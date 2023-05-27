Рамиль Муллин, мэр Нижнекамска: «СИБУР вкладывает ресурсы, опыт и энергию»

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В Нижнекамске завершилась официальная часть празднования Дня нефтехимика. Перед гостями выступили хореографические и вокальные коллективы города, творческие номера представили работники «Нижнекамскнефтехима».

Поздравить жителей города, сотрудников НКНХ приехали руководители республики, города и предприятия. Председатель совета директоров НКНХ, член правления — управляющий директор СИБУРа, лидер функции «Эффективность производства» Игорь Климов отметил, что химия — это искусство преобразования, которое делает нашу жизнь лучше.

— День нефтехимика для Нижнекамска — особый праздник. В том числе благодаря таким личностям, как Николай Васильевич Лемаев, тем, кто строил город. Нефтехимики несколько десятилетий ведут город к развитию, процветанию. И сегодня мы продолжаем эти традиции — строим новые производства, открываем парковые зоны, центры досуга и спортивные объекты. Большие изменения и новые проекты — это всегда вызов, но это еще и интересные, увлекательные приключения. Здорово, что мы вместе с вами участвуем в этом приключении, создаем будущее, — сказал он.

Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин в свою очередь подчеркнул, что город и нефтехимия — неразделимы. Он поблагодарил СИБУР за вклад в укрепление экономики региона и развитие благосостояния города.

— Когда город только начинал свою историю, он начинал строиться вместе с нефтехимией. Мы живем в прекрасном городе, имеем прекрасную экономику. И это, конечно, труд каждого химика и жителя города. И сегодня я хочу сказать слова благодарности компании СИБУР в лице «Нижнекамскнефтехима», которая вкладывает ресурсы, опыт и энергию, — обратился к присутствующим Рамиль Муллин.

День химика — это не только профессиональный, но семейный праздник для жителей города, уверен генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Марат Фаляхов. Спикер также отметил особую роль ветеранов производства в становлении промышленного гиганта:

— Низкий поклон тем, кто создавал город, предприятие, нефтехимическую отрасль. Сегодня мы возложили цветы памятнику первого директора «Нижнекамскнефтехима» Николаю Васильевичу Лемаеву. С него все началось, он заложил модель развития нашего предприятия. Мы стараемся соответствовать, не уронить планку. Мы идем вперед, развивая отрасль, город и республику. Желаю вам мира, добра, счастья в каждый дом. С праздником! — поздравил жителей города Марат Фаляхов.

Разделить радость коллег по случаю Дня химиков приехал заместитель премьер-министра РТ — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко. Выступая перед собравшимися, он уточнил, что сегодня Татарстан добывает 35 млн тонн нефти, перерабатывает 75%, и всего лишь 35% — второго передела.

— У нас есть огромная перспектива — перерабатывать всю нефть в Татарстане, делать регион богаче и лучше, а Нижнекамск — еще красивее. СИБУР прикладывает для этого огромные усилия, — сказал он.

В этот день 26 работников предприятия, которые внесли весомый вклад в развитие нефтехимической отрасли, были удостоены наградами различного уровня.

Пятерым сотрудникам присвоили почетное звание «Заслуженный химик РТ», еще четверо были отмечены благодарностью раиса РТ, сотрудникам НКНХ также вручили благодарственные письма и почетные грамоты НМР.

— Очень рада, что мои заслуги оценили на таком высоком уровне. Я работаю на «Нижнекамскнефтехиме» с 1986 года. Как пришла в один цех, вот в этом цехе столько лет и работаю. Никуда не уходила. У меня муж и дети работают на этом предприятии. День химика — один из самых любимых наших праздников, — поделилась впечатлениями после церемонии награждения завскладом Управления товарно-сырьевой базы производства НКНХ Светлана Огаркова. Ей вручили благодарственное письмо НМР.

Отметили на церемонии награждения и тех, кто принимает активное участие в проекте СИБУРа «Формула хороших дел». Благодарственным письмом «Нижнекамскнефтехима» наградили руководителей образовательных учреждений, которые активно содействуют профессиональной ориентации школьников, развитию «Нефтехим- и СИБУР-классов», осуществляют экологическое воспитание школьников.

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— Год назад наша художественная школа №1 выиграла грант от СИБУРа — мы реализовали проект «Что такое Нефтехим?». Создали единственный в своем роде бумажный макет «Нижнекамскнефтехима». Мы усиленно отработали в течение года. Проект получился сложный. Он завершен, и по факту наш грант «Что такое Нефтехим?» был удостоен даже того, что его разместили на сайте СИБУР России. Настолько он был успешным, — сказал директор художественной школы №1 Леонид Авраменко.

После официальной части праздник продолжился выступлением творческих коллективов НКНХ и приглашенной звезды Элвина Грея.

Лилия Егорова, фото предоставлено ПАО «Нижнекамскнефтехим»