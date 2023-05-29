День в истории: судьи — мировые, Эверест — покорен

Чем примечательна дата 29 мая?

Сегодня, 29 мая, в России отмечают праздник военных автомобилистов Вооруженных сил и ветеранов таможенной службы, в мире — День миротворцев ООН. 29 мая на воду спустили первый русский военный корабль, в России начался второй этап петровских административных реформ, появился институт мировых судей, была зарегистрирована торговая марка «Эскалатор», покорен Эверест, в Свияжске открыт Конный двор, а в селе Мустафино обновился мемориальный музей Мусы Джалиля. Родились драматург Амир Камалиев, публицист и библиограф Абрар Каримуллин, актер театра и кино Александр Абдулов, языковед Ханиса Алишина, большевик Николай Бауман, 35-й президент США Джон Кеннеди, заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева. Умерли композитор Милий Балакирев, актер Евгений Вахтангов, глава Германской Демократической Республики Эрих Хонеккер. Подробнее — в обзоре «Реального времени».



Новый Конный

29 мая 1719 года начался второй этап административной реформы в России. По указу Петра I между губернией и уездом появилась промежуточная структура, провинция, которой управлял обер-комендант. В Казанской губернии было выделено четыре провинции — Казанская, Свияжская, Пензенская и Уфимская. Всего их было учреждено 45, а позже 50. Провинции делились не на уезды, а на доли, которые впоследствии были переименованы в дистрикты (по-русски — округа).

29 мая 1925 года родился Абрар Каримуллин. У этого публициста около 700 изданных работ, которые были посвящены истории национальной книги, истории татарской литературы и ее связи с народами Востока и Европы, вопросам истории языка, археографии, этнографии, топономики.

Фото tatarica.org

29 мая 1960 года родился драматург Аманулла. После окончания Высшего театрального училища имени Щепкина, Амира Камалиева (это его настоящее имя) пригласили в труппу театра имени Камала, где проработал в 1988-1994 годах, тогда же стал писать пьесы. Также ставил спектакли в театре имени Кариева.

29 мая 2012 года в Свияжске после реконструкции торжественно открылся Конный двор. Он был построен во второй половине XVI века, в нем содержались лошади и находились кареты. В XX веке использовался в качестве хозяйственного двора исправительно-трудовой колонии, а позже прачечной и хозяйственного двора психиатрической больницы. Сейчас это этнографический комплекс, включающий в себя ремесленную мастерскую с гончарным станком, кузницей и кожевенной мастерской, ресторан и гостевой дом.

Фото: shaimiev.tatarstan.ru

29 мая 2013 года открылась новая экспозиция в мемориальном музее Мусы Джалиля на его родине в селе Мустафино Оренбургской области. Здесь четыре зала, начиная с освоения Оренбуржья в XVIII веке переселенцами-татарами Казанской губернии и до последних лет жизни поэта и увековечение памяти.

29 мая 2021 года «Реальное время» вместе с экономистом Артуром Сафиулиным разбиралось в ситуации с биткоином, поскольку глубокий нокдаун, который получил биткоин в том месяце, отправил весь остальной рынок криптовалют в пике.

Фото: piqsels.com

Первый русский корабль

29 мая 1668 года в Дединове на реке Оке спущен на воду первый русский военный корабль «Орел». Это двухпалубный трехмачтовый корабль, вооруженный 22 пушками с 200 ядрами на каждую. Капитаном корабля в первом плавании был назначен голландец Давид Ботлер, а экипаж корабля состоял из 22 матросов. Корабль построен по последним разработкам европейского судостроения. Первоначально к строительству привлекали 13 плотников, 4 кузнецов и 4 пушкарей, позже к ним присоединились мастера канатного дела и резчик по дереву.

29 мая 1867 года в России появился институт мировых судей. Сначала мировые судебные учреждения были открыты в Петербурге и Москве. Они заменили собой уездные, надворные и словесные суды при полицейских участках. Обсуждение данного введения было еще в 1858 году, когда Александру II вручили «Соображения» и «Всеподданнейшую записку» с предложением об отделении исполнительной власти от судебно-следственной, поскольку специальный орган, а именно мировой суд, который смог бы регулировать споры между крестьянами, выходящими из крепостной зависимости, и помещиками, а также рассматривал незначительные дела, был в то время просто необходим.

Фото: Stig Nygaard/wikipedia.org/CC BY 2.0

Эскалатор — это бренд

29 мая 1900 года американская компания Otis зарегистрировала торговую марку Escalator. Сейчас так называют все автоматические лестницы. Устройство имело наклон 30-35° к горизонту лестницы. Патент на него в 1892 году получил изобретатель Джесси Рено. В России первые эскалаторы появились при строительстве Московского метрополитена в 1932 году.

29 мая 1953 года впервые покорена Джомолунгма — высочайшая вершина на Земле. Ее высота составляет 8848,86 метра над уровнем моря. Эдмунд Хиллари и Тенцинг Норгей взобрались на пик и установили флаги Великобритании, Непала, Индии и ООН. О данном событии общественность узнала только через четыре дня.