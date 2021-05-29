Что происходит с биткоином: есть ли смысл его покупать сейчас?

Кто виноват в обвале криптовалют, что будет дальше и стоит ли включать биткоин в свой портфель?

Глубокий нокдаун, который получил биткоин на прошлой неделе, отправил весь остальной рынок криптовалют в пике. Сегодня оно, казалось бы, достигло дна, но есть мнения, что коррекция цен продолжится. Цены и капитализация криптовалют рухнули в два раза, за исключением некоторых монет — например, Cardano, которая даже выросла. Что же случилось с биткоином на прошлой неделе и что теперь делать инвесторам? Разбираемся вместе с экономистом Артуром Сафиулиным.

Хроника пикирующего биткоина

Практически весь 2020 год цена биткоина находилась на уровне 10 тысяч долларов, иногда проваливаясь до 5 тысяч. Рост начался с октября — и за два месяца биткоин вырос до 20 тысяч долларов. К 8 января 2021 года он стоил уже 41,96 тысячи — и дорожал (с эпизодическими остановками) до 11 мая. Накануне первого обвала биткоин торговался на уровне 56,7 тысячи долларов за штуку. Почему же криптовалюта так резко дорожала последние полгода? Объясняется это тем, что инвесторы хотели застраховать какую-то часть своих активов от инфляции. Мы уже объясняли, как раскручивается маховик инфляции по миру в связи с антиковидными программами по стимулированию экономик многих стран и что нас ждет еще и ослабление традиционных валют.

А потом произошли события, которые обвалили котировки биткоина, а следом за ним и остального рынка криптовалют. Нижней точкой падения стало значение 23 мая — 34,7 тысячи долларов.

Началось все с заявления Илона Маска 13 мая о том, что компания Tesla не будет принимать биткоин в качестве платежного средства за продукцию компании (а это не только электромобили). Дословно Маск сказал следующее:

«Мы озабочены тем, что для майнинга и транзакций с биткоином используется все больше органических источников энергии, особенно угля, а это самое плохое топливо с точки зрения выбросов. Криптовалюта — это хорошая идея, но она не может стоить окружающей среде так дорого».

При этом было сказано, что компания не будет продавать свои биткоины (купленные в марте этого года на общую сумму в 1,5 млрд долларов) и использовать их для операций, пока добыча криптовалюты не будет идти с помощью «устойчивых источников энергии». Это заявление единовременно обрушило цену биткоина на 10% и, по сути, дало толчок инвесторам к фиксации своего участия в этом активе — началась распродажа, местами хаотическая.

Фото: ixbt.com

Но самый сильный удар по котировкам нанесли китайские власти 18 мая, когда объявили о введении ограничений на торговлю криптовалютами. Китайским финансовым институтам и компаниям запретили оказывать услуги, связанные с обменом криптовалют, а инвесторов предупредили об опасности спекулятивной торговли. На следующий день курс биткоина упал на 30% — самое большое однодневное падение с марта 2020 года. Etherium и Dogecoin потеряли 25% и 29% в этот день.

Надо отметить, что в Китае торговля криптовалютой под запретом уже с 2019 года, но операции с биткоином в интернете заставили власти пойти еще дальше. Изначально власти Китая, запрещая торговлю, боролись, по их словам, с отмыванием денег. Теперь же ими движет цель уберечь китайского частного инвестора от «пузыря» на рынке криптовалют — «волатильность крипторынков ставит под угрозу безопасность активов и нарушает нормальный экономический и финансовый порядок». Самое опасное в этом для криптовалют — примеру Китая могут последовать и другие страны. Тем более национальные банки многих стран уже ведут работу по созданию собственных цифровых валют.

Что ждет биткоин?

В краткосрочной перспективе цена отыграет это падение, в этом сомнений нет. Даже несмотря на то, что все накопления 2021 года были фактически аннулированы, это не испугало инвесторов — на рынок криптовалют прибывает все больше людей, которые боятся упустить «такую уникальную возможность» заработать.

По прогнозам, к концу года количество владельцев криптовалют удвоится. При этом большинство новых инвесторов не понимают рисков инвестиций в биткоин и другие криптовалюты. По данным опроса ZME Science, только 16,9% купивших криптовалюту полностью понимают ее ценность и потенциал, а 33,5% вообще не разбираются в тематике. Пока не иссякнет вот этот самый поток инвесторов, ничего страшного на рынке криптовалют не произойдет.

Не зря некоторые уважаемые экономисты называют биткоин культом, который держится на слепой вере своих адептов и в который не иссякает приток новых верующих. По сути, биткоин имеет нулевую стоимость, так как не связан с реальной экономикой. С 2009 года ему так и не нашли хорошего применения — он не стал ни удобным средством обмена, ни стабильным средством сбережения, ни расчетной денежной единицей. Ценность биткоина — в мнении, что это технологический способ сохранить свои средства при неизбежном коллапсе всех классических денег мира (так называемых «фиатных» денег), который обязательно произойдет.

Фото: ktovkurse.com

Пол Кругман, лауреат Нобелевской премии по экономике 2008 года, называет эту точку зрения так: «либертарианская чушь плюс техножаргон». Лучше и не скажешь.

В долгосрочной перспективе все будет зависеть от финансовых регуляторов и крупного бизнеса. Рост в 2020 году случился именно благодаря институциональным инвесторам, которые в рамках диверсификации своих портфелей зашли в биткоин. Крупный бизнес постепенно добавляет биткоин в свои сервисы, хотя и не так быстро, как думалось ранее. Спекулятивная составляющая криптовалют не позволяет легко расстаться с ней, оплатив, например, обед в ресторане. Ведь она может вырасти завтра-послезавтра и отбить ваш обед два-три раза. Платежные сервисы — такие как Pay Pal или Square — дают теперь возможность купить криптовалюты в своих приложениях. Примеров проникновения криптовалют в повседневную жизнь и расчеты уже достаточно много.

В будущем криптовалюты будут сильно зарегулированы и не станут заменой традиционным валютам, их ниша — инвестиционный инструмент или средство сбережения. Многие аналитики считают, что биткоин составит конкуренцию золоту. Например, криптовалютный фонд Grayscale Bitcoin Trust от банка JPMorgan привлек 3 млрд долларов — и это были как раз средства, выведенные из золота. Интересно, как себя чувствуют эти инвесторы сейчас? Вообще, чтобы капитализация биткоина сравнялась со стоимостью золота в частных руках (в слитках, монетах и торгуемых фондах), его цена должна вырасти до 146 тысяч долларов.

Все это может стать возможным, только если этот пузырь не лопнет (биткоин часто называют «матерью всех пузырей»). А рост в 65 раз за последние три года — очень явный признак пузыря.

Не стоит совсем отворачиваться от рынка криптовалют: небольшие средства (которые не жалко потерять) можно и нужно раскидать по нескольким монетам, особенно сейчас, когда рынок скорректировался вниз. Нужно следить за вложениями каждый день, фиксируя рост незамедлительно и пережидая в «фиатных» деньгах в ожидании следующего ралли в другой монете, благо их уже более 3 тысяч на рынке.