте, социально-общественной деятельности. Награды получили 158 человек, из них 68 — педагоги.

На сцену за заслуженной наградой поднимались победители предметных олимпиад, лауреаты международных конкурсов, кандидаты в мастера спорта, волонтеры. Талантливую молодежь поздравил мэр Нижнекамска Рамиль Муллин, свою речь он начал с теплых слов в адрес первостроителей и работников «Нижнекамскнефтехима».

— Сегодня в городе большой праздник — День химика. Хочу сказать спасибо нашим первостроителям, которые приехали сюда в чистое поле еще своем молодыми, чтобы построить наш прекрасный город, возвести заводы, дома, социальные учреждения. Давайте все вместе поздравим друг друга с Днем химика, потому что это наш самый главный праздник!

Ребятам Рамиль Муллин посоветовал ставить перед собой глобальные цели и задачи и не бояться трудностей.

— Стало доброй традицией говорить спасибо талантливым ребятам на этой сцене. Тем, кто прославляет Нижнекамск в олимпиадном движении, спорте, культуре, а также добрыми делами. Хочется сказать спасибо учителям и родителям, которые помогают быть лучшими из лучших. Мы живем во время конкуренции. Будущее будет за теми, кто старается, любит труд и постоянно совершенствуется. У вас все получится, — уверено сказал он.

Чествовать тех, кто показал свои таланты и умения, в Нижнекамске уже стало доброй традицией. В этом году церемонию награждения было решено сделать более праздничной и масштабной.

— СИБУР вкладывает очень много в развитие страны, региона и города, но какие бы не были производственные успехи, нас как родителей, радуют успехи наших детей. Они наполняют наши сердца гордостью и радостью. Дети — наше будущее, глядя на наших талантливых детей, можно смело сказать, что мы за наше будущее спокойны, оно — великолепно, — поздравил талантливых нижнекамцев со значимыми достижениями директор по организационному развитию «Нижнекамскнефтехима» Юрий Хомич.

После церемонии награждения началось шоу воздушных змеев, которое вызвало неподдельный восторг у гостей праздника. Красочные, яркие, легкие конструкции взмывали над парком под руководством первого в России Воздушного театра «УФО».

— Все здорово! Настроение отличное! Спасибо за праздник, как всегда все организовано на самом высоком уровне. Мы каждый год с семьей с удовольствием принимаем участие в праздновании Дня химика, нам все очень нравится, — поделилась впечатлениями Кристина Степанова.

— Мне больше всего запомнились воздушные змеи. Они — такие яркие, красивые, необычные, — согласилась с ней десятилетняя дочь Ксения.

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Знатоки и эрудиты испытывали свои знания на викторине «Мир химии». Участникам необходимо было правильно ответить на 8 из 10 вопросов на тему нефтехимии, экологии и вторичной переработки пластика. Мастерам и мастерицам тоже было не до скуки — они создавали себе необычные авторские шопперы.



Хедлайнером вечера станет певец Элвин Грей. День химика завершится салютом.